【NHKカルチャー】オホーツクとっかりセンターの元アザラシ飼育員で獣医師の岡崎雅子さんによるオンライン講座「寝ても覚めてもアザラシ救助の現場から」2026年6 月27日（土）16時～

株式会社エヌエイチケイ文化センター『寝ても覚めてもアザラシ救助隊』著・岡崎雅子（実業之日本社）オンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1333898.html

2026年6月27日（土）16:00より配信、見逃し配信有りのオンライン講座です。

講師は、『寝ても覚めてもアザラシ救助隊』の著者で、野生のアザラシたちを保護、飼育している日本で唯一の施設「オホーツクとっかりセンター」の元アザラシ飼育員・獣医師の岡崎雅子さんです。

元アザラシ飼育員・獣医師 岡崎 雅子さん

「オホーツクとっかりセンター」のアザラシ保護活動について写真や動画を交えながら、アザラシ救助の現場をご紹介します（※ライブ映像ではありません）。

保護要請（生後数週間の子アザラシ）保護翌日のアザラシ（新生仔の保護色であるホワイトコートが残っている）

アザラシが好きな方はもちろん、アザラシの保護活動に関心のある方や知らなかった世界をのぞいてみたい人にもおすすめ！

可愛いアザラシ満載で、アザラシファンの皆さまにお楽しみいただけます。

回復後のアザラシ（1週間後にリリース）リリース（背中の毛に衛星発信器を装着）

【講師のオススメ！】

オホーツクとっかりセンターさんのご協力で、この講座でしか手に入らない「とっかりセンター公式オリジナル缶バッジ」付きのコースも設定しています。

【事前質問を6月19日（金）まで受付中】

宛先：info.hamamatsu@nhkcul.co.jp

件名：「アザラシ講座質問」

※本講座は見逃し配信を行います。配信期間は2026年7月1日（水）から7月14日（火）までとなります。見逃し配信のみをご希望の場合も、事前の受講申込が必要となりますのでご注意ください。

■オホーツク とっかりセンター https://o-tower.co.jp/tokkaricenter.html

■オホーツクとっかりセンター「Instagram」 tokkaricenter_official

■アザラシシーパラダイス「X」【公式】@aguhiyori

寝ても覚めてもアザラシ救助の現場から

講師：元アザラシ飼育員・獣医師 岡崎雅子

開催形式：オンライン

開催日時： 2026年6月27日(土) 16:00～17:00

受講料：会員・一般（入会不要） 3,850円（税込）

缶バッヂ付き（入会不要） 3,850円（税込）・缶バッヂ代 580円（税込）

主催：NHK文化センター浜松教室

詳細URL：

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1333898.html