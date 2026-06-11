山善・岡谷鋼機と連携し、九州地区で「eve auto(R)」体験会を開催

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、屋内外対応型の自動搬送サービス「eve auto（イヴオート）」の実機体験会を、販売パートナーである株式会社山善および岡谷鋼機株式会社と連携し、2026年6月から7月にかけて福岡県内2会場で開催いたします。



本体験会は、2026年6月24日（水）・25日（木）に開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」への出展に続いて実施するもので、展示会ではご覧いただくことが難しい実際の走行デモンストレーションや運用体験を通じて、「eve auto(R)」による構内物流自動化の活用イメージをご体感いただけます。

開催の背景

eve autonomyはこれまで、全国各地の展示会やセミナーを通じて「eve auto(R)」をご紹介してまいりましたが、九州地区において実機走行をご覧いただける機会は限られていました。



そこでこのたび、九州地区のお客様に「eve auto(R)」をより深くご理解いただく機会として、「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」への出展にあわせ、販売パートナーである株式会社山善および岡谷鋼機株式会社と連携し、福岡県内2会場で実機体験会を開催いたします。



今回出展する展示会では、車両の実機展示を中心としたご紹介を予定しており、実際の走行をご覧いただくことができませんが、本体験会では、展示会ではお伝えしきれない「eve auto(R)」の走行性能や安全機能、運用管理システムの操作性などを実際に見て、触れてご体験いただくことで、構内物流自動化への理解促進と導入検討の一助となることを目指しています。

体験会概要

■株式会社山善 体験会

主 催：株式会社山善

開 催 日：2026年6月29日（月）、30日（火）

開催時間：6月29日 3回、6月30日 2回 全5回

１.10:00~11:30 ２.13:00~14:30 ３.15:30~17:00(6/29のみ)

会 場：ロジス九州（福岡県福岡市東区蒲田3丁目4-70）

定 員：各回5社（全30社）

入 場 料：無料（登録制）

申込方法：以下よりお申し込みください。

https://eveautonomy.com/yamazen_caravan202606(https://eveautonomy.com/yamazen_caravan202606?utm_source=press_release&utm_medium=20260611&utm_campaign=pr)

問合せ先：株式会社山善 産業ソリューション事業部

E-mail ／ sangyo_info@yamazen.co.jp

■岡谷鋼機株式会社 体験会

主 催：岡谷鋼機九州株式会社

開 催 日：2026年7月8日（水）、9日（木）

開催時間：各日2回 全4回

１.9:45~12:00 ２.13:45~16:00

会 場：岡谷鋼機九州株式会社 北九州支店（福岡県京都郡苅田町鳥越町1-2）

定 員：各回3社（全12社）

入 場 料：無料（登録制）

申込方法：以下よりお申し込みください。

https://eveautonomy.com/okayakyusyu_caravan202607(https://eveautonomy.com/okayakyusyu_caravan202607?utm_source=press_release&utm_medium=20260611&utm_campaign=pr)

問合せ先：岡谷鋼機九州株式会社 北九州支店

永田様 ／ nagata.m@okk.okaya.co.jp

福島様 ／ fukushima.k@okk.okaya.co.jp

なお、本体験会へのお申し込み後は、販売パートナーである株式会社山善または岡谷鋼機株式会社が窓口となり、参加に関するご案内のほか、現場課題のヒアリングや導入検討に関するご相談など、「eve auto(R)」の導入に向けた支援を行います。

自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・約100台が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service(https://eveautonomy.com/service?utm_source=press_release&utm_medium=general&utm_campaign=pr)

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy(https://eveautonomy.com/casestudy?utm_source=press_release&utm_medium=general&utm_campaign=pr)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact(https://eveautonomy.com/?utm_source=press_release&utm_medium=general&utm_campaign=pr)

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。