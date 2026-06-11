ONE-VALUE代表、在日ベトナム大使館主催セミナーに登壇決定

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、以下「ONE-VALUE」）は、当社代表フィ・ホアが、在日ベトナム大使館 商務部より招待を受け、2026年6月12日（金）に開催される「新たな情勢におけるベトナム・日本の投資・ビジネス機会セミナー」に登壇することをお知らせします。

本セミナーは、在日ベトナム大使館商務部が、ベトナム政府関係機関と連携して開催するもので、ベトナムと日本の投資・ビジネス機会をテーマに、両国の政府関係者、企業、業界団体等が参加する予定です。

ONE-VALUE代表ホアは、「ベトナムにおけるM&Aの現状と動向、日本企業への機会」をテーマに講演します。ベトナムM&A市場の最新動向、日系企業によるベトナム企業買収・出資・合弁の機会、今後注目すべき業界、ベトナム企業との資本提携における実務上のポイントについて解説する予定です。

在日ベトナム大使館からの招待を受け、日越M&Aの専門家として登壇

ベトナムは、製造業、インフラ、エネルギー、物流、消費財、ヘルスケア、ITなど幅広い分野で日本企業にとって重要な成長市場となっています。一方で、ベトナム市場への参入や事業拡大には、現地企業との提携、合弁、出資、M&Aをどのように活用するかが大きな論点となっています。

特に近年、ベトナム企業の成長、事業承継、国有資本再編、インフラ投資、外資規制対応、サプライチェーン再編などを背景に、日系企業によるベトナムM&Aへの関心が高まっています。

こうした中、ONE-VALUEは、ベトナムM&A、合弁、資本提携、企業調査、デューデリジェンス、PMI支援を一気通貫で提供してきた実績をもとに、日越M&A分野を代表する専門家として本セミナーに招待されました。

当日は、ベトナム企業買収を検討する日本企業に向けて、単なる市場概況にとどまらず、実際の案件探索、買収候補企業の見極め、ベトナム企業との交渉、外資規制、デューデリジェンス、PMIに至るまで、実務に即した知見を共有します。

- 講演テーマ：ベトナムM&Aの現状と動向、日本企業への機会- ONE-VALUE代表の講演では、主に以下のテーマを取り上げる予定です。・ベトナムM&A市場の現状と今後の見通し・日本企業によるベトナム企業買収・出資・合弁の最新動向・ベトナムM&Aで注目すべき業界と投資機会・国営企業、民間企業、成長企業との資本提携の可能性・ベトナム企業買収におけるデューデリジェンスの重要性・ベトナム企業との交渉・スキーム設計・PMIの実務ポイント・日本企業がベトナムM&Aで成功するための留意点

ベトナムM&Aは、単に買収対象企業を探すだけでは成功しません。市場構造、規制、経営者の意思決定、株主構成、企業文化、労務・人事、行政実務、買収後の統合可能性を総合的に見極める必要があります。ONE-VALUEは、日越双方のビジネス文化を理解する専門チームと現地ネットワークを活用し、日本企業がベトナム市場で成長機会をつかむためのM&A戦略を支援しています。

日越投資・ビジネス機会をつなぐ専門家として

ONE-VALUEは、ベトナム市場に特化したコンサルティング会社として、日本企業のベトナム進出、M&A、合弁、資本提携、市場調査、営業支援、PMI、人材支援を行っています。当社は、単なるM&A仲介会社ではなく、ベトナム市場の深い理解に基づき、成長戦略の立案、買収候補企業の探索、企業調査、デューデリジェンス、交渉支援、クロージング、PMIまでを一貫して支援する点に特徴があります。

ベトナム企業とのM&Aや資本提携では、公開情報だけでは把握できない企業の実態、経営者の意向、現地商習慣、規制運用、提携可能性を見極めることが重要です。ONE-VALUEは、現地企業、政府関係者、業界団体、専門家とのネットワークを活用し、日本企業の意思決定に必要な実務的な情報を提供しています。今回の登壇を通じて、ONE-VALUEは、ベトナムと日本の投資・ビジネス機会の創出に貢献するとともに、日系企業によるベトナムM&A、出資、合弁、戦略的提携のさらなる推進を支援してまいります。

セミナー概要

ベトナムM&A・投資機会に関するご相談について

- 名称：新たな情勢におけるベトナム・日本の投資・ビジネス機会セミナー- 日時：2026年6月12日（金）14:00～17:30- 会場：在日ベトナム大使館- 所在地：東京都渋谷区元代々木町50-11- 主催：在日ベトナム大使館 商務部、ベトナム政府関係機関- 講演テーマ：ベトナムにおけるM&Aの現状と動向、日本企業への機会- 登壇者：ONE-VALUE株式会社 代表 フィ ホア 等

ベトナム市場は、製造業、インフラ、エネルギー、物流、消費財、医療、IT、不動産など、幅広い分野で日本企業にとって大きな成長機会を有しています。一方で、ベトナム企業買収や資本提携を成功させるには、現地市場の理解、適切なパートナー選定、実行可能な投資スキーム、買収後のPMIまでを見据えた戦略が不可欠です。ONE-VALUEは、ベトナムM&A、企業買収、出資、合弁、国営企業買収支援、デューデリジェンス、PMI支援に関するご相談を受け付けています。ベトナムM&Aや日越間の投資・ビジネス機会をご検討中の企業様は、ぜひ当社までお問い合わせください。

お問い合わせ

ベトナムM&A、ベトナム企業買収、出資・合弁、国営企業買収支援、デューデリジェンス、PMI支援に関するご相談は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

contact@onevalue.jp

- 会社概要- 会社名：ONE-VALUE株式会社- 所在地：東京都江東区亀戸2-44-5 TOWAイマス亀戸ビル6階- 事業内容：ベトナム市場調査、進出支援、M&Aアドバイザリー、合弁・出資支援、国営企業買収支援、PMI支援、ビジネスマッチング等- URL：https://onevalue.jp/VietBiz：https://vietbiz.jp/