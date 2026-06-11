四期生・五期生のみで開催する初の「ひなた坂46 LIVE」『日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE』6月16日（火）・17日（水）を「ABEMA PPV」にて生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、人気アイドルグループ・日向坂46のアンダーグループ“ひなた坂46”によるライブイベント『日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間にわたり、18時30分より生放送いたします。また、本公演のチケットを6月11日（木）12時より販売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」での生放送が決定した日向坂46『17th Single ひなた坂46 LIVE』は、17thシングル『Kind of love』の発売に伴い開催される単独公演です。本公演は、四期生・五期生のみで開催される初の「ひなた坂46 LIVE」となり、『Kind of love』に収録されるひなた坂46の楽曲「Empty」にて初センターを務める四期生・平岡海月をはじめ、ひなた坂46として17thシングルに参加する13名のメンバーが出演。センターの平岡海月を中心に、ひなた坂46ならではの熱量あふれるパフォーマンスをお届けします。

本公演は、2026年6月11日（木）12時よりチケット販売（※1）を開始し、各日3,500円（税込）で購入・視聴することができます。（※2）また、チケットを購入された方は、6月20日（土）・21日（日）19時30分より実施されるリピート配信でも本編を視聴いただけます。（※3）

ひなた坂46の新たな一歩となる特別なライブを、ぜひABEMAでお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）本公演の見逃し配信はございません。後日、同じライブを再度視聴することができるリピート配信にてお楽しみいただけます。

■「ABEMA PPV」／『日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE』生放送 概要

(C)Seed & Flower合同会社

▼放送日時

・生放送

【DAY1】2026年6月16日（火）18時30分開演（放送開始17時30分～）

【DAY2】2026年6月17日（水）18時30分開演（放送開始17時30分～）

・リピート配信

【DAY1】2026年6月20日（土）19時30分開演（放送開始18時30分～）

【DAY2】2026年6月21日（日）19時30分開演（放送開始18時30分～）

▼視聴料金

【一般チケット】各日3,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として400円が生じます。

▼販売期間

・生放送

【DAY1】2026年6月11日（木）12時～2026年6月16日（火）22時

【DAY2】2026年6月11日（木）12時～2026年6月17日（水）22時

・リピート配信

【DAY1】2026年6月16日(火)22時～2026年6月20日（土）19時30分

【DAY2】2026年6月17日（水）22時～2026年6月21日（日）19時30分

▼視聴・購入ページ

【生放送】

DAY1：https://abema.tv/live-event/02eac0a0-e393-40c7-b714-58863b4dbc68

DAY2：https://abema.tv/live-event/0c80e82c-67bc-45bf-a642-acc649f8b988

【リピート配信】

DAY1：https://abema.tv/live-event/edf7f5e5-fc26-4726-87ff-e9c81b391218

DAY2：https://abema.tv/live-event/dccb297e-f4b8-49d2-b55d-6764a6b5248c

▼出演

【ひなた坂46】石塚瑶季,小西夏菜実,竹内希来里,平尾帆夏,平岡海月,山下葉留花,大田 美月,蔵盛 妃那乃,坂井 新奈,佐藤 優羽,下田 衣珠季,高井 俐香,鶴崎 仁香

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本放送は、6月20日(土)・21日（日）に専用ページにて、各公演同じ内容をもう1度配信(リピート配信)します。本公演のチケットをご購入いただいた方は、リピート配信も視聴いただけます。

※本放送は見逃し配信、追っかけ再生に対応しておりません。

※本放送は、海外(VPNを含む)からは視聴いただけません。

※放送時間は前後する可能性がございます。ご了承下さい。

※チケット購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・払い戻しはできません。

※放送には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。

※上記概要は予告なく変更する場合がございます。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、

【(C)Seed & Flower合同会社】

のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/