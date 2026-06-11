多様な人材の雇用支援を行うreward株式会社がワールド・モード・ホールディングスに参画

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

ワールド・モード・ホールディングス株式会社（以下ワールド・モード・ホールディングス / 本社：東京都渋谷区、代表取締役：加福真介）は、就労継続支援A型事業所の運営を通して多様な人材の雇用支援を行うreward株式会社（以下リワード / 本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：荒川誠一）が、新たに当社グループへ参画したことをお知らせいたします。

写真左より：ワールド・モード・ホールディングス(株) 代表取締役 加福真介、reward(株) 代表取締役 荒川誠一、(株)iDA 代表取締役 堀井謙一郎

グループ参画の背景

リワードは、身体・精神・知的障がいや難病を抱える方々が、多様な職種に挑戦し、それぞれの目標に応じたスキルや経験を積み重ねながら継続的に働くための支援を行っています。就労継続支援A型事業所の運営を通して、雇用契約に基づく就労機会を提供し、一人ひとりの状況や目標に応じた支援を行うことで、利用者の安定した収入の確保と、昇進や役割の拡大など将来に向けたステップアップの可能性を支えています。さらに、こうした支援を強化し、より多くの方に新たな可能性を提供していくため、自社事業の成長に向けた取り組みにも力を入れています。

ワールド・モード・ホールディングスは、多様な人材が関わるファッション・ビューティー業界において、幅広いソリューションを提供しています。誰もが安心して能力を発揮できる社会の実現を重要な使命のひとつと捉え、業界が抱える人材課題の解決にグループ全体で取り組んでいます。グループの人材サービスを展開するiDAは、採用・就労支援に加え、多様な働き方に対応するサービス開発やスキルアップ支援にも取り組み、人材の活躍促進と企業の採用課題解決を多方面から支えています。近年では、能力を持つ多様な人材が業界で活躍できる環境づくりを目指し、障がい者雇用支援にも注力しています。求職者への就労支援に加え、障がい者雇用に関心を持ちながらも具体的な取り組み方を模索している企業に対し、課題に寄り添った支援を行っています。

このような背景のもと、障がいの有無にかかわらず、誰もが自分らしく活躍できる環境づくりをさらに推進したいという共通の方向性が一致し、リワードがワールド・モード・ホールディングスグループに参画することとなりました。

今後の展開

本参画により、リワードは就労継続支援A型事業を通じた雇用支援をさらに発展させ、より広いフィールドで利用者の活躍機会を創出してまいります。また、ワールド・モード・ホールディングスの幅広いネットワークおよびiDAが培ってきた人材サービスの知見と、リワードの現場に根差した雇用支援のノウハウを掛け合わせることで、ファッション・ビューティー業界において多様な人材が活躍できる環境づくりを一層加速させることが可能となります。

今後は、リワードがこれまで取り組んできた就労支援事業を継続・発展させるとともに、ワールド・モード・ホールディングスのグループ各社との連携を通じて、以下のような取り組みを検討してまいります。

- ファッション・ビューティー業界に関連する業務の創出- 店舗・オフィス・バックオフィス領域における業務委託機会の拡大- グループ各社との連携による実践的な就労訓練・教育機会の提供- 一人ひとりの特性や希望に応じた一般就労への移行支援- 企業のダイバーシティ推進および障がい者雇用支援に関するノウハウの蓄積

ワールド・モード・ホールディングスは、リワードの参画を通じて、ファッション・ビューティー業界における「働く」の選択肢を広げ、誰もが自分の可能性を発揮できる社会の実現に向け、引き続き取り組んでまいります。

メッセージ

reward株式会社

代表取締役 荒川誠一

リワードはこれまで、障がいや難病を抱える方々が、自らの可能性を信じ、生きがいを持って働き続けられる環境づくりに取り組んでまいりました。

このたびのワールド・モード・ホールディングスへの参画は、私たちが大切にしてきた「一人ひとりの可能性を最大限に引き出す」という理念を、より大きなフィールドで実現するための大きな一歩だと受け止めております。ファッション・ビューティー業界は、多様な感性や個性そのものが価値となる魅力的な領域であり、利用者の皆さまにとっても新たな活躍の舞台として大きな可能性を感じています。

iDAをはじめとするグループ各社が培ってこられた人材サービスの知見と、私たちが北海道・札幌の現場で積み重ねてきた就労支援のノウハウを掛け合わせ、障がいの有無にかかわらず誰もが自分らしく輝ける社会の実現に向け、誠心誠意取り組んでまいります。

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

代表取締役 加福真介

人の心を動かしながら暮らしを豊かにするファッション・ビューティーや小売の業界が大好きです。この業界では、働く人の情熱や成長が最高のショッピング体験に直結しており、多くの魅力的な人が働いています。これからAI活用をさらに加速していきたいと考えていますが、もちろん主役である「人」が輝くことを何よりも大切にしていきます。多様な仲間がいきいきと力を合わせて働いている職場は、働く側にとってとても心地よく、ファッションを楽しむお客様にとっても間違いなく魅力的に映るはずです。

荒川社長の理念や事業に対する情熱に深く共感し感銘を受けており、このご縁に心から感謝しております。これからは同じグループの仲間として、しっかりと力を合わせ、全国の地域との繋がりをさらに広げながら共に成長していきたいと考えています。働く人に寄り添い、より良い環境へ整えたいと願うブランド企業様や小売企業様のお役に立てるよう、素晴らしい仲間が増えたことを心から嬉しく思うとともに、ますます力を尽くしていこうという意欲を強くしております。

ワールド・モード・ホールディングス株式会社 取締役

株式会社iDA 代表取締役 堀井謙一郎

このたび、荒川社長率いるリワードをグループに迎えられることを、心から嬉しく思っています。

ファッション・ビューティー業界は、人の感性や情熱によって価値が生まれる業界です。この業界で働く一人ひとりの可能性こそが、未来をつくる原動力であると考えています。リワードが現場で培ってこられた「一人ひとりに寄り添い、その可能性を信じ抜く姿勢」は、私たちiDAおよびワールド・モード・ホールディングスが大切にしてきた価値観そのものです。

今後は、リワードが有する就労支援の知見と、iDAが展開する人材サービス・教育・店舗運営などのノウハウ、そしてグループ全体のネットワークやソリューションを掛け合わせることで、多様な働き方や活躍機会の創出をさらに広げていきます。人手不足やAI活用の進展など、業界を取り巻く環境が大きく変化する時代だからこそ、「誰が働くか」「どのように活躍できるか」という視点がますます重要になります。多様な人材がそれぞれの力を活かして働く現場が生み出す価値は、必ずお客様にも伝わり、店舗における体験価値や企業価値の向上にもつながっていくものと捉えています。

これからリワードと力を合わせ、全国のブランド企業様・小売企業様、そして働く皆さまに新たな価値を届けながら、「誰もが自分らしく輝ける業界」の実現に取り組んでまいります。

reward株式会社について https://re-ward.co.jp/(https://re-ward.co.jp/)

就労継続支援A型事業所を運営し、アウトソーシング業としてデータ入力・集計、ホテル・民泊清掃、軽作業など多様なサービスを展開。身体、精神、知的障がい、難病を抱える方々に、一般企業での雇用が難しいとされる状況を乗り越えて就労する機会を提供しています。利用者が実際の仕事を経験し、最低賃金以上の報酬を受け取りながら、一般就労を目指すなど、それぞれの目標に合わせたスキルアップの可能性を支え、一人ひとりの可能性を最大限に引き出すための継続的なサポートを行っています。こうした取り組みは、雇用の質と継続性の両立を重視する姿勢として評価されており、障がい者雇用の分野における実践的なモデルとして注目されています。

ワールド・モード・ホールディングス株式会社について https://worldmode.com/(https://worldmode.com/)

ファッション・ビューティー業界を専門に人材やデジタルマーケティング、店舗代行など様々なソリューションを提供するグループ。iDA、BRUSH、AIAD、AIAD LAB、フォーアンビション、VISUAL MERCHANDISING STUDIO、双葉通信社 の 7 社の国内事業会社および シンガポール、オーストラリア、台湾、ベトナム、マレーシアに海外拠点を持ち、専門性の高い各社のシナジーによって、お客様の課題に応じた実効性の高いソリューションを提供しています。

株式会社iDA について】 https://www.ida-mode.com/(https://www.ida-mode.com/)

1999年3月創業。ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、ファッション・ビューティー業界を中心にクライアントニーズに応じて人材紹介、派遣、教育、店舗運営などトータルメニューでサービスを提供。求職者のキャリアプランやライフスタイルに沿った提案を行い、年間約1800人の社員転籍等を実現しています。