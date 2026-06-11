【JAPANサッカーカレッジ】専門部学生全員を対象に交通安全講習会を開催しました

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ全国唯一のサッカー総合専門学校 JAPANサッカーカレッジでは、新発田警察署のご協力のもと、4月30日（木）、5月20日（水）の2日間において交通安全講習会を実施いたしました。

2026年4月より適用された自転車の交通反則通告制度に関する説明・動画の視聴などを通じて、制度に対する理解を深めることができました。

実施日時： １. 2026年4月30日（木）16:00-17:00 ２.2026年5月20日（水）15:00-16:00

会場： JAPANサッカーカレッジ 体育館

目的： 2026年4月より適用された交通反則通告制度の理解度向上

内容： 自転車に乗車する上でのルール、自動車乗車中における自転車への注意事項について

対象者： JAPANサッカーカレッジ専門部 全学科 全学生

このようなルール・規則を守ることはもちろん、JAPANサッカーカレッジはこれからも地域のシンボル・同年代学生の模範となるような学生を育成してまいります。

＜JAPANサッカーカレッジについて＞

サッカー日韓ワールドカップが開催された2002年に、選手・コーチ・トレーナー・マネージャー・フロントスタッフなどを育成する全国唯一のサッカー総合専門学校として新潟県北蒲原郡聖籠町に誕生しました。2005年には高等部を設置し高校生年代の受け入れも行っています。2026シーズンはＪリーグ60クラブ中59クラブで卒業生約380名が活躍するなど、サッカー業界・スポーツ業界に広く人材を輩出しています。

学校法人 国際総合学園 JAPANサッカーカレッジ

所 在 地：新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1

代表者名：原 朋洋

URL：https://cupsnet.com/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞https://www.nsg.gr.jp/