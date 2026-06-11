ほりにし×ポテトスナック！“バスケットケース”仕様で登場 6月中旬より順次展開開始
株式会社ヨシナ
あの大人気スパイス「ほりにし」とポテトスナックのコラボレーション！
サクサク食感のポテトスナックに、「ほりにし」ならではの旨みと香りがマッチ。
本商品は、ほりにしポテトが入ったバスケット型の景品で、獲得後も楽しめる実用的な仕様が特長です。
アミューズメント施設でしか手に入らない、実用性と楽しさを兼ね備えた限定アイテムです。
あの大人気スパイス「ほりにし」とポテトスナックのコラボレーション！
調味料入れとして「ほりにし」を収納したり、アウトドアシーンでの小物入れとしても！
「アウトドアスパイス ほりにし」とは
＜展開予定＞
※取り扱いのない店舗もございます。
＜発売元＞
あの大人気スパイス「ほりにし」とポテトスナックのコラボレーション！
大好評の「ほりにしポテト」が、アミューズメント専用のバスケットケース仕様で、2026年6月中旬より全国のアミューズメント施設にて順次展開を開始いたします。
サクサク食感のポテトスナックに、「ほりにし」ならではの旨みと香りがマッチ。
一度食べたら止まらない、やみつきになる味わいです。
本商品は、ほりにしポテトが入ったバスケット型の景品で、獲得後も楽しめる実用的な仕様が特長です。
調味料入れとして「ほりにし」を収納したり、アウトドアシーンでの小物入れとして持ち運びにも便利にご使用いただけます。
アミューズメント施設でしか手に入らない、実用性と楽しさを兼ね備えた限定アイテムです。
ぜひこの機会にお試しください。
あの大人気スパイス「ほりにし」とポテトスナックのコラボレーション！
調味料入れとして「ほりにし」を収納したり、アウトドアシーンでの小物入れとしても！
「アウトドアスパイス ほりにし」とは
「ほりにし」は、和歌山県の「アウトドアショップ Orange」が開発した万能スパイスです。
20種類以上のスパイスや調味料を独自にブレンドし、「どんな食材にも合う」ことを追求した、和・洋・中すべての料理に対応する味わいが特長です。
アウトドア料理はもちろん、家庭の食卓でも使いやすく、発売以来多くのファンに支持されてきました。
現在ではシリーズ化も進み、辛口や燻製風味、白トリュフソルトを加えたリッチな風味のタイプなど、用途に応じたバリエーションも展開されています。
＜「アウトドアスパイス ほりにし」（公式）https://horinishi.jp/＞
＜展開予定＞
2026年6月中旬～全国のアミューズメント施設
※取り扱いのない店舗もございます。
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。
＜発売元＞
株式会社ヨシナ
http://www.yoshina.co.jp/