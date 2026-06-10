AI領域特化のプロフェッショナル集団、Prime AI社がシリコンバレー支社を設立。世界のAI最前線と日本企業をつなぐ拠点へ。

株式会社Prime AI

ビジョン・コンサルティングの新規事業から立ち上がった、AI領域に特化したプロフェッショナル集団「株式会社Prime AI」（本社：六本木ヒルズ森タワー39階 、代表取締役社長：石井千春）は、2026年5月27日（水）、世界のAI企業が集積する米国カリフォルニア州パロアルトにシリコンバレー支社を設立したことをお知らせいたします。

生成AIをはじめとするAI技術の進化は、いまや企業の競争力そのものを左右する時代になりました。そして、AIの進化は極めて速く、世界最先端の技術動向や実践知をいかに迅速に取り入れ、事業や組織の変革へ繋げられるかが、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

Prime AIはシリコンバレー進出を通じて、世界最先端のAIナレッジ、テクノロジー、人材ネットワークを日本へ直接還元する体制を構築します。これにより、顧客企業に対してAI戦略の策定から事業変革、組織変革、経営変革までを一気通貫で支援するグローバルAIファームとしての機能をさらに強化し、日本企業のAI競争力向上に貢献していきます。

世界のAI最前線と日本企業をつなぐ拠点として、Prime AIがシリコンバレーへ

Prime AI シリコンバレー支社

生成AIの進化によって、企業の競争環境はかつてないスピードで変化しています。新たな基盤モデルやAIエージェント技術が次々と登場し、数か月前の常識が通用しなくなることも珍しくありません。

こうした時代において、企業がAIを単なる業務効率化で終わらせず、持続的な競争優位を築くためには、世界最先端の技術動向や実践知へリアルタイムにアクセスできる体制が重要です。

そこで、Prime AIは、米国カリフォルニア州パロアルトにシリコンバレー支社を設立しました。

■ 支社概要

所在地：425 Page Mill Rd, Palo Alto, California 94306, USA

Prime AIがシリコンバレー支社を設立したパロアルトは、スタンフォード大学を中心に、Google、Apple、Meta、NVIDIAをはじめとする世界有数のテクノロジー企業が集積する、AIイノベーションの中核都市です。最先端の研究開発、スタートアップ、ベンチャーキャピタル、そしてグローバル企業が交差するこの地では、未来の標準となる技術やビジネスモデルが日々生まれています。

また、パロアルトは「Forward Deployed Engineer（FDE）」という思想を世界に広めたPalantir Technologies発祥の地でもあり、AIを技術で終わらせず、経営や事業変革へと実装する文化が根付いています。

Prime AIは今回のシリコンバレー進出を通じて、世界最前線で生まれるAIの知見や実践事例をいち早く日本企業へ還元する体制を構築します。最先端技術の動向把握にとどまらず、グローバルネットワークや実践知を活用しながら、日本企業のAI戦略立案から事業変革、組織変革、経営変革までを一気通貫で支援してまいります。

コンサルティングの相談はこちら :https://primeai-innovation.com/contact/

Prime AIが提供する価値

1. 戦略から実装までを一気通貫で支援するAIファーム

Prime AIは「コンサルティング」「プラットフォーム開発」「ビジネス開発（R&D）」の3領域を統合し、AI活用を構想段階で終わらせない実践型支援を行っています。

経営戦略・AI戦略の策定からPoC、システム開発、現場実装、運用定着までを一貫して支援することで、企業のAI投資を確かな事業成果へとつなげています。

2. 世界水準で評価される実績とプロフェッショナルチーム

Prime AIのビジョングループは、イギリスで開催されたThe Global Tech & AI Awards2025のDX部門にて世界1位を受賞するなど、既に国内外で高い評価を獲得しています。

また、AIビジネス実装・AIガバナンス・知財戦略に精通する専門家や、医療テック、デジタルツイン、グローバルプロジェクトなどで成果を上げてきたボードメンバーが組織を牽引しています。

私たちが重視しているのは、AIを導入することではなく、AIによって経営や事業を変革することです。Prime AIでは、シリコンバレーで得られる最先端の知見と豊富な実践経験を掛け合わせながら、日本企業の競争力向上に貢献してまいります。

3. AI人材の市場価値を最大化する成長環境

Prime AIには、世界最前線のAIナレッジと、日本国内における高難度かつ実践的なAI案件が集まっています。AI戦略立案、業務改革、プロダクト開発、新規事業創出、経営変革など、多様なテーマに携わりながら、単なるAIエンジニアやコンサルタントではなく、事業成果を創出できる実践型人材として成長できる環境を提供しています。

私たちが目指すのは、AIをつくる人材ではなく、AIで社会や企業を変革できる人材の育成です。シリコンバレー支社の設立により、グローバル最前線の知見と日本企業のリアルな課題をつなぎ、次世代のFDE（Forward Deployed Engineer）やCAIO（Chief AI Officer）の輩出をさらに加速してまいります。

採用の応募はこちら :https://primeai-innovation.com/recruit/

世界最前線のAIと日本企業をつなぐ存在へ。次世代のFDE・CAIOを輩出するAIファームへ。

Prime AIには、世界最前線のAIナレッジと、日本国内における高難度かつ実践的なAI案件が集まっています。

AI戦略立案、業務改革、プロダクト開発、新規事業創出、経営変革など、多様なテーマに携わりながら、単なるAIエンジニアやコンサルタントではなく、事業成果を創出できる実践型人材として成長できる環境を提供しています。

私たちが目指すのは、AIをつくる人材ではなく、AIで社会や企業を変革できる人材の育成です。シリコンバレー支社の設立により、グローバル最前線の知見と日本企業のリアルな課題をつなぎ、次世代のFDE（Forward Deployed Engineer）やCAIO（Chief AI Officer）の輩出をさらに加速してまいります。

コンサルティングの相談はこちら :https://primeai-innovation.com/contact/採用の応募はこちら :https://primeai-innovation.com/recruit/

「未知なるAI時代に、革新と彩りを。」ビジョン・コンサルティングから誕生したAI特化集団『Prime AI』

AIが単なる効率化のツールから、人類の「共創パートナー」へと進化を遂げる現代。この巨大な変革の波を受け身で捉えるのではなく、自ら「波を起こす側」に回るべく、ビジョン・コンサルティングの新規事業から立ち上がったのが、AI領域に特化したプロフェッショナル集団「株式会社Prime AI」です。

Prime AIは、総合コンサルティングファームとして培ってきた現場実装力と、最先端のテクノロジーを融合させ、次世代のAI事業を牽引するグループ企業として2025年2月に設立されました。

母体であるビジョン・コンサルティングは、「イノベーションで世界をより良く」という経営理念のもと、自らAI基盤を開発・活用することで、驚異的な生産性向上とエンゲージメントの最大化を実現してきました。その高度なノウハウは、2025年に英国のグローバルAIアワード「The Global Tech & AI Awards 2025」において日系企業で唯一となるDX部門・世界1位、2026年に米国のグローバルAIアワード「Artificial Intelligence Excellence Awards」でWinner（優秀賞）を獲得するなど、グローバルで高く評価されています。

そして、ビジョン・コンサルティングから立ち上がったPrime AIは、今回カリフォルニア州パロアルトに「シリコンバレー支社」を設立し、AIの最前線に自ら身を置くことで、最先端のAIトレンドと知見をいち早く獲得し、日本企業へグローバル水準のAI支援体制を更に強化していきます。

「未知なるAI時代に、革新と彩りを」Prime AIは、ビジョン・コンサルティングの強靭なビジネス実行力と、世界最先端のAI技術を武器に、あらゆる産業にイノベーションをもたらしていきます。

コンサルティングの相談はこちら :https://primeai-innovation.com/contact/採用の応募はこちら :https://primeai-innovation.com/recruit/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社Prime AI

本社所在地 ： 〒106-6139 東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー39階

代表取締役社長 ： 石井 千春

設立 ： 2025年2月

コーポレートサイト： https://primeai-innovation.com/