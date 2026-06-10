新しいビリケンさん「Chu-Billiken」がデビュー！公式Instagram開設＆第19回ライセンシングジャパン来場特典を公開

田村駒株式会社

「ビリケン」のライセンス事業を展開する田村駒株式会社（大阪本社：大阪府大阪市、東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人）は、タイ出身の人気アーティスト・chubbynidaがプロデュースする新キャラクター「Chu-Billiken（チュビリケン）」の公式Instagramを本日スタートしたことをお知らせいたします。

100年以上にわたり大阪で親しまれてきた幸福の神さま「ビリケン」。その新たなストーリーとして誕生した「Chu-Billiken」が、幸福のアンバサダーとして世界を旅する物語をスタートします。

公式Instagramでは、Chu-Billikenの旅の様子や最新情報を発信してまいります。ぜひフォローしてお楽しみください。

Chu-Billiken 公式Instagram(https://www.instagram.com/chu_billiken/)

また、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第19回ライセンシングジャパン」において、当社ブース「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」を出展いたします。会場では、限定アイテムのプレゼントや、クリエイター・chubbynidaによる似顔絵ワークショップを実施いたします。

ぜひ会場でChu-Billikenの世界観をご体感ください。

■Chu-Billiken(チュビリケン)とは

1908年、アメリカの女性芸術家の夢の中に現れた神さま「ビリケン」。海を渡って大阪へやって来て以来、100年以上にわたり幸福の神さまとして愛されてきました。

「Chu-Billiken」は、タイの人気アーティスト・chubbynidaとのコラボレーションによって誕生した新たなビリケンです。幸福のアンバサダーとして世界各地を旅し、人々に笑顔と幸運を届けます。

その第一歩となる舞台は、chubbynidaの母国であるタイ。これから始まるChu-Billikenの物語を、ぜひ公式Instagramでお楽しみください。

Chu-Billiken 公式Instagram(https://www.instagram.com/chu_billiken/)

■「第19回ライセンシングジャパン」来場特典情報

1. ブース来場＆Instagramフォローで限定アイテムをプレゼント

会期中に当社ブース「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」へご来場いただき、Chu-Billiken公式Instagramアカウントをフォローいただいた方に、会場限定アイテム「ラッキークッションチャーム」をプレゼントいたします。

レアカラーもご用意しておりますので、ぜひ会場でお受け取りください。

ラッキークッションチャーム2. 先着8名様限定！chubbynidaによる似顔絵ワークショップ

「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」ブースにお越しいただいた方を対象に、各日先着8名様限定で、Chu-Billikenの作者であるchubbynida（チュビニダ）が描く似顔絵をプレゼントいたします。

独自のやさしいタッチで描かれる特別な似顔絵を、ぜひ記念にお持ち帰りください。

※各日8名限定

※先着順のため、定員に達し次第終了となります。

＜作家プロフィール＞chubbynida (チュビニダ)

タイ・バンコク出身。幼少期からアートを通じたストーリーテリングに情熱を注ぎ、2011年よりプロとして活動を開始。2016年から2017年にかけて、英国キングストン大学にてイラストレーション・デザインの修士号（MA）を取得しました。

英国での経験を通じて磨いた独自の表現力で、国内外から高い支持を集めています。

chubbynida (チュビニダ) Instagram(https://www.instagram.com/chubbynida/)

3. BILLIKENラッキーチャームシールをプレゼント

「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」ブースへご来場いただき、ビリケン公式Instagramをフォローしていただいた方には、会場限定の「BILLIKEN・ラッキーチャームシール」をプレゼントいたします。

ビリケン公式Instagram(https://www.instagram.com/billiken.jp/)

【出展概要】

展示会名：コンテンツ東京 2026／第6回 XR・メタバース総合展 夏「第19回 ライセンシングジャパン」

会期：2026年6月17日(水)～19日(金)10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト(西展示棟）

ブース番号：16-68

【田村駒株式会社 会社概要】

1894年（明治27年）創業の生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社。大阪のシンボル「ビリケンさん」のライセンスを展開。その活動の一環として、企業の社会的責任を果たすべく文化・芸術支援に積極的に取り組んでいる。

社名：田村駒株式会社

本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10

資本金：12億4,000万円

事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社

ホームページ(https://tamurakoma.co.jp/)

【本リリースに関するお問い合わせ】

田村駒株式会社 ブランドビジネス室内

担当：森下

contact@billiken.jp