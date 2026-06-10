新しいビリケンさん「Chu-Billiken」がデビュー！公式Instagram開設＆第19回ライセンシングジャパン来場特典を公開

写真拡大 (全7枚)

田村駒株式会社


「ビリケン」のライセンス事業を展開する田村駒株式会社（大阪本社：大阪府大阪市、東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人）は、タイ出身の人気アーティスト・chubbynidaがプロデュースする新キャラクター「Chu-Billiken（チュビリケン）」の公式Instagramを本日スタートしたことをお知らせいたします。



100年以上にわたり大阪で親しまれてきた幸福の神さま「ビリケン」。その新たなストーリーとして誕生した「Chu-Billiken」が、幸福のアンバサダーとして世界を旅する物語をスタートします。


公式Instagramでは、Chu-Billikenの旅の様子や最新情報を発信してまいります。ぜひフォローしてお楽しみください。


Chu-Billiken 公式Instagram(https://www.instagram.com/chu_billiken/)



また、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第19回ライセンシングジャパン」において、当社ブース「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」を出展いたします。会場では、限定アイテムのプレゼントや、クリエイター・chubbynidaによる似顔絵ワークショップを実施いたします。


ぜひ会場でChu-Billikenの世界観をご体感ください。



■Chu-Billiken(チュビリケン)とは




1908年、アメリカの女性芸術家の夢の中に現れた神さま「ビリケン」。海を渡って大阪へやって来て以来、100年以上にわたり幸福の神さまとして愛されてきました。


「Chu-Billiken」は、タイの人気アーティスト・chubbynidaとのコラボレーションによって誕生した新たなビリケンです。幸福のアンバサダーとして世界各地を旅し、人々に笑顔と幸運を届けます。


その第一歩となる舞台は、chubbynidaの母国であるタイ。これから始まるChu-Billikenの物語を、ぜひ公式Instagramでお楽しみください。


Chu-Billiken 公式Instagram(https://www.instagram.com/chu_billiken/)



■「第19回ライセンシングジャパン」来場特典情報


1. ブース来場＆Instagramフォローで限定アイテムをプレゼント


会期中に当社ブース「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」へご来場いただき、Chu-Billiken公式Instagramアカウントをフォローいただいた方に、会場限定アイテム「ラッキークッションチャーム」をプレゼントいたします。


レアカラーもご用意しておりますので、ぜひ会場でお受け取りください。



ラッキークッションチャーム

2. 先着8名様限定！chubbynidaによる似顔絵ワークショップ


「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」ブースにお越しいただいた方を対象に、各日先着8名様限定で、Chu-Billikenの作者であるchubbynida（チュビニダ）が描く似顔絵をプレゼントいたします。


独自のやさしいタッチで描かれる特別な似顔絵を、ぜひ記念にお持ち帰りください。


※各日8名限定


※先着順のため、定員に達し次第終了となります。


＜作家プロフィール＞

chubbynida (チュビニダ)

タイ・バンコク出身。幼少期からアートを通じたストーリーテリングに情熱を注ぎ、2011年よりプロとして活動を開始。2016年から2017年にかけて、英国キングストン大学にてイラストレーション・デザインの修士号（MA）を取得しました。


英国での経験を通じて磨いた独自の表現力で、国内外から高い支持を集めています。


chubbynida (チュビニダ) Instagram(https://www.instagram.com/chubbynida/)





3. BILLIKENラッキーチャームシールをプレゼント


「TAMURAKOMA BILLIKEN PROJECT」ブースへご来場いただき、ビリケン公式Instagramをフォローしていただいた方には、会場限定の「BILLIKEN・ラッキーチャームシール」をプレゼントいたします。


ビリケン公式Instagram(https://www.instagram.com/billiken.jp/)


【出展概要】


展示会名：コンテンツ東京 2026／第6回 XR・メタバース総合展 夏「第19回 ライセンシングジャパン」


会期：2026年6月17日(水)～19日(金)10:00～17:00


会場：東京ビッグサイト(西展示棟）


ブース番号：16-68


【田村駒株式会社 会社概要】


1894年（明治27年）創業の生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社。大阪のシンボル「ビリケンさん」のライセンスを展開。その活動の一環として、企業の社会的責任を果たすべく文化・芸術支援に積極的に取り組んでいる。


社名：田村駒株式会社


本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10


資本金：12億4,000万円


事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社


ホームページ(https://tamurakoma.co.jp/)


【本リリースに関するお問い合わせ】


田村駒株式会社 ブランドビジネス室内


担当：森下


contact@billiken.jp