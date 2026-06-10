【最新】求人サイト訪問数ランキングまとめ＜2026年6月版＞

株式会社リソースクリエイション

SNS採用マーケティング「エアリク」の運営会社、株式会社リソースクリエイション（本社：東京都港区、代表取締役：高田 桂太郎 以下 当社）は、採用市場の最新情報2026年6月版求人サイト訪問数ランキングを発表します。

2026年3月～2026年5月までの3ヶ月分を集計しました。

株式会社学情の調査（※）によると、2026年度に「賃上げ」を実施した企業は全体の約75％（4社に3社）を占め、実施理由は「人材確保・定着のため」が7割を超え最多となりました。

各企業が人材獲得や定着へ向けた施策を強化する中、採用市場の競争はさらに激化しています。

多様な求人媒体が存在する現代において、自社に最適な掲載先を見極めることは容易ではありません。求人媒体の選定や採用コストの最適化にお悩みの人事・採用担当者の方は、ぜひ本調査をご参考ください。

（※＝https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001538.000013485.html）

■中途サイト（※訪問数は3ヶ月の合計）

まずは、中途採用向けの求人サイトです。

▼第1位 doda（デューダ）／52,730,000

業界トップクラスの会員数を誇る、経験者・即戦力採用に強い総合転職サイト。利用者の年齢層は20代から30代半ばの若手・中堅層が中心で、幅広い業種・職種に対応している。専門性の高いスキルを持つユーザーも多く登録しており、即戦力人材の獲得に高い実績がある。中でも営業・金融・メディカル・エンジニア・グローバル分野に強みを持ち、それぞれのターゲットに特化した専門サイトが併設されている点も大きな特徴。

▼第2位 マイナビ転職／39,270,000

高い転職意欲を持つアクティブ層の集客に強みがある総合転職サイト。利用者の約7割が3ヶ月以内の転職を希望しているためスピーディーな採用が可能で、多彩なダイレクトアプローチ機能により求める人材へピンポイントに訴求できる。また、全国的な知名度とネットワークを活かした地方採用や、U・Iターン希望者への効果的なアプローチができる点も特徴。

▼第3位 リクナビNEXT／19,202,000

国内最大級の規模を誇り、幅広い業界・職種に対応する総合転職サイト。「Indeed PLUS」の連携サイトであり、掲載された求人は内容や応募状況に応じて最適な求人サイトへと自動配信される仕組みを持つ。これにより、従来の枠を超えた広範囲な求職者へのアプローチが可能となる。また、掲載中も効果を見ながらリアルタイムに原稿の修正・改善ができる点も強み。

■新卒サイト（※訪問数は3ヶ月の合計）

続いて、新卒採用向けの求人サイトです。

▼第1位 マイナビ新卒／29,815,000

学生利用率および認知度で国内No.1を誇る、日本最大級の総合就職情報サイト。インターンシップから本選考まで年間を通じて一貫したアプローチができるため、早期の認知拡大から志望度の醸成までをスムーズに実現できる。利用企業の半数は中堅・中小企業が占め、知名度に関わらず幅広い学生層へ自社の魅力を訴求可能。さらに、エントリーシート回収をはじめとする多彩なシステム連携により、採用工数を大幅に削減できる点も特徴。

▼第2位 ONE CAREER(ワンキャリア)／6,061,000

学生のリアルな選考クチコミを豊富に掲載し、高い利用率を誇る新卒向け求人メディア。時期に縛られない「月額課金型」のシステムを採用しており、企業の採用スケジュールに合わせた早期かつ柔軟な通年採用を展開できる。また、豊富な学生データや競合他社の選考データを分析することで、確実性の高い採用戦略の構築が可能。さらに、主要な採用管理システムとの連携による業務効率化や、高精度なスカウト機能も備えている。

▼第3位 OfferBox(オファーボックス)／5,102,000

就活生の多くが利用する、国内最大級の新卒向け逆求人型スカウトサービス。企業・学生双方が送受信できるスカウト数に制限を設けることで、オファーの希少性を高め、極めて高い開封率を維持している。自社で活躍する社員の傾向と、学生の適性診断結果を掛け合わせて検索できる分析機能を備えており、企業の知名度に左右されない本質的なマッチングが可能。

■アルバイトサイト（※訪問数は3ヶ月の合計）

最後に、アルバイト求人のランキングです。

▼第1位 タウンワーク／34,860,000

国内最大級の認知度を誇り、アルバイト・パート採用において圧倒的な集客力を持つ求人メディア。現在はWebサイトおよびスマートフォンアプリに特化しており、若年層から主婦（夫）・シニア層まで、日常的にスマートフォンを利用する幅広い世代への効率的なアプローチを実現している。地域密着型の求人に強みがあり、生活圏内で仕事を探すユーザーと地元企業をスピーディーにマッチングさせることが可能。

▼第2位 バイトル／24,561,000

若年層や学生層から圧倒的な支持を受ける、国内最大級のアルバイト・パート求人サイト。求人原稿内に職場の雰囲気や制服が伝わる動画・写真を多数掲載できるほか、職場環境を可視化するバロメーター機能を備え、求職者とのミスマッチや早期離職を防ぐ。また、掲載途中でも何度でも無料で原稿修正が可能であり、状況に合わせたスピーディーな運用ができる点も強み。

▼第3位 マイナビバイト／6,764,000

マイナビが運営する、アルバイト・パート採用に特化した総合求人サイト。学生を中心とした若年層のユーザーが大きな割合を占め、短期や単発、高時給といった多様な働き方を求める求職者から高い支持を得ている。全国的な知名度と確かなネットワークを活かすことで、ターゲット層から潜在的な求職者まで、幅広い層へスピーディーに情報を届けることが可能。

ーーーーー最新データ（2026年5月版）の資料ダウンロードはこちらからーーーーー

https://forms.gle/EeMfyDzKuLaj6vbFA

※集計元：https://www.similarweb.com/ja/

■調査概要

【調査期間】2026年3月1日～2026年5月31日

【調査機関】自社調査

【調査対象】全国求人メディア

【調査方法】インターネット調査

■総括

賃上げへの注目が集まり採用競争がさらに激化する現代において、求めるターゲット層へ的確にアプローチするためには、各求人媒体の特性を理解した戦略的な選定が必要不可欠です。また近年は、求職者がSNSで自ら企業情報を収集するケースが主流となっており、従来の求人広告だけに頼る選考プロセスは見直しを迫られています。これからの採用活動では、日頃から自社のリアルな文化や社風を主体的に発信し、求職者とのエンゲージメントを高めていく取り組みの重要性がますます高まっています。

■当社について

SNS採用マーケティングサービス「エアリク」を主軸に、主要媒体の選定からSNSを活用した企業ブランディングまでを一気通貫でサポートしております。自社SNSの総フォロワー数150万人、総再生回数10億回突破、新卒エントリー4,000件超といった圧倒的な自社実績を背景に、運送や建設業界をはじめとする全国の企業へ確かな採用戦略をご提案いたします。変化の激しい市場において、最適な媒体選びや採用コストの最適化にお悩みの人事担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

■会社概要

会社名 ：株式会社リソースクリエイション

代表者 ：高田 桂太郎

URL ：https://rc-group.co.jp/

本社 ：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 1階、3階、4階、5階

設立 ：2015年4月

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：人材ソリューション事業/SNS事業/マーケティング事業/クリエイティブ事業

Instagram：https://www.instagram.com/rc.group0401/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@yuika.hiroshi