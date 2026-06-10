“今の「幹部」「管理職」の力量で、５年後も会社は成長していますか？” 経営陣・人事部門のための「幹部・管理職」育成手法公開セミナーを、7月3日に愛知にて開催

株式会社新経営サービス

日本の人材・組織開発に強みがある、株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「経営陣・人事部門のための『幹部・管理職』育成手法公開セミナー」を、2026年7月3日（金）14:00～16:30愛知のAP名古屋（愛知県名古屋市）にて開催いたします。

https://www.skg.co.jp/aichi/5430/

本セミナーは、中小企業の経営者、経営幹部、人事部門責任者を対象に、会社をリードしていく人財の強化・育成手法をわかりやすく解説します

■ 開催背景

ＶＵＣＡワールドと称される変化が激しく不確実性の高い経営環境。人口減少社会の本格的な到来による経済縮小。ＡＩがもたらすビジネスモデル破壊。我々、経営資源が豊かでない中小企業においては、これまでと同じ発想・組織体質では存続さえも叶わない状況を迎えます。

では何をすれば良いのか？目先の業績を確保するだけでなく、持続的成長を果たしていくために何がいるのか？

その答えは、やはり「企業は人なり」という言葉に集約されます。ＡＩ・設備技術がいくら進化しても売るのも創るのも人です。社員の力量を引き上げることが企業成長の本質です。

なかでも環境変化の激しい時代は、会社の中核を担う幹部・管理職の「当事者意識」と「力量」がより問われます。本セミナーでは、３０年以上に亘り、中小企業のコンサルティングをしてきたベテラン・コンサルタントが、会社をリードしていく人財の強化・育成手法をわかりやすく解説します。

■ 登壇者

講師：志水浩志水 浩 （新経営サービス 専務取締役）

１９６７年京都府生まれ。経営コンサルタントとして３４年のキャリアを有しており、一部上場企業から中小企業まで幅広い企業規模、業種・業態の企業支援を実施中。

また、各種団体での講演活動を全国で行っている。コンサルティング・研修のリピート率は８５％以上を誇り、顧客企業・受講生からの信頼は厚い。

■ プログラム内容

■ セミナー開催概要 今の「幹部」「管理職」の力量で、５年後も会社は成長していますか？

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

■ 株式会社新経営サービスについて

I．中小企業の実態に即した強化策を打つ！- 競争環境の弱い「消去法社会」がマネジメント力強化を阻害している- フォロワーの質・量問題によるプレーヤー化- 中小企業ならではの幹部・管理職の強化ポイントII．どうすればよい？中小企業の「管理職」人材づくり！- 「役割認識」まずは管理職の役割とは何か？の理解促進を図る ～リーダーシップ・フォロワーシップ・結節点機能の推進～- 「対人影響力」自分に矢印を向ける事がリーダーシップの本質であることを認識させる- 「人材育成力」よきプレイヤーから、よきマネージャーにこうして進化させる- 「問題発見・形成・解決力」目標レベルを高め、将来を見越した問題解決にシフトするIII．どうすればよい？中小企業の「幹部」人材づくり！- 「役割認識」まずは幹部の役割とは何か？の理解促進を図る ～未来構想・先行管理・全体最適の推進～- 「反実仮想力」もしも〇〇になれば、どうする？思考を鍛える- 「未来構想力」未来の業績向上の種をまき・育てる時間を向上させる- 「先行管理」幹部におけるマネジメントの要諦は先手を打つことIV.リーダー人材を育成する仕組みづくり- 新２：６：２の法則 ～リーダー層の強化が社員全体に好影響を及ぼす～- 「学びと現実の問題解決」一体型の鍛錬が人材育成の要諦[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/76_1_d1f5463d13c873c013ced58cd7a43435.jpg?v=202606101051 ]【東京開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/76_2_07dfe17c635862910b7a5e71799badde.jpg?v=202606101051 ]- 2026年05月19日(火) 【東京】なぜ中小企業の管理職は経営目線で「考えない」のか？「動かない」のか？「育てない」のか？(https://www.skg.co.jp/tokyo/5372/)- 2026年03月25日(水) 【大阪】評価制度が機能しない原因は「評価者」にある(https://www.skg.co.jp/osaka/5192/)- 株式会社新経営サービス コーポレートサイト(https://www.skg.co.jp/)- 過去のセミナー実績(https://www.skg.co.jp/seminar_list/)- 人材・組織開発サービス(https://skg-od.jp/)- 管理職研修 専門サイト(https://kanri-syoku.com/)- 評価者研修 専門サイト(https://hyoukasya.com/)

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/76_3_15aabe39169e548dc18707e003df05c4.jpg?v=202606101051 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。