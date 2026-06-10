【開催レポート】AI×SNSで変わる企業ブランディング最前線セミナー

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICOは、2026年6月10日（水）にオンラインセミナー「AI×SNSで変わる企業ブランディング最前線セミナー」を開催しました。

本セミナーでは、AIの普及により企業の情報発信やブランドづくりが大きな転換期を迎える中、SNSを活用してブランド価値を高めるための考え方や実践ポイントについて解説しました。

■開催結果

今回のセミナーには、6名の申込3名の参加がありました。

集客実績としては、申込獲得単価：6,667円参加獲得単価：13,333円となりました。

AI時代における企業ブランディングやSNS活用に関心を持つ経営者・広報・マーケティング担当者に向けて、短時間ながら実践的な内容を提供する機会となりました。

■開催背景

AIの普及により、企業の情報発信やブランドづくりは大きな転換期を迎えています。

これまでのように「投稿する」「認知を広げる」だけではなく、AI検索やSNS上でどのように評価され、ユーザーからどのように信頼されるかが重要になっています。

特に中小企業や個人アカウントにおいては、フォロワー数や一時的な拡散に依存するのではなく、継続的な発信を通じて信頼や共感を積み上げることが、ブランド形成や売上につながる重要な要素となっています。

こうした背景を受け、本セミナーでは、AI時代における企業ブランディングの変化を整理し、SNSを活用して“選ばれるブランド”になるための戦略を解説しました。

■セミナー内容

本セミナーでは、2026年以降の企業ブランディングに必要となるAI×SNS活用について、以下のテーマを中心に解説しました。

1. 2026年版最新アルゴリズムの基本理解

SNSやAI検索における評価構造の変化を踏まえ、企業アカウントがどのように情報発信を設計すべきかを整理しました。

2. AI時代で「指名」を勝ち取る差別化戦略

情報が均一化しやすいAI時代において、企業がユーザーから“指名される存在”になるためのブランド設計について解説しました。

3. フォロワー数に依存しないアカウント設計

単なるフォロワー数の増加ではなく、信頼・共感・専門性を蓄積するアカウント設計の重要性を紹介しました。

4. 拡散だけに頼らない投稿戦略

短期的なバズや一過性の露出ではなく、中長期的にブランド資産となる投稿設計について解説しました。

5. 中小企業・個人アカウントが勝つためのSNS戦略

限られたリソースでも実践できるSNS運用の考え方や、継続的に成果を出すための運用ポイントを共有しました。

6. 売上を伸ばすための最新事例紹介

SNS活用を通じて認知・信頼・問い合わせにつなげるための実践事例を紹介しました。

7. ユーザーの共感を生むコンテンツ設計と導線戦略

ユーザーの共感を得ながら、採用・集客・売上につなげるためのコンテンツ設計と導線づくりについて解説しました。

■このような方に向けた内容として実施しました

本セミナーは、以下のような課題を持つ方に向けて開催しました。

・SNSを活用して企業ブランディングを強化したい方

・AI時代の情報発信に不安を感じている方企業の認知度や信頼性を高めたい方

・採用・集客・売上につながるSNS活用を学びたい方

・自社のブランド発信を見直したい経営者・広報・マーケティング担当者

■開催概要

セミナー名：AI×SNSで変わる企業ブランディング最前線セミナー

開催日時：2026年6月10日（水）15:00～15:30

開催形式：オンライン開催

参加費：無料

■今後の展開

BOTANICOでは今後も、AI時代に対応したSNS運用・企業ブランディング・マーケティング戦略に関するセミナーを継続的に開催してまいります。

SNSを単なる情報発信ではなく、企業の信頼や共感を蓄積するブランド資産として活用し、採用・集客・売上につながる仕組みづくりを支援していきます。