小野六花 デビュー6周年記念のPOD写真集『6′』（ロクダッシュ）が6月6日より期間限定で受注開始！オンラインイベントや限定特典も満載！

株式会社ジーオーティー

女優・小野六花のデビュー6周年を記念した受注生産限定POD写真集『6'』（ロクダッシュ）を6月6日（土）より販売開始！

株式会社ジーオーティーは、セクシー女優として活躍する小野六花のデビュー6周年を記念し、受注生産限定のPOD写真集『6'』（ロクダッシュ）を、6月6日（金）から6月30日（火）までの期間限定で販売いたします。

本作は、彼女のデビュー6周年を記念して制作された写真集『6』をベースに、再編集を施した特別版です。

正規版には掲載しきれなかった貴重なアザーカットを大量に収録。もしかしたら正規版以上に、彼女の“kawaii”が限界突破して詰め込まれているかもしれない、ファン必見の一冊となっています。

カメラマンには、数々のポートレートや写真集を手掛ける川しまゆうこ氏を起用。

特別仕様のノーヌード写真集として、B5判・96ページのボリュームでお届けします。

さらに、この期間中に購入された方全員に、小野六花本人の直筆サインを入れてお届けするほか、7月17日（金）に開催されるオンラインイベントへの参加権など、豪華な購入特典もご用意いたしました。

紙の写真集として手に入るのはこの機会だけとなる、完全受注生産のプレミアムな一冊をぜひお見逃しなく！

■ 商品概要

タイトル：【受注生産限定】小野六花写真集『6'』（ロクダッシュ）

販売価格：6,600円（税込）

形式：POD（プリント・オン・デマンド）写真集

サイズ：B5判

ページ数：96ページ

カメラマン：川しまゆうこ

販売期間：2026年6月6日（土）～ 6月30日（火）

販売先（GOTショップ）：https://gotphotobook.supersale.jp/

■ 豪華購入特典ラインナップ

ご購入いただいた冊数に応じて、ここでしか手に入らない特別な特典をご用意しております。

【1冊購入特典】

直筆サイン入り写真集 1冊

7月17日（金）開催 オンラインイベント参加権

【3冊購入特典】

購入者宛名付き直筆サイン入り写真集 1冊

直筆サイン入り写真集 2冊

直筆サイン入りチェキ

限定アクリルコースター（サイズ：80mm × 80mm）

7月17日（金）開催 オンラインイベント参加権

■ 小野六花（おの りっか） プロフィール

誕生日：2002年2月14日生まれ

出身地：大阪府

身長：148cm

3サイズ： B81 / W58 / H82

SNS：https://x.com/onorikka