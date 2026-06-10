暗号資産レンディング「HyperLending」事前登録で年率12%ブーストなど3つのキャンペーンを同時開催！

株式会社ICHIZEN HOLDINGS

株式会社ICHIZEN HOLDINGS（東京都渋谷区 代表取締役：水野倫太郎｜木田陽介 以下「当社」）は、暗号資産レンディングサービス「HyperLending」の事前登録受付開始にあわせ、3つのキャンペーンを2026年6月10日より同時開催いたします。

- 先着1,000名！(https://hyperlending.jp/pre-registration-campaign/https://hyperlending.jp/pre-registration-campaign/)年率最大12%ブースト(https://hyperlending.jp/pre-registration-campaign/)- 1HYPEが5名様に当たる抽選！(https://x.com/HyperLending_jp/status/2064534453981233234)- X投稿でさらに年率5%ブースト(https://hyperlending.jp/sns-campaign/)

■キャンペーン1｜入金で年率を1年間最大12%ブースト

事前登録はこちら（無料） :https://user.hyperlending.jp/pre

6月中に事前登録を済ませ、7月末までにご入金いただいた方を対象に、適用料率を1年間にわたって引き上げるブーストキャンペーンを実施します。

早く申し込むほど高い倍率が適用される、先着順のキャンペーンとなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111738/table/27_1_20d627918dc398980504e608e60ae55d.jpg?v=202606100152 ]

・対象・適用条件：以下2つが必須条件となります

ー１.：2026年6月中に事前登録を済ませていること（メール認証まで）

ー２.：2026年7月末までの入金＆運用開始（7月31日までに運用開始通知を受け取る）

・適用期間：運用開始から1年間

・他キャンペーン・VIPとの併用：可能。ただし、最終的に適用される年率は最大12%を上限とします。

・計算例

最大料率（年率10%）のBTC・ETHは、先着1,000名で年率11.2%（＝10%×1.12）。

最大料率（年率4%）のHYPEは年率4.48%になります。

VIPプログラムのボーナス（最大+6%）とも乗算で併用でき、両方を満たすと最大で年率11.87%まで上がります。

ご注意「×1.12」等は基本料率に対する倍率であり、年率にその数値（ポイント）を加えるものではありません。先着枠には上限があるため、上乗せ倍率は登録・入金のタイミングによって変わります。

事前登録はこちら（無料） :https://user.hyperlending.jp/pre

■ キャンペーン2｜抽選で5名様に1HYPEが当たる

事前登録の開始を記念し、X（旧Twitter）でHYPEが当たる抽選キャンペーンを実施します。

フォローと対象ポストの拡散で、どなたでもご参加いただけます。事前登録を済ませた方は、当選率が2倍にアップします。

・賞品：1 HYPE × 5名様（抽選・合計5 HYPE）

・応募期間：2026年6月10日～2026年6月30日

・応募方法：下記2ステップで応募完了です。

ー STEP 1：HyperLending公式アカウント（@HyperLending_jp(https://x.com/HyperLending_jp)）をフォロー

ー STEP 2：ピン留めの対象ポスト(https://x.com/HyperLending_jp/status/2064534453981233234)を「いいね」＆「リポスト」

・当選率アップ条件：事前登録を済ませ、登録完了画面のスクリーンショットを添えて対象ポストを引用ポストすると、当選率が2倍にアップします。

・当選発表：当選された方には、応募期間終了後、公式アカウントからダイレクトメッセージ（DM）でご連絡します。賞品の受け取り方法は、当選のご連絡時にご案内します（※受け取り方法の確定後に差し替え）。

ご参加にあたっての注意事項・公開（鍵なし）アカウントからご応募ください。非公開アカウントは抽選の対象外となります。・抽選結果および選考基準に関するお問い合わせにはお答えできません。・本キャンペーンは予告なく内容の変更・中止をする場合があります。・本キャンペーンはX社の規約に準拠して実施するもので、X社が運営・提供するものではありません。・当選連絡を装ったなりすましDMにご注意ください。当社から秘密鍵・パスワードの入力や、送金をお願いすることは一切ありません。

抽選に参加する :https://x.com/HyperLending_jp

■ キャンペーン3｜Xへの投稿で料率に5%ブースト

HyperLendingについてXに投稿していただいた方を対象に、適用料率を5%ブーストするキャンペーンです。サービスへの期待を発信していただいた方への、料率での還元です。

特典：適用料率を5%ブースト

参加方法：下記2ステップで適用されます

ー STEP 1：「#HyperLending」のハッシュタグを付け、公式アカウント(@HyperLending_jp)をメンションし、HyperLendingについてXに投稿

ー STEP 2：投稿したポストURLを事前登録完了画面にて提出

適用対象：事前登録を済ませ、ポストURLを提出した方

適用期間：運用開始から1年間

他キャンペーン・VIPとの併用：可能。ただし、最終的に適用される年率は最大12%を上限とします。

ご注意・公開（鍵なし）アカウントからの投稿が対象です。非公開アカウントは対象外となります。・対象の投稿を削除された場合は、特典の対象外となることがあります。・本キャンペーンは予告なく内容の変更・中止をする場合があります。・本キャンペーンはX社の規約に準拠して実施するもので、X社が運営・提供するものではありません。

事前登録はこちら :https://user.hyperlending.jp/pre

■ HyperLendingについて

HyperLending(https://hyperlending.jp/)は、お預かりした暗号資産を当社の専門チームが直接運用し、得られた収益の一部を毎月末に元本へ組み入れる暗号資産レンディングサービスです。預けた通貨建ての数量がそのまま増えていきます。

BTCとETHに加え、分散型取引所HyperliquidのトークンであるHYPEを日本で初めて*貸出対象とした点が特徴です。*自社調べ（2026年6月・国内暗号資産レンディング対象）

■ ご利用にあたっての注意事項

暗号資産レンディングは元本保証ではありません。お預かりした資産は同じ通貨建ての数量でお返しする設計ですが、暗号資産そのものの価格は変動するため、円換算での価格下落リスクはお客様が負います。

先着枠の人数や上乗せ幅、賞品、期間は予定であり、変更となる場合があります。X上のキャンペーンは各種規約に沿って実施します。

料率は市場環境により改定する場合があります。詳細は契約時の説明資料および事前登録ページをご確認ください。

■株式会社ICHIZEN HOLDINGS

株式会社ICHIZEN HOLDINGSは、金融領域に強みを持つWEB3コンサルティング企業です。

国内上場企業から地方自治体、海外トークンプロジェクトまで幅広く支援。自己勘定での暗号資産トレーディングと、上場企業傘下での暗号資産運用・監査法人対応の実務経験を活かし、暗号資産トレジャリー事業のコンサルティング＆実務支援等を提供しています。

- 所在地：東京都渋谷区代々木3-1-11- 代表：水野倫太郎｜木田陽介- 公式HP：https://ichizenholdings.co.jp/