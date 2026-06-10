【地方自治体向け無料ウェビナー】「伝わらない」を無くす情報発信とは？動画活用のポイントと事例を紹介（6月18日開催）

株式会社 博士.com

株式会社博士.com(https://www.web-hakase.com/)（本社：東京都武蔵野市）が提供するクラウド動画作成ツール【メディア博士(https://www.web-hakase.com/)】は、各地方公共団体の広報・PR担当者を対象とした無料オンラインセミナー「『伝わらない』を無くす情報発信！動画活用のポイントと事例を紹介」を、6月18日（木）10時より開催いたします。本ウェビナーでは、紙媒体とWEB媒体の使い分けや、「伝わる」動画制作のノウハウを、都道府県や各市区町村の具体的な事例を交えて解説します。

■ 開催の背景：地方自治体の情報発信における「伝わらない」課題を解決

近年、各地方公共団体において住民への迅速かつ正確な情報発信の重要性がますます高まっています。一方で、「一生懸命発信しているのに伝わらない」「広報誌やWEBサイトが読まれていない」といった課題を抱えるケースが急増しています。

特に、従来の「紙媒体」と現代の「WEB媒体」の適切な使い分けや、視覚的にわかりやすい「動画」を活用した情報発信は、住民の理解を促進するうえで非常に有効な手段として注目されています。そこで本ウェビナーでは、都道府県や各市区町村が抱える情報発信の課題を解決するため、実践的な動画活用のポイントと具体的な成功事例を一挙に公開いたします。

■ このような方におすすめです

■ ウェビナー プログラム内容

- 各地方公共団体の広報、PR、住民サービス担当の方- 「紙媒体」と「WEB媒体」の効果的な使い分けに悩んでいる方- 動画を活用して、わかりやすい情報発信を行いたい方- 他の地方自治体の動画活用事例を知りたい方

本セミナーでは、以下のトピックについて分かりやすく解説いたします。

■ 開催概要

- 紙媒体とWEB媒体の使い分けの考え方- 動画を活用した情報発信のポイント- わかりやすい動画を作るための考え方- 都道府県や各市区町村における動画活用の事例紹介- 質疑応答（皆様の疑問にお答えします）

セミナー名：「伝わらない」を無くす情報発信！動画活用のポイントと事例を紹介

開催日時：6月18日（木）AM10:00～11:00

開催形式：オンライン（ウェビナー）

参加費用：無料

定員：500名（※定員に達し次第、締め切らせていただきます）

お申し込み方法：以下の詳細ページより、必要事項をご入力の上お申し込みください。

URL：https://media-hakase.com/seminar_m/page_4055.html

■ クラウド動画作成ツール【メディア博士】について

【メディア博士】は、博士.comが20年を超えるポータルサイト運営、5000社を超えるWEBコンサルティングのノウハウをもとに開発したビジネス向けのクラウド動画作成ツールです。AI機能を搭載し、初心者でも直観的な操作で、高品質な広報動画やプロモーション動画を簡単に内製化することが可能です。

詳細URL：https://www.media-hakase.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社 博士.com

代表者：代表取締役 岩崎 政二

本社所在地：東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17-18 三角ビル2F

創業：1998年12月

事業内容：クラウド動画作成ツール「メディア博士」の開発・提供、WEBコンサルティング等

URL：https://www.web-hakase.com/

◆本件に関するお問合せ先

株式会社 博士.com

Tel：0422-28-2211

Fax：0422-28-2212

お問合せフォーム：https://media-hakase.com/request/



