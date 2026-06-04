ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場は2031年に85億7,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場を分析・予測した市場調査報告書「ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Vendor Neutral Archive (VNA) & PACS Market - Global Forecast to 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に56億米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）8.9%で成長し、2031年には85億7,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場 - 製品タイプ（部門別、複数部門別、複数施設別）、モダリティ（CT、MRI、X線、超音波、マンモグラフィー）、用途（心臓、腫瘍、神経）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、診断センター） - 2031年までの世界市場予測 - Vendor Neutral Archive (VNA) & PACS Market by Product Type (Department, Multi-department, Multi-site), Modality (CT, MRI, X-ray, Ultrasound, Mammo), Application (Cardio, Onco, Neuro), End User (Hospital, ASC, Diagnostic Center) - Global Forecast to 2031」はベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）と医用画像管理システム（PACS - Picture Archiving and Communication System）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品タイプ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● VNA
● PACS
モダルティ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● CT
● マンモグラフィー
● 超音波
● MRI
● レントゲン（エックス線）
● PET
展開モデル別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● オンプレミスモデル
● クラウドベースモデル
● ハイブリッドモデル
ベンダタイプ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● 独立ベンダ
● サードパーティーベンダ
用途別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● 循環器科
● 整形外科
● 腫瘍科
● 神経科
● 産婦人科
● その他の用途
エンドユーザ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● 病院＆クリニック
● 診断センター
● 外来手術センター
● その他のエンドユーザ
地域別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 日本
● 中国
● インド
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
調査対象企業
● 富士フイルムホールディングス (日本)
● GE HealthCare (米国)
● Merative (米国)
● Sectra AB (スウェーデン)
● Siemens Healthineers AG (ドイツ)
● BridgeHead Software Ltd. (英国)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351331/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場 - 製品タイプ（部門別、複数部門別、複数施設別）、モダリティ（CT、MRI、X線、超音波、マンモグラフィー）、用途（心臓、腫瘍、神経）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、診断センター） - 2031年までの世界市場予測 - Vendor Neutral Archive (VNA) & PACS Market by Product Type (Department, Multi-department, Multi-site), Modality (CT, MRI, X-ray, Ultrasound, Mammo), Application (Cardio, Onco, Neuro), End User (Hospital, ASC, Diagnostic Center) - Global Forecast to 2031」はベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）と医用画像管理システム（PACS - Picture Archiving and Communication System）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品タイプ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● VNA
● PACS
モダルティ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● CT
● マンモグラフィー
● 超音波
● MRI
● レントゲン（エックス線）
● PET
展開モデル別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● オンプレミスモデル
● クラウドベースモデル
● ハイブリッドモデル
ベンダタイプ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● 独立ベンダ
● サードパーティーベンダ
用途別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● 循環器科
● 整形外科
● 腫瘍科
● 神経科
● 産婦人科
● その他の用途
エンドユーザ別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
● 病院＆クリニック
● 診断センター
● 外来手術センター
● その他のエンドユーザ
地域別ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）およびPACS市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 日本
● 中国
● インド
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
調査対象企業
● 富士フイルムホールディングス (日本)
● GE HealthCare (米国)
● Merative (米国)
● Sectra AB (スウェーデン)
● Siemens Healthineers AG (ドイツ)
● BridgeHead Software Ltd. (英国)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351331/images/bodyimage1】