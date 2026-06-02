【アマゾン 34％OFFタイムセール】Gemini AI搭載スマホ「DOOGEE Note56 Pro」 Android16 6150mAhバッテリー搭載SIMフリースマホが特別価格16,899円

セール情報

深圳市新义腾飞电子商务有限公司DOOGEE Note56 Pro アマゾン 34％OFFタイムセール

【商品名】 Note56 Pro simフリー Android 16 スマホ

【通常価格】 25,900円（税込）

【セール価格】 16,899円（税込）

【割引内容】 Amazon期間限定セール

【販売ページ】 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GTR4NPW3?th=1

【セール期間】2026年6月16日まで

※在庫限定・先着順販売

Android 16 × Gemini搭載で、毎日のスマホ操作がもっと快適

DOOGEE NOTE56PRO ブラックイメージ図

Note56 Proは、Android 16とGemini AIに対応したスマートフォンです。検索、情報整理、日常操作のサポートなど、AI機能を活用しながら、SNS、動画視聴、メール、Web閲覧まで幅広い用途に対応。日常使いはもちろん、仕事用やサブ機としても使いやすい一台です。

6.56インチHD+大画面＆90Hz表示で、動画もSNSも見やすくなめらか

6.56インチのHD+ディスプレイを搭載し、画面解像度は1612×720。さらに90Hzリフレッシュレートに対応しているため、スクロールや画面切り替えがよりスムーズです。動画視聴、SNS閲覧、ニュースチェック、ネット検索などを快適に楽しみたい方にぴったりです。

32GB RAM＋128GB ROM＋最大2TB拡張で、保存も動作も安心

UNISOC T7225オクタコアCPUに加え、32GB RAM（4GB＋28GB拡張）と128GB ROMを搭載。さらにmicroSDカードで最大2TBまでストレージ拡張に対応しており、写真、動画、アプリ、書類データなどもたっぷり保存できます。日常アプリの同時使用やマルチタスクも快適です。

13MP AIカメラ＆6150mAh大容量バッテリーで、日常も外出先も頼れる

背面には13MP AIカメラ、前面には8MPカメラを搭載。日常の写真撮影、ビデオ通話、SNS投稿にも使いやすい仕様です。また、6150mAhの大容量バッテリーにより、長時間の動画視聴やSNS利用、外出先での使用にも安心して対応できます。OTG機能にも対応しており、使い勝手の良さも魅力です。

GPS・4GデュアルSIM・顔認証対応。使いやすさをしっかり装備

Note56 Proは、GPS、OTG、4GデュアルSIM、顔認証に対応したSIMフリースマートフォンです。普段使いはもちろん、出張、旅行、ビジネス用途など、幅広いシーンで活躍します。技術適合認証取得済みで、一年保証付きなのも安心ポイントです。

Amazon期間限定、数量限定のためお早めに

高コスパなAndroidスマホを探している方、AI搭載スマホを試してみたい方、大画面・長時間バッテリー・大容量ストレージを重視する方にとって、「Note56 Pro」は注目の一台です。

今回のAmazon限時セールでは、通常価格25,900円から大幅値下げの16,900円で購入可能。数量限定・先着順のため、気になる方は早めのチェックをおすすめします。

商品ページはこちら

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GTR4NPW3?th=1