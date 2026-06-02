GISELLEがブランドアンバサダーを務める韓国発アパレルブランド「Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）」が、ラフォーレ原宿にてサマーシーズン初の期間限定ポップアップショップを開催！

株式会社 MXN JAPAN

株式会社MXN JAPAN（本社：東京都品川区西五反田８丁目１－３、代表取締役：チェ・ハンウ）は、2026年6月10日から6月16日までの期間限定で、ラフォーレ原宿にて韓国発アパレルブランドWackyWiLLyのポップアップショップをオープンします。

Wacky WiLLy X GISELLE 26SS POP-UP

WackyWiLLyは2026 SUMMERシーズンコンセプト “The Sweet & Salty Summer with GISELLE” を掲げ、日本初となるサマーシーズンのPOPUP SHOPを開催いたします。

GISELLEとともに過ごした瞬間を込めた、感性豊かなレイヤードルックをぜひ日本でご覧ください。

店内はGISELLEとブランドキャラクター“KIKY”が散りばめられた、思わず写真を撮りたくなる可愛い空間に。

ご購入なしでもお楽しみいただけるコンテンツもご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

ポップアップショップ概要

期間：2026年6月10日(水)～6月16日(火)

場所：Laforet HARAJUKU 2F CONTAINER

営業時間：11:00~20:00

ロマンチック＆トレンディな「LO.FL LINE」が日本初上陸(ハート)

WackyWiLLyより新たにローンチしたライン「LO.FL LINE（ラッフルライン）」が、GISELLEの新ビジュアルとともにラフォーレ原宿にて日本初登場。

LO.FL LINEならではの柔らかなシルエットと感覚的なディテールを取り入れ、これまでにない立体的なスタイルを提案します。

ロマンチックなムードとトレンディな感性が融合したLO.FL LINEを通して、WackyWiLLyの新たな世界観をぜひご体感ください(ハート)

イベント

POP UP EVENT※お1人様1回限り/無くなり次第終了/カラーはランダム

WackyWiLLy ラッキーくじ

ご購入いただいた方全員がチャレンジできるハズレなしのラッキーくじ！

A賞はなんと、店内のお好きな商品をプレゼント！

ボールキャップやキーリングなど、個性豊かなアイテムをご用意しております。

※お1人様1点限り、無くなり次第終了

WackyWiLLy DIY Pin Badge

好きなデザインを選んで、オリジナルピンバッジ作りにチャレンジ！

期間中、ご来場いただいた方全員がご参加いただけます。

完成したピンバッジは記念にお持ち帰りください。

LILY FOLDING MINI UMBRELLA

毎日先着20名：購入者全員※お1人様1点まで

KIKY Pouch

税込10,000円以上ご購入※お1人様1点まで/無くなり次第終了

FISH-STYLE BANDANA

税込15,000円以上ご購入※お1人様1点まで/無くなり次第終了/カラーはランダム

WA APPLIQUE PANEL CAP

税込20,000円以上ご購入※お1人様1点まで/無くなり次第終了/カラーはランダム

GISELLE着用も多数展開

WOMEN'S RIBBON COLLAR SHORT SLEEVE KNIT

13,340円（税込）

WOMEN'S RUFFLE MINI SKIRT

12,000円（税込）

SOLEVO SNEAKERS

16,040円（税込）

WOMEN'S CHECK SEERSUCKER HOODED SHIRT JUMPER

18,740円（税込）

WOMEN'S CHECKED SEERSUCKER SHORTS

10,650円（税込）

WOMEN'S LILY WAPPEN ROUND NECK SHORT SLEEVE CARDIGAN

13,340円（税込）

WOMEN'S 3/4 LENGTH DENIM SHORTS

10,650円（税込）

WOMEN'S LOW-ONS DENIM SHORT-SLEEVE SHIRT

12,000円（税込）

WOMEN'S DENIM BERMUDA PANTS

12,000円（税込）

LILY FLOP

7,950円（税込）

Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）

トレンドとカルチャーを愛する人のための韓国発カジュアルブランド

「おどけた・ユーモラスな」という意味を持つ"Wacky"と、架空のキャラクター"WiLLy"を組み合わせた造語から生まれた、直訳すると「おどけ者のウィリー」を意味する韓国発のアパレルブランド。

すべてのアーティストに楽しいインスピレーションを届け、そのライフスタイルに寄り添う存在であり続けます。

ブランド公式サイト/SNSの概要

日本公式オンラインサイト｜https://wackywilly.jp/

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/wackywilly_japan/

公式LINEアカウント｜https://line.me/R/ti/p/@857rggsv

イベント情報

イベントに関連する詳しい内容等は下記Instagramよりご確認ください。

SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/interculture_space/

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/wackywilly_japan/