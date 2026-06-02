【フジテレビ】『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』 ８月４日（火）10時開場／11時開演

株式会社フジテレビジョンhttps://www.fujitv.co.jp/wanganfes/ （イベントURL）

現在フジテレビにて放送中の月９ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』にも出演し、数々のドラマや映画でその独特の存在感と高い演技力で業界内外の注目を集める俳優・萩原利久。自身の芸能界入りのきっかけとなった小島よしおとの共演でも話題となった冠番組『萩原利久のwkwkはぎわランド』は2026年４月で最終回を迎えましたが、この度フジテレビ発、湾岸エリアの新しい“夏”イベント『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』で一日限りの復活！２度目の『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』として公開収録を行うことが決定しました。

（左から）萩原利久、小島よしお （C）フジテレビ

本イベントは、今回もこれまでの全31回で地上波/TVer/FOD/CSフジテレビTWOと様々な形態で番組を楽しんでいただいたファンへのHAGY（萩原利久）とCOZY（小島よしお）から感謝の気持ちを込めた「ファン大感謝祭」とも言える公開収録となっています。久しぶりの２人の息の合った掛け合いも見どころで、番組で行っていた２人のバトル企画の真の決着をつける事実上の完結編とも言えます。

今年は猛暑ですが今回は屋内開催なので、気軽にこの夏一番のwkwk（ワクワク）を体験し、２人の熱いバトルの行く末を見守っていただけます。ご来場お待ちしております！

【コメント】

萩原利久

「ピーヤ祭帰ってきました！！！

わーーーーーーい！

こんなに早く帰ってきていいものなのかわかりませんが、やらせていただけるのならありがたく感謝感激でやらせていただきます！！

ありがとうございます！！！

これをもってコジーに完勝したいと思います。

夏はピーヤ祭だーー！！

ぜひ、お待ちしております！！」

小島よしお

「熱いおっぱっぴーな１日にしましょう！

私も今からwkwkがとまりません！」

◇ イベント概要

■日時：８月４日（火）10時開場／11時開演

■会場：豊洲PIT

■URL：https://www.fujitv.co.jp/wanganfes/

詳細はイベントホームページをご確認ください。

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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