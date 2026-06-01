株式会社Parkour Japan、Salesforce「Agentforce」向け新サービス「自律型AI導入・活用支援サービス」を発表

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「パルクールジャパン」）は本日、Salesforceの「Agentforce」向けに新たな「自律型AI導入・活用支援サービス」を発表しました。このサービスは、人とAIエージェントが協働する新たな業務体制の構築を支援することを目的としています。Salesforceの既存環境に高度なAIエージェントをシームレスに統合することで、社内ヘルプデスク・営業支援・カスタマーサポートの各領域において、人とAIエージェントが協働し生産性向上を実現する新しいタイプのワークフォースを創出します。

同サービスを活用することで、お客様は、指示を待つだけのAIではなく、目標達成に向けて自律的に推論し、業務を完結させる「デジタル労働力」としてAgentforceを機能させることが可能になります。この取り組みにより、深刻な労働力不足や採用コストの高騰といった企業の根本課題の解決を支援します。従来のSIアプローチでは数ヶ月かかっていた導入期間を、ユースケース限定の「Starter Package」によって最短1週間での稼働へと大幅に短縮することが可能になります。

Agentforceは、業務のワークフローの中で、信頼できる自律的なAIエージェントでチームを補強するための企業向けプラットフォームです。お客様は、あらゆるアプリケーション、ワークフロー、業務プロセスに対応する強力なAIエージェントを構築し、既存のデータシステムやビジネスロジック、ユーザーインターフェースとシームレスに統合することで、ビジネスニーズを先読みし、自律的にアクションを実行することができます。

お客様は同社の導入・活用支援サービスを通じて、以下のフェーズによる支援を受けることが可能になります。

- ワークショップ：経営層・管理職を対象に、AIエージェントの価値やROI、具体的なユースケースを考察する「デザインワークショップ」および「ユースケースワークショップ」を実施。- 設計コンサル・ナレッジ整備：現場へのインタビューを通じて、ベテランの暗黙知をAIにインストールする独自の「ナレッジハーベスト」を提供し、AIを「トップパフォーマー」へ進化。- 導入構築・実装：社内ヘルプデスク（ITSM）、リードナーチャリング（営業支援）、Webカスタマーサポートのトップ・ユースケースに絞り込み、迅速かつ低コストで実機検証可能な環境を構築。- 活用支援：独自AIエンジニア「Tsumugi（紬）」を活用したセルフインプリ補助、またはスタッフによる伴走型支援（FDE）を提供。- 継続チューニングプラン：ナレッジ更新アドバイスやさらなる業務拡張に向けた要件定義支援を月額制で継続的に実施。

「私たちは『ツールを売る』のではなく『AI労働力を派遣する』という新たなパラダイムを提唱します。本事業を通じて、企業がテクノロジーを最大限に享受し、人間がより創造的な業務に集中できる『自走する組織』の創出を支援してまいります」と、パルクールジャパンの代表取締役である溝橋 正輝は述べています。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏は次のように述べています。「パルクールジャパンの導入・活用支援サービスは、お客様の力を引き出し、それぞれのビジネス課題を解決へと導くことで、お客様の成功を支援するという同社のコミットメントを体現するものです。Agentforceは日々進化し拡大を続けており、パルクールジャパンのお客様がその価値を実感しながら、どのような成果を成し遂げていくのかを楽しみにしています」

◼️追加リソース

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Salesforce による Agentforce の発表について(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2024/09/12/agentforce-announcement/)詳しく知る

◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

※「Salesforce」「Agentforce」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。その他、本文中に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



