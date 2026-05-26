コンクリート混和剤市場、2034年までに457億米ドル規模に到達――年平均成長率（CAGR）8.58%で拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350007/images/bodyimage1】
コンクリート混和剤市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「コンクリート混和剤市場：製品別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界のコンクリート混和剤市場は2025年に213億米ドルに達し、2034年には457億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.58%です。アジア太平洋地域が世界市場をリードしており、中国の「一帯一路」構想、インドのスマートシティ・ミッションおよびPM Gati Shaktiインフラ計画、東南アジア諸国の急速な都市化に牽引され、最大の収益シェアを占めています。減水剤は最大の製品セグメントであり、住宅、商業、インフラ建設におけるプレキャストコンクリート、生コンクリート、コンクリート舗装に広く使用されているため、市場の約35.6%を占めています。インフラのエンドユーザーセグメントは、政府支援のメガプロジェクトと、高速道路、橋梁、トンネル、エネルギーインフラ用途における高性能および超高性能コンクリートの仕様の増加に牽引され、需要をリードしています。
コンクリート混和材は、コンクリート混合物の混合中または混合前に添加される化学物質または鉱物化合物であり、作業性、凝結時間、耐久性、強度、耐水性、および特定の環境条件下での総合的な性能など、生コンクリートまたは硬化コンクリートの特性を改質します。これらは建設業界のあらゆる主要分野において不可欠な材料であり、請負業者やエンジニアがプロジェクト固有の性能要件を達成しながら、水セメント比を低減し、二酸化炭素排出量を削減し、コンクリート構造物の耐用年数を延ばすことを可能にします。市場は、急速な世界的な都市化と大規模インフラプロジェクトの拡大、炭素排出量を削減する持続可能で環境に優しい建築材料への重視の高まり、そして優れた強度、耐久性、および環境耐性を必要とする高度なインフラ用途における高性能コンクリート配合の採用の増加によって牽引されています。
さらに、ナノテクノロジーをベースとした混和剤の応用が拡大し、測定可能なほど優れた性能特性が実現していること、コンクリート配合設計の最適化においてAIとIoTの役割が拡大し、精密に設計された性能プロファイルを持つ混和剤への需要が高まっていること、そしてインド、東南アジア、ラテンアメリカといった新興市場における建設のペースが加速し、セメント強化化学ソリューションの世界的な対象市場が拡大していることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/concrete-admixtures-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 世界のインフラ投資と都市化
北米、アジア、ヨーロッパにおける政府主導のインフラ投資プログラムは、高速道路、橋梁、鉄道、空港、都市インフラなど、あらゆる用途において高性能コンクリート混和剤に対する持続的かつ大規模な需要を生み出しています。インドのPM Gati Shakti国家マスタープランは、運輸、エネルギー、デジタル接続回廊全体にわたる包括的なインフラ投資を目標としており、厳しい気候条件や土壌条件下におけるコンクリートの耐久性を確保するために、高度な混和剤配合に依存する大規模な建設活動を生み出しています。中国の継続的な「一帯一路」構想と第14次五カ年計画のインフラ目標も同様に、国内外の市場にまたがる大規模建設プロジェクトにおいて、減水剤と高性能減水剤の大幅な消費を促進しています。米国では、連邦道路局が定める高性能コンクリートおよび超高性能コンクリート（UHPC）に関する指針（現在では高速道路の舗装、橋梁の床版オーバーレイ、プレキャスト部材などに一般的に使用されている）は、国家インフラ整備計画における高性能減水剤の役割の拡大を強調するものであり、コンクリートの耐久性向上は、ライフサイクルメンテナンスコストの削減と構造物の寿命延長に直接つながる。
コンクリート混和剤市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「コンクリート混和剤市場：製品別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界のコンクリート混和剤市場は2025年に213億米ドルに達し、2034年には457億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.58%です。アジア太平洋地域が世界市場をリードしており、中国の「一帯一路」構想、インドのスマートシティ・ミッションおよびPM Gati Shaktiインフラ計画、東南アジア諸国の急速な都市化に牽引され、最大の収益シェアを占めています。減水剤は最大の製品セグメントであり、住宅、商業、インフラ建設におけるプレキャストコンクリート、生コンクリート、コンクリート舗装に広く使用されているため、市場の約35.6%を占めています。インフラのエンドユーザーセグメントは、政府支援のメガプロジェクトと、高速道路、橋梁、トンネル、エネルギーインフラ用途における高性能および超高性能コンクリートの仕様の増加に牽引され、需要をリードしています。
コンクリート混和材は、コンクリート混合物の混合中または混合前に添加される化学物質または鉱物化合物であり、作業性、凝結時間、耐久性、強度、耐水性、および特定の環境条件下での総合的な性能など、生コンクリートまたは硬化コンクリートの特性を改質します。これらは建設業界のあらゆる主要分野において不可欠な材料であり、請負業者やエンジニアがプロジェクト固有の性能要件を達成しながら、水セメント比を低減し、二酸化炭素排出量を削減し、コンクリート構造物の耐用年数を延ばすことを可能にします。市場は、急速な世界的な都市化と大規模インフラプロジェクトの拡大、炭素排出量を削減する持続可能で環境に優しい建築材料への重視の高まり、そして優れた強度、耐久性、および環境耐性を必要とする高度なインフラ用途における高性能コンクリート配合の採用の増加によって牽引されています。
さらに、ナノテクノロジーをベースとした混和剤の応用が拡大し、測定可能なほど優れた性能特性が実現していること、コンクリート配合設計の最適化においてAIとIoTの役割が拡大し、精密に設計された性能プロファイルを持つ混和剤への需要が高まっていること、そしてインド、東南アジア、ラテンアメリカといった新興市場における建設のペースが加速し、セメント強化化学ソリューションの世界的な対象市場が拡大していることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/concrete-admixtures-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 世界のインフラ投資と都市化
北米、アジア、ヨーロッパにおける政府主導のインフラ投資プログラムは、高速道路、橋梁、鉄道、空港、都市インフラなど、あらゆる用途において高性能コンクリート混和剤に対する持続的かつ大規模な需要を生み出しています。インドのPM Gati Shakti国家マスタープランは、運輸、エネルギー、デジタル接続回廊全体にわたる包括的なインフラ投資を目標としており、厳しい気候条件や土壌条件下におけるコンクリートの耐久性を確保するために、高度な混和剤配合に依存する大規模な建設活動を生み出しています。中国の継続的な「一帯一路」構想と第14次五カ年計画のインフラ目標も同様に、国内外の市場にまたがる大規模建設プロジェクトにおいて、減水剤と高性能減水剤の大幅な消費を促進しています。米国では、連邦道路局が定める高性能コンクリートおよび超高性能コンクリート（UHPC）に関する指針（現在では高速道路の舗装、橋梁の床版オーバーレイ、プレキャスト部材などに一般的に使用されている）は、国家インフラ整備計画における高性能減水剤の役割の拡大を強調するものであり、コンクリートの耐久性向上は、ライフサイクルメンテナンスコストの削減と構造物の寿命延長に直接つながる。