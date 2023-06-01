大バズり中の話題曲「盛れ！ミ・アモーレ」で人気急上昇の女性アイドルグループ「Juice=Juice」の初の公式記念新聞がスポーツニッポン新聞社から発行されます。 26、27日に横浜・ぴあアリーナMMで開催する「Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！ / MORE！ MORE！」に合わせて発売。会場の物販スペースをはじめ、ライブビューイングが行われる全国68カ所の映画館、Amazonなどのネット通販でも販売されます。 世界の出版物で最大のブランケット判の上級紙を使ったオールカラー16ページ。全て撮り下ろしの“盛れ盛れショット”満載で、全11人のソロページも秘話が盛りだくさん。初代リーダー宮崎由加もここだけの特別なメッセージを寄稿し、現メンバーに熱いエールを送っています。かわいらしさがぎゅっと詰まった特大ポスター付きで税込み800円。ぴあアリーナMM限定で特製トレカ付きセットも販売されます。

「Juice=Juice新聞」販売概要

【会場での販売】 販売期間：5月26日（火）、27日（水） 販売場所：ぴあアリーナMM、ライブビューイングを開催する全国68カ所の映画館（27日のみ） 販売価格：800円（ぴあアリーナMMのみ特典付き900円） 【オンライン販売】 販売開始：5月26日（火）00：00～予約開始 販売サイト：Amazon、HMV＆BOOKS online、セブンネットショッピング ※HMVは実店舗からも販売します。（HMV SPOT有明ガーデン、record shop除く） 販売価格：800円 Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTM1MX1C HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/product/detail/16931938 セブンネットショッピング https://7net.omni7.jp/detail/1107713454