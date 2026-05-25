AsiaNet 201545 （0075）

【長治（中国）2026年5月25日新華社＝共同通信JBN】沁源県の太岳山脈の奥深くにある霊空山風景区はメーデーの連休以来、観光客が急増しています。霊空山地区への進入路では、自家用車で訪れる観光客が整然と列を作り、係員が指定駐車場に誘導していました。家族連れや友人グループが、賑やかな連休ムードで、楽しく過ごしている様子でした。

沁源県Cultural Tourism Bureau（文化観光局）によると、Taiyue Mountain National Forest Park（太岳山国家森林公園）の重要な構成要素である霊空山の森林被覆率は90％を超え、高濃度のマイナス酸素イオンの天然「酸素バー」となっており、この地域でレジャー、ウェルネス観光、自然体験の最も人気のある場所の1つです。

景色の良い地域の曲がりくねった石畳の道を登っていくと、「1本の木からこんなにたくさんの幹が生えているとはすごい!」という驚きの叫びが聞こえてきます。その声の先にそびえるのが「Nine-Flag Pine（九旗松）」。2004年にShanghai Great World Guinness Headquarters（上海ギネス世界記録本部）によって世界最大の中国松として公式に認定されました。この古木は一本の幹から九本の枝が伸び、ねじれた丈夫な枝は風になびく九本の旗のようで、訪れる人々を立ち止まらせ、見上げさせ、何百年もの間受け継がれてきた生命力を感じさせます。

多くの観光客は家族連れで来ています。「霊空山の空気は格別に澄んでいて、この山にいると本当にリラックスできます」「民宿施設が改善され、道路交通の便も良くなったので、また子供たちを連れてここに避暑に来ます」と、太原市から来た観光客Liu Jingさんは述べました。

繁忙期に備え、霊空山風景区当局は複数の事前準備を実施しました。すべての観光客受け入れ施設を徹底的に点検・整備し、総合的な安全審査を実行しました。主要道路区間や危険区域は大幅に改良されました。入口、主要景勝地、登山道などの重要地点には、車両誘導、入場確認、情報提供などのサービスを提供するため、追加の職員を配置しました。同時に、森林火災予防に関する厳格な規制も完全に実施しました。これらの取り組みはすべて、休暇期間中の確固たる安全体制を構築し、あらゆる方面からの観光客に質の高い観光体験を提供することを目指しています。

ソース: Qinyuan County Bureau of Culture and Tourism