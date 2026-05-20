「情報I」を基礎から応用まで徹底攻略！学んだことを確認しながら、受験対策もできる問題集。『ニューステップアップ情報I PREMIUM』発売開始。

解説

東京書籍株式会社東京書籍株式会社は、2026年5月18日に書籍『ニューステップアップ情報I PREMIUM』（東京書籍編集部／編）を発売いたしました。

大学入学共通テスト「情報I」を解く実力をつけるための問題集。

基礎力を養う「練習問題」「発展問題」の他、

大学入試過去問題を含む、充実のラインナップ。

本書の構成

目次

＜CHECK POINT＞

まずは教科書レベルの内容を読んでおさえる！

＜練習問題＞

基礎的な問題を解いて要点をつかむ！

＜発展問題＞

実践的な問題に挑んで実力をつける！

＜章末問題＞

選りすぐりの大学入試過去問題を中心に掲載

＜補充問題＞

プログラミングと、データサイエンスの問題を解き、大学入学共通テスト第３問・第４問の出題傾向に慣れる。

＜解答解説＞

ポイントをおさえた別冊解答解説つき

コンテンツ

1章 情報社会 01 情報とその特性2章 情報デザイン 17 音のデジタル表現3章 プログラミング 33 プログラミング基礎4章 ネットワークの活用 章末問題補充問題 Chapter1-1 プログラムの基本構造

1章 情報社会

01 情報とその特性

02 メディアとその特性

03 問題を解決する方法

04 情報の収集と分析

05 解決方法の考察

06 知的財産

07 個人情報

08 情報セキュリティ

09 情報モラルと個人の責任

10 情報技術の進歩と役割

11 情報技術が社会に与える光と影

章末問題

2章 情報デザイン

12 コミュニケーションとメディア

13 情報のデジタル化

14 数値の表現

15 2進法の計算

16 文字のデジタル表現

17 音のデジタル表現

18 画像のデジタル表現

19 データの圧縮

20 デジタルデータの特徴

21 メディアと文化の発展

22 ネットコミュニケーションの特徴

23 情報デザイン

24 操作性の向上と情報技術

25 全ての人に伝わるデザイン

26 コンテンツ設計

章末問題

3章 プログラミング

27 コンピュータの構成

28 ソフトウェア

29 処理の仕組み

30 論理回路

31 アルゴリズム

32 アルゴリズムの表現

33 プログラミング基礎

34 プログラミング応用1

35 プログラミング応用2

36 モデル化

37 シミュレーション

38 モデル化とシミュレーションの例

39 シミュレーションの活用

章末問題

4章 ネットワークの活用

40 ネットワークとインターネット

41 インターネットの窓口

42 デジタル通信の仕組み

43 安全安心を守る仕組み

44 情報システム

45 情報システムの信頼性

46 情報システムの活用

47 データの活用とデータベース

48 データの管理

49 データの収集と種類

50 データの分析

51 不確実な事象の解釈

52 2つのデータの関係

章末問題

補充問題

<概要>

『ニューステップアップ情報I PREMIUM』

■東京書籍編集部／編

■定価1,430円（本体1,300円＋税10%）

■B5・本文172頁、解答・解説編64頁

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/product/books/38223/

東京書籍株式会社

東京書籍は1909(明治42)年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。