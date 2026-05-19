【JK Fandom】ファンが選ぶ ″最強の5世代K-POPグループ″に「PLAVE」が選出 - 16組の激戦を制し最終決定

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルが展開するグローバルファンダム応援プラットフォーム「JK Fandom（ジェイケイファンダム）」は、ファンが主役となるテーマ投票シリーズ「JK PICK」の第2弾として、"最強の5世代K-POPグループ"を決定するファン投票を実施しました。5月5日（火）から5月18日（月）までの投票期間中、16組が激しい接戦を繰り広げた末に、グローバルファンダムの最終的な選択を受けたグループが決定しました。

■ "最強の第5世代K-POPグループ"は？投票結果

今回の投票で1位を獲得したのは「PLAVE」です。投票期間を通じて順位が幾度も入れ替わる激戦が繰り広げられた末、最終的に「PLAVE」が"最強の5世代K-POPグループ"として選出されました。

2位は「AHOF」、3位は「n.SSign」がそれぞれ名を連ねました。

■ 1位グループへの「JK特別リワードパッケージ」

今回の投票で1位に輝いた「PLAVE」には、JK Fandomより「JK特別リワードパッケージ」が提供されます。

１. 屋外広告掲出（日本／韓国）

２. アプリ内「お知らせポップアップ（1日）」＋「トップバナー（5日）」への掲載

３. 日本・韓国の主要メディアへのPR配信

※屋外ビジョン広告およびPR媒体のガイドにより、内容が変更となる場合がございます。

【JK Fandomのテーマ投票シリーズ「JK PICK」とは】

「JK PICK」は、JK Fandomが新たにスタートさせたテーマ投票シリーズです。毎回さまざまなテーマのもと、グローバルファンダムが純粋な投票で結果を作り上げていく参加型企画となっています。

今後はK-POPだけでなく、J-POP、演歌、トロット、俳優、バーチャルなど、幅広いジャンルと領域にわたるテーマ投票企画を予定しています。

■現在、実施中の「JK PICK」 テーマ投票

アプリをダウンロードして、ぜひ投票に参加してください！

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・最強のリーダーは誰？：5月25日（月）まで

・世界を感動させるトロットスターは？：6月1日（月）まで

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▼アプリのダウンロード

・App Store：https://jk-fandom-app.go.link/djRcu

・Google Play：https://jk-fandom-app.go.link/cp3uA

【JK Fandomについて】

JK Fandom（ジェイケイファンダム）は、「あなたのひとオシで推しをスターに」をキャッチコピーに、世界中のファンダムを応援するグローバル推し活応援プラットフォームです。同じ推しがいるファン同士が団結し、アーティストの出演機会を後押しできるほか、投票結果に応じて出演・紹介などの各種リワードを提供します。

（JK Fandom関連サイト情報）

・公式サイト：https://jk-fandom.jp

・アプリダウンロード：

App Store：https://jk-fandom-app.go.link/djRcu

Google Play：https://jk-fandom-app.go.link/cp3uA

・LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@555txtqj

・X（Twitter）公式アカウント：https://x.com/jk_fandom_

・Instagram：https://www.instagram.com/jkfandom_official





【運営会社について】

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルは、「JK Fandom」プラットフォームを活用したエンターテインメント事業と、海外スマートフォンアプリのパブリッシング事業を展開しています。エンターテインメント事業では、JK Fandomを通じた投票・応援イベントの企画・運営を行い、ファンとIPをつなぐ場を提供しています。

パブリッシング事業では、ポイ活アプリのシリーズ累計ダウンロード数400万以上、ポイント配布実績1億円以上を達成しており、今後もエンターテインメント領域における事業拡大を推進してまいります。

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル：https://fancsglobal.com/

・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

・設立日：2012年3月1日

・代表者：代表取締役社長 遠藤 哲也

・資本金：900万円（2026年5月19日現在）





■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

fandom@fancsglobal.com