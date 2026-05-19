極限の任務環境に挑むミリタリークロノグラフLuminox「Navy SEAL 3580 Series」注目の新モデル！

株式会社リベルタ

Luminox「SEA」カテゴリー「Navy SEAL Chronograph 3580 シリーズ」の最新作を発売いたします。

今回登場するのは、ブランドを代表する Navy SEAL Chronograph シリーズの最新作Navy SEAL 3587です。

米海軍特殊部隊 United States Navy SEALsと30年以上にわたり関係を築いてきたルミノックスの伝統を受け継ぎ、過酷な環境下での使用を想定した耐久性と高い視認性を備えたプロフェッショナル仕様のクロノグラフウォッチとなっています。

軽量かつ高耐久なCARBONOX(TM)ケース Navy SEAL 3587は、極限環境での使用を想定して設計されたクロノグラフモデルです。ケースには、ルミノックス独自のカーボンコンポジット素材 CARBONOX(TM)を採用。スチールよりも軽量でありながら高い耐衝撃性と耐久性を備えており、45mmケースながら長時間の着用でも快適な装着感を実現しています。また、防水性能は 200m（20ATM） を備え、アウトドアやマリンスポーツなど幅広い環境での使用にも対応します。

最大25年間発光する自己発光システムは、ルミノックスの最大の特徴である Luminox Light Technology（LLT）は、マイクロガスライトチューブを使用した自己発光システムです。一般的な蓄光素材とは異なり、外部光源による充電を必要とせず昼夜を問わず常時発光。最大25年間視認性を維持するため、暗闇や低照度環境でも瞬時に時刻を確認することができます。この技術により、ルミノックスは「Always Visible（常時視認）」をブランドコンセプトとして掲げています。

ミリタリー由来のカラーリングを採用した本モデルは、サンドカラーとブラックを組み合わせたミリタリーテイストのデザインを採用しています。このカラーリングは、米海軍特殊部隊が展開してきた砂漠地帯での作戦環境をイメージしたもので、機能性を重視したミリタリーウォッチならではの力強いデザインとなっています。

Ref.3587自己発光システム

【シリーズ名】Luminox Navy SEAL Chronograph 3580 SERIES

【価格】Ref.3587\115,000（税別）/ \126,500 (税込）

【発売日】発売中

【JAN】4549384065312

【SPEC】ケース径・厚：45mm、15mm／ムーブメント：Ronda 5030.D Chronograph／防水：200m、20atm／風防：ミネラルクリスタルガラス／ケース：CARBONOX(TM)／

ベルト：ラバーベルト／電池寿命：製造から約４年／スイスメイド

【自己発光システム】

■ダイヤル 1-11時グリーン / 12時オレンジ

■時分針：オレンジ

「Navy SEAL Chronograph 3580 」SPEC

Ref.3581Ref.3581.BORef.3581.EY

【シリーズ名】Luminox Navy SEAL Chronograph 3580 SERIES

【価格】Ref.3581,3581.BO,3581.EY\91,800（税別）/ \100,980(税込）

【SPEC】ケース径・厚：45mm、15mm／ムーブメント： Ronda 5030.D Chronograph／防水：200m、20atm／風防：ミネラルクリスタルガラス／ケース：CARBONOX(TM)／

ベルト：ラバーベルト／電池寿命：製造から約４年／スイスメイド

【自己発光システム】

■ダイヤル 1-11時グリーン / 12時オレンジ

■時分針：オレンジ

- NAVY SEAL CHRONOGRAPH 3580 SERIES Ref.3587 製品詳細ページ：Product3587(https://luminox.jp/watch-collection/sea/navy-seal-chronograph-3580-series-ref-3587/)- NAVY SEAL CHRONOGRAPH 3580 SERIES Ref.3587 公式販売ページ：Luminox3587(https://liberta-online.jp/shop/products/08013587?_gl=1*17uxus5*_gcl_au*ODk1MDc0NTUwLjE3NzYxNDkyMTU.*_ga*OTc1NjUyNjcxLjE3NzYxNDkyMTU.*_ga_84VMSG2GZ9*czE3Nzg4MzY1ODYkbzE0JGcxJHQxNzc4ODM2NjA5JGozNyRsMCRoMA..&_ga=2.211089685.125213201.1778754268-975652671.1776149215)- ルミノックス オフィシャルサイト：http://www.luminox.jp