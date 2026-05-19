Amazonとサンエー、那覇市の他 本島中南部の一部エリアでAmazon初となる沖縄県での生鮮食品オンライン販売を本日から開始

アマゾンジャパン合同会社

Amazon.co.jpアカウントをお持ちの全てのお客様が最低注文金額なしで気軽にご利用可能

サンエーの実店舗で取り扱う商品をご注文から最短2時間でAmazonがお届け

サービスの開始を記念した対象商品が最大30%OFFとなるセールや何度でも使える30％OFFクーポンキャンペーンも開催

Amazonは、沖縄に密着した食品スーパーマーケットを運営する株式会社サンエー（以下サンエー）との協業により、Amazon.co.jp上にサンエーネットスーパー（https://www.amazon.co.jp/sana）を本日5月19日（火）にオープンし、沖縄県那覇市の他 本島中南部の一部エリアにおいてサービスの提供を開始します。Amazonが沖縄県において生鮮食品のオンライン販売・配送サービスを提供するのは今回が初となります。

Amazon.co.jpアカウントをお持ちで対象エリア内のご住所を配送先に登録されている全てのお客様に、Amazon.co.jpのWebサイトおよびAmazonショッピングアプリ上のサンエーネットスーパーにおいて、サンエーの専門スタッフが新鮮食材を厳選。安心品質のお野菜、お肉、お米から冷凍食品、プライベートブランドまで店舗で取り扱っている数千点以上の商品を、最低注文金額なしで、最短2時間で食品スーパーサンエーの沖縄の店舗からお届けします。

※取扱商品数は順次拡大予定で、季節や時期に応じて変動します。お客様からご注文いただいた後、サンエー店内の専任スタッフがお客様に代わって商品を選び、Amazonの配送ネットワークにてご注文から最短2時間でお届けします。お届け時間は12:00～14:00、16:00～18:00の2つの時間帯から選択でき、当日、翌日または翌々日の2時間単位でご指定いただけます。さらに、300円の追加料金(注文金額8,000円以上の場合は290円)でお届けを1時間単位でも指定でき、お客様のご都合に合わせて便利にご利用いただけます。

アマゾンジャパン合同会社 アマゾン提携ネットスーパー アジアパシフィック事業部長 シン・ミニョンは、次のように述べています。

「Amazonネットスーパーは、地域で親しまれている企業様との協業により、事業を継続的に拡大しています。現在、北海道・東北・関東・関西・中部・中国・九州地方の一部エリアにおいて、生鮮食品を含む商品のオンライン販売・配送サービスを提供し、各地のお客様からご好評いただいております。この度、サンエー様とのパートナーシップ拡大により、Amazonネットスーパーは14都道府県の一部エリアでご利用いただけるようになりました。那覇市とうるま市周辺の一部エリアのお客様に、初めて生鮮食品を含む商品を最短2時間での配送でご提供できるようになったことを、大変嬉しく思います。Amazonネットスーパーは、今後も品揃え・価格・利便性・品質の観点から、お客様の多様なニーズにお応えしながら、便利なお買い物体験を提供してまいります。」

株式会社サンエー 常務取締役 営業統括本部長 兼 営業第一本部長の呉屋保氏は、次のように述べています。

「この度、Amazon様と協業し、沖縄県内中南部の一部エリアにてAmazon.co.jp上でサンエーの商品を提供できることを大変嬉しく思います。那覇メインプレイスと具志川メインシティを拠点に、安心品質の生鮮食品から日用品まで、きめ細かなサービスでお届けいたします。本取り組みを通じて、地域のお客様の利便性を高めるとともに、これまで店舗をご利用いただけていなかった方々にもサンエーの商品をタイムリーに提供し、地域の食生活をより豊かにすることを目指してまいります」

Amazonは、Amazon.co.jp、Amazon フレッシュ、そして提携ネットスーパーを通じて、引き続き幅広いお客様のお買い物のニーズに柔軟に対応してまいります。

■ サービス開始を記念して人気商品を最大30%OFF*１でお得にお買い求めいただけるセールやキャンペーンを開催

Amazon.co.jp上のサンエーネットスーパーでは、5月19日（火）～6月5日(金)9時59分まで、まとめ買いに便利なケース飲料、冷凍食品、日用品や生鮮食品、人気のサンエーオリジナルハンバーグなどの対象商品を最大30%OFF*1のお得な価格でお買い求めいただける「オープンセール」を開催します。また、Amazon.co.jp上のサンエーネットスーパーでの初回購入時、4,000円以上のご購入で2時間単位の受取時間の配送料が実質無料でご利用いただけます*2。さらに、5月19日(火)～6月30日(火)9時59分まで、商品合計3,000円以上のご購入で購入金額の合計から期間中何度でも30％OFFになるクーポンをプレゼントします*3。

*1： 記載の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。表示価格はAmazon.co.jp上のサンエーネットスーパーが独自に設定した販売価格です。

*2： Amazonプライム会員は8,000円以上ご注文の場合に通常配送料が従来無料のため割引は適用されません。

*3：クーポンコードの利用には条件がございますので、必ずキャンペーン細則をご確認ください。

*3：割引合計額には上限があり、最大5,000円まで適用されます。割引合計額が上限に達するまでクーポンは複数回のご注文でご利用可能です。なお、割引額が上限に達した際のご注文の割引金額は、30％に満たない可能性があります。

■ Amazon.co.jp上のサンエーネットスーパーのサービス概要

- URL：https://www.amazon.co.jp/sana（PC、モバイル共通） ※Amazonショッピングアプリからも利用可能- 取扱商品： 生鮮食品、惣菜、日用品など- 対象エリア： 沖縄県那覇市と本島中南部の一部エリア那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、豊見城市、うるま市、 国頭郡（恩納村、金武町）、中頭郡（北谷町、北中城村、中城村、西原町）、島尻郡（南風原町）＜※それぞれ一部エリアを除きます。上記は5月19日（火）時点の対象エリアです。＞- お届け時間： 12:00～14:00、16:00～18:00の2つの時間帯＜当日、翌日または翌々日の2時間単位で指定可能。また、追加料金300円*で、1時間単位で指定可能。＞- 最低注文金額： なし- 配送料： Amazonプライム会員は8,000円以上のご注文で配送料無料。3,000円以上8,000円未満のご注文は290円、3,000円未満のご注文は590円※Amazon プライム会員以外のお客様は上記に追加料金200 円がかかります。- 利用条件： Amazon.co.jpアカウントをお持ちであること*： 注文金額が8,000円以上の場合は290円の追加料金となります。※上記の料金/価格は全て税込表記です。※上記は全て2026年5月19日（火）時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。

■ Amazonブログのご案内

Amazon ネットスーパーの使い方に関する詳細をAbout Amazon（https://www.aboutamazon.jp/news/guide/how-to-use-amazon-online-grocery）でご紹介しています。ほかにもAmazonに関するさまざまな情報を随時発信していますので、ぜひご覧ください。

■ 食料品のお買い物における利便性向上のため拡充を続けるAmazonネットスーパー

Amazonは、Amazon上のサンエーネットスーパーに加えて、東京・神奈川・千葉・埼玉の一部エリアにおいてAmazonフレッシュ（www.amazon.co.jp/fresh(http://www.amazon.co.jp/fresh)）を、食品スーパーライフとの協業により、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫の一部エリアにおいてライフネットスーパー（www.amazon.co.jp/life(http://www.amazon.co.jp/life)）を、スーパーマーケットバローとの協業により、愛知・岐阜の一部エリアにおいてバローネットスーパー（www.amazon.co.jp/valor(http://www.amazon.co.jp/valor)）を、スーパーマーケット成城石井との協業により、東京・神奈川・愛知の一部エリアにおいて成城石井ネットスーパー（www.amazon.co.jp/seijoishii(http://www.amazon.co.jp/seijoishii)）を、アークスとの協業により、北海道の一部エリアにおいてアークスネットスーパー（www.amazon.co.jp/arcs(http://www.amazon.co.jp/arcs)）、マルキョウとの協業により、福岡市とその周辺の一部エリアにおいてマルキョウネットスーパー（www.amazon.co.jp/marukyo(http://www.amazon.co.jp/marukyo)）を、イトーチェーンとの協業により、仙台市と周辺の一部エリアにおいてイトーチェーンネットスーパー（www.amazon.co.jp/itochain(http://www.amazon.co.jp/itochain)）を、丸久との協業により、広島市と周辺の一部エリアにおいてアルクネットスーパー（www.amazon.co.jp/aruk(https://www.amazon.co.jp/aruk)）を、Amazon上でそれぞれ展開しています。対象エリアのAmazon.co.jpアカウントをお持ちの全てのお客様は、追加の登録手続きや会費無しでAmazon.co.jp（Webサイト、Amazonショッピングアプリ）上で各ネットスーパーをご利用いただけます。今後も日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供するとともに、配送エリアの順次拡大を続けてまいります。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom（https://amazon-press.jp(https://amazon-press.jp/)）およびAbout Amazon（https://www.aboutamazon.jp(https://www.aboutamazon.jp/)）から。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Gaming、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/primeから。