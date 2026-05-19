【スマートホームに関する調査】スマートホーム関連機器の所有者は2割弱。スマートホームでやってみたいことは「外出時に家電・設備を遠隔操作」が2割強、「自宅のセキュリティ対策」が2割弱
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■スマートホーム関連機器の所有者は2割弱。利用状況は、自宅や外出時に「家電・設備を遠隔操作」が所有者の各2割強、「音声で家電・設備を操作」が約16％
■スマートホームでやってみたいことは、「外出時に家電・設備を遠隔操作」が2割強、「自宅のセキュリティ対策」が2割弱
マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、2回目となる『スマートホーム』に関するインターネット調査を2026年4月1日～7日に実施しました。
スマートホームの利用状況ややってみたいことなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1776_1_99354d430bfec879923600e3ec2855e5.jpg?v=202605190951 ]
◆スマートホームの認知
スマートホームの認知率（「内容について知っている」「聞いたことがある程度」の合計）は7割です。
「内容について知っている」と回答した人は15.2%、男性10・20代では3割弱となっています。一方、「知らない」と回答した人も男性10・20代では4割強と高くなっています。
◆スマートホーム関連機器の所有状況
スマートホーム機器やスマート家電関連機器の所有者は2割弱です。
所有している機器は（複数回答）、「スマートスピーカー」が5.9％、「スマートリモコン」が4.9％、「スマート電球・照明」「ロボット掃除機」「見守りカメラ、ネットワークカメラ」がそれぞれ約4％です。
「スマートスピーカー」は、女性30代で1割強とやや高くなっています。
※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。
◆スマートホーム関連機器の利用状況
スマートホーム関連機器所有者の利用状況は（複数回答）、「自宅で、家電・設備をスマートフォンやタブレット端末から遠隔操作」が24.1％、「外出時に、家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」が22.7％、「音声で家電・設備を操作」が15.7％です。
「外出時に、家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」「スケジュール機能やタイマーで時間や曜日を設定し、家電の操作を自動化」は、30～40代で比率が高くなっています。
※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。
◆スマートホーム関連機器を所有しようと思ったきっかけ
スマートホーム関連機器所有者が、機器を所有しようと思ったきっかけは（複数回答）、「家電・設備の購入・買い替え時」が17.5％、「日常生活の効率化・時短」が15.4％、「自宅のセキュリティ強化、防犯対策」が13.1%です。
男性30代では「家事負担を軽減したい」が1位、男性40～50代や女性30代では「日常生活の効率化・時短」が1位となっています。また、30代では「住宅の購入・引っ越し時」の比率も高い傾向です。
◆スマートホームでやってみたいこと
スマートホームでやってみたいことは（複数回答）、「外出時に、家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」が22.3％、「自宅のセキュリティ対策」が18.0％です。
外出時や自宅で「家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」や「生活パターンにあわせて、家電・設備の動作を設定」は、若年層で比率が高くなっています。
70代では「自宅のセキュリティ対策」が1位です。
※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。
＜＜ 回答者のコメント ＞＞
☆スマートホームの利用状況／非利用者：スマートホームで利用したいこと（全5,044件）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1776_2_26d302e42883373ac34b195bee06a04a.jpg?v=202605190951 ]
＜調査結果詳細＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1776_3_f3c261ef7ce8db8c046a3dd82c56f242.jpg?v=202605190951 ]
※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)
こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。
調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。
＜お問合せ＞
調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。
myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）
＜関連情報＞
マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。
note掲載ページ :
https://note.com/myel_cotoel
＜会社概要＞
マイボイスコム株式会社
【代表者】 代表取締役 清水慎太郎
【設 立】 1999年7月
【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）
【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス
【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階
【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/
マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。
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