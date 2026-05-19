【スマートホームに関する調査】スマートホーム関連機器の所有者は2割弱。スマートホームでやってみたいことは「外出時に家電・設備を遠隔操作」が2割強、「自宅のセキュリティ対策」が2割弱

マイボイスコム株式会社

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■スマートホーム関連機器の所有者は2割弱。利用状況は、自宅や外出時に「家電・設備を遠隔操作」が所有者の各2割強、「音声で家電・設備を操作」が約16％

■スマートホームでやってみたいことは、「外出時に家電・設備を遠隔操作」が2割強、「自宅のセキュリティ対策」が2割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、2回目となる『スマートホーム』に関するインターネット調査を2026年4月1日～7日に実施しました。

スマートホームの利用状況ややってみたいことなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1776_1_99354d430bfec879923600e3ec2855e5.jpg?v=202605190951 ]◆スマートホームの認知

スマートホームの認知率（「内容について知っている」「聞いたことがある程度」の合計）は7割です。

「内容について知っている」と回答した人は15.2%、男性10・20代では3割弱となっています。一方、「知らない」と回答した人も男性10・20代では4割強と高くなっています。

◆スマートホーム関連機器の所有状況

スマートホーム機器やスマート家電関連機器の所有者は2割弱です。

所有している機器は（複数回答）、「スマートスピーカー」が5.9％、「スマートリモコン」が4.9％、「スマート電球・照明」「ロボット掃除機」「見守りカメラ、ネットワークカメラ」がそれぞれ約4％です。

「スマートスピーカー」は、女性30代で1割強とやや高くなっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆スマートホーム関連機器の利用状況

スマートホーム関連機器所有者の利用状況は（複数回答）、「自宅で、家電・設備をスマートフォンやタブレット端末から遠隔操作」が24.1％、「外出時に、家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」が22.7％、「音声で家電・設備を操作」が15.7％です。

「外出時に、家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」「スケジュール機能やタイマーで時間や曜日を設定し、家電の操作を自動化」は、30～40代で比率が高くなっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆スマートホーム関連機器を所有しようと思ったきっかけ

スマートホーム関連機器所有者が、機器を所有しようと思ったきっかけは（複数回答）、「家電・設備の購入・買い替え時」が17.5％、「日常生活の効率化・時短」が15.4％、「自宅のセキュリティ強化、防犯対策」が13.1%です。

男性30代では「家事負担を軽減したい」が1位、男性40～50代や女性30代では「日常生活の効率化・時短」が1位となっています。また、30代では「住宅の購入・引っ越し時」の比率も高い傾向です。

◆スマートホームでやってみたいこと

スマートホームでやってみたいことは（複数回答）、「外出時に、家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」が22.3％、「自宅のセキュリティ対策」が18.0％です。

外出時や自宅で「家電・設備をスマートフォンから遠隔操作」や「生活パターンにあわせて、家電・設備の動作を設定」は、若年層で比率が高くなっています。

70代では「自宅のセキュリティ対策」が1位です。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆スマートホームの利用状況／非利用者：スマートホームで利用したいこと（全5,044件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1776_2_26d302e42883373ac34b195bee06a04a.jpg?v=202605190951 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1776_3_f3c261ef7ce8db8c046a3dd82c56f242.jpg?v=202605190951 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。