シンプルなお小遣い帳アプリ「ポケマネ」、実質2ヶ月分無料になるお得な「年額プラン」が新登場！

株式会社NilCraft

家計管理アプリ「お小遣い帳 ポケマネ」を開発・運営する株式会社NilCraft（ https://nilcraft.jp/ ）は、ユーザーの皆様がよりお得に、そして自分好みのデザインで楽しく家計管理を続けられるよう、プレミアム機能において実質2ヶ月分無料となる「年額プラン」の提供と、アプリのカスタマイズ機能（テーマカラー・アプリアイコン変更）を追加するアップデートを2026年4月に実施いたしました。

実質2ヶ月分お得に！待望の「年額プラン」がスタート

既存のプレミアム機能（月額300円）に加え、長期的に家計管理や貯金を頑張りたいユーザー様向けに、お得な「年額プラン（3,000円/年）」を新設いたしました。 年額プランをご利用いただくと、実質月額250円（年間で2ヶ月分が無料）となり、これまでよりもリーズナブルにプレミアム機能をご利用いただけます。

プレミアム機能に「着せ替え機能」が新しく追加！

年額プランの登場にあわせ、毎日使うアプリを自分好みにアレンジできる2つのカスタマイズ機能を新たに追加いたしました。

1. アプリのテーマカラー変更

アプリ内のベースカラーを、お好きな色に変更できるようになりました。気分や季節、お好みのテイストに合わせて「ポケマネ」の見た目を自由に変更できます。

2. アプリアイコンのカスタマイズ

スマートフォンのホーム画面に配置するアプリアイコンを、複数のデザインから選択可能になりました。ホーム画面の雰囲気や壁紙に合わせて、アイコンの着せ替えをお楽しみいただけます。

【アプリ概要】

・アプリ名：お小遣い帳 ポケマネ

・価格：基本無料（プレミアム機能：月額プラン300円 / 年額プラン3,000円）

・ダウンロードURL：

- App Store：https://apps.apple.com/app/id1099695455

- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appvelous.pocketmoney

・プレミアム機能で利用可能な主な機能：

- アプリのテーマカラー変更【新機能】

- アプリアイコンの変更【新機能】

- 広告の非表示

- 固定費の自動入力

- 詳細メモの追加

- お気に入り登録

- 検索機能

- データの自動バックアップ

※プレミアム機能は初回登録時に限り、2週間の無料お試しが可能です。

NilCraftについて

株式会社NilCraftは「人の生活を豊かに」をミッションに掲げ、「使いやすさと継続しやすさ」を大切にしたモバイルアプリの開発・運営を行っています。

日常の小さな課題をシンプルに解決し、ユーザーが長く使い続けたくなるアプリづくりを通じて、一人ひとりの生活をより豊かにすることをめざしています。

現在は家計管理アプリ「お小遣い帳 ポケマネ」や、ウォーキング・健康管理アプリ「歩数計 Stepy」など、日々の習慣に寄り添うアプリを提供しています。

お小遣い帳 ポケマネ

「簡単に入力が終わるシンプルさ」を追求した、続けやすい家計簿アプリ

→お小遣い帳 ポケマネの詳細はこちら(https://nilcraft.jp/media/)

→お小遣い帳 ポケマネをApp Storeからダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8A%E5%B0%8F%E9%81%A3%E3%81%84%E5%B8%B3-%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%9E%E3%83%8D-%E7%B0%A1%E5%8D%98-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%AA%E5%AE%B6%E8%A8%88%E7%B0%BF%E3%81%A7%E8%B2%AF%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86/id1099695455)

→お小遣い帳 ポケマネをGoogle Playからダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appvelous.pocketmoney&hl=ja)

◆株式会社NilCraft

設立：2025年1月

本社所在地：〒733-0035 広島県広島市西区南観音4-8-8

代表取締役：山下 雅裕

URL： https://nilcraft.jp/

◆事業内容

モバイルアプリケーションの企画・開発・運営

家計管理アプリ「お小遣い帳 ポケマネ」の企画・開発・運営

ウォーキング／健康管理アプリ「歩数計 Stepy」の企画・開発・運営

Flutter／Swift／Kotlinを活用したモバイルアプリ開発（受託・自社サービス）

お問い合わせはこちら :https://nilcraft.jp/contact?lang=ja