【6/7(日)】「共同親権」施行後の未来をどう生きるか。映画『五月の雨』上映＆対話イベント「Culture & Dialogue Vol.1」を東京で開催

NPO法人シングルマザーズシスターフッド

自閉症児2人を育てるシングルマザーとして発信する「さおり」（Voicyチャンネル「特別支援の本棚(https://voicy.jp/channel/2636)」）とNPO法人シングルマザーズシスターフッド代表・吉岡マコ（Voicyチャンネル「Dear sisters 自分らしく、揺れながら進む(https://voicy.jp/channel/892814)」）による新プロジェクト「Culture & Dialogue」は、2026年6月7日（日）、東京ウイメンズプラザにて第1回イベントを開催いたします。

今回のテーマは、2026年4月から施行された「共同親権」。

新制度導入後のリスクを描き、第16回貧困ジャーナリズム特別賞を受賞した映画『五月の雨(https://maydayrain.com/)』の上映に加え、コミックエッセイストで共同親権について多角的な取材を重ね、発信を続けているハラユキ氏をゲストに迎え、映画鑑賞後の参加者同士の「対話」を重視した場を提供します。

■ 開催の背景：正しさを競い合うのではなく、グラデーションの中に留まる勇気を

2026年4月、日本の家族制度は「共同親権」の導入により大きな転換点を迎えました。しかし、当事者の不安や、制度がはらむ課題についての議論は、未だ十分とは言えません。

社会のルールが大きく変わる今だからこそ、個人の内側にある複雑な感情や不安を大切に扱う場が必要です。

本プロジェクトは、映画という文化（Culture）を通じて現実を追体験し、対話（Dialogue）を通じて一人ひとりが自分自身の気持ちや考えを整理することを目的としています。正しさを競い合うのではなく、グラデーションの中に留まる勇気を持ち、対話を通じて未来への小さな希望を共に育む実験の場を目指します。

■ 本イベントの3つの特徴

1. 映画『五月の雨』上映：制度がはらむ「家族のリアル」を直視する

離婚後共同親権制度の導入により、私たちの日常に何が起きるのか。第16回貧困ジャーナリズム特別賞を受賞した本作は、家庭内の静かな暴力や支配、そして透明化される被害をドラマで再現し、弁護士が解説します。まずは「知ること」から始め、自分の中に芽生える感情を見つめます。

2. 専門家と紐解く多角的な視点：ハラユキ氏によるトーク

ゲストには、コミックエッセイストで、共同親権について当事者や専門家へ膨大な取材を重ねているハラユキ氏が登壇。あらゆる立場の人々の声を聴いてきたハラユキ氏と共に、この複雑なテーマを、柔らかく、けれど深く紐解いていきます。

3. 「判断を急がない」対話の場：7つの価値観に基づく安全なコミュニティ

本イベントが最も大切にするのは、正解を出すことではなく、一人ひとりの「違和感」や「揺らぎ」をそのまま分かち合うこと。「判断を急がない」「多様な考え方の尊重」「うまく話すことより自分の言葉で語る」といった7つの価値観を指針に、立場を超えて対等に語り合える、安全でしなやかな場を提供します。

■ 開催概要

日時： 2026年6月7日（日）13:30 ～ 15:40（13:15受付開始）

会場： 東京ウイメンズプラザ 視聴覚室（東京都渋谷区神宮前5-53-67）

参加費： 2,000円～（ひとり親当事者割引・学生割引あり）

定員： 100名

登壇者： ハラユキ（コミックエッセイスト）、吉岡マコ、さおり

詳細・申込：https://cultureanddialogue.peatix.com/

■ 登壇者

ハラユキ： コミックエッセイスト。著書『ほしいのは「つかれない家族」』等、家族や子育てを多角的に発信。

吉岡マコ： NPO法人シングルマザーズシスターフッド代表。

さおり： シングルマザー当事者、障害児育児、発信者。

【本件に関するお問い合わせ先】

Culture & Dialogue 実行委員会

担当者名：吉岡マコ、さおり

メールアドレス：cultureanddialogue@gmail.com