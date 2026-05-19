かき氷の女王・原田麻子氏がプロデュースした特別レシピに注目　湘南の夏を彩る“プレミアムかき氷”コレクション

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営する神奈川県葉山町のホテル「SCAPES THE SUITE（スケープス ザ スィート）」では、毎年人気を集めるかき氷のご予約を開始いたしました。

かき氷の女王・原田麻子氏がプロデュースした「湘南ゴールド＆スイカのかき氷」など、新フレーバー3種が登場。どれも海辺のリゾートホテルにふさわしい、至高の一品に仕上がりました。潮風とともに味わう特別なひんやりスイーツを、思う存分ご堪能ください。

かき氷の女王・原田麻子氏プロデュース 湘南ゴールド＆スイカのかき氷

甘さと酸味が絶妙なバランスの「湘南ゴールド」を、かき氷のソースに仕立てました。三浦半島でも多く栽培されているスイカと合わせ、爽やかな一皿に。杏仁クリームのクリーミィさをアクセントにご用意し、新しい発見に満ちたかき氷が誕生しました。7月限定で、この時期に旬を迎える「三浦すいか」を使用したかき氷を提供いたします（他期間は別品種でのご提供となります）。

■価格：1,800円(税込み)

オプション：鎌倉クラフトジン“露”とスイカのカクテルシロップ＋500円（アルコール含む）

■提供期間：2026年6月1日（月)～2026年9月30日(水)

原田麻子（はらだあさこ）氏

1983年神奈川県生まれ。1児の母。

TBS系列『マツコの知らない世界』に出演経験のある“かき氷の女王”こと、かき氷マニア。約20年前に京都で本格抹茶のかき氷を食べてからかき氷のとりこに。ファッション誌のライターや不動産ディベロプメント企業で働きながら貯金をし、2016年、念願のかき氷店『氷舎 mamatoko』を開業。現在も毎日かき氷をリサーチ＆愛食している。

コーヒーティラミスかき氷 ◆「葉山 inuit coffee roaster」ペアリングコーヒー付

「葉山 inuit coffee roaster」のコーヒーを贅沢に使用した一品。コーヒーの苦味とマスカルポーネ練乳の甘味が大人なテイストを織りなします。中にはコーヒーゼリーとチョコレートアイスクリームを忍ばせ、最後まで変化する味わいをお届けいたします。

セットのコーヒーは、このかき氷に合わせて選ばれた豆をご用意。かき氷との絶妙なマリアージュをご堪能ください。（ペアリングコーヒー：イヌイットコーヒードリップ・ブラジル産）

■価格：ペアリングコーヒー付1,900円(税込み)／かき氷単品1,600円（税込み）

■提供期間：2026年6月1日（月)～2026年7月31日(金)

inuit coffee roaster

葉山町のスペシャルティコーヒー専門店。「自宅でも美味しいコーヒーを楽しんで頂くこと。」「それが毎日の暮らしに彩りを与えること。」をコンセプトに、2017年6月にオープン。豆はすべて産地やコーヒー産業への社会貢献にもつながる“スペシャルティコーヒー”を使用。美味しいコーヒーを作ることで社会を良くすることを目指しています。

公式サイト：http://inuitcoffee.com/

高梨茶園やぶきた和紅茶＆桃のかき氷 ◆「高梨茶園」紅茶付

梨茶園の「やぶきた和紅茶」をふんだんに使用した一品。日本茶葉独特の甘みが引き立つ和紅茶は渋みが少なく、すっきりとした味わいに。香り高い赤桃のソースと、白桃とミントのエスプーマが氷を彩ります。見た目、香り、食感のどれもが虜になる、贅沢なかき氷です。

セットのドリンクは、同じく高梨茶園の和紅茶をご用意いたしました。秦野市で70年以上続く茶園の豊かな風味をご賞味ください。

■価格：ペアリング紅茶付1,900円(税込み)／かき氷単品1,600円（税込み）

■提供期間：2026年8月1日（土)～2026年9月30日(水)

＜かき氷概要＞

提供時間：14:30～17:00 (最終入店16:00) ※最大90分のご案内となります。ご予約優先。

施設概要

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/scapes/reserve?menu_lists=69eefc3086bdd94ff0057a48

施設名 SCAPES THE SUITE（スケープス ザ スィート）

住所 〒240-0112神奈川県三浦郡葉山町堀内922-2

TEL 046-877-5730

営業時間(レストラン) ランチ 11:30-15:00（L.O.13:30）

カフェ 14:00-17:00（L.O.16:00）

ディナー 17:30-21:00（L.O.20:00）

テイクアウト 11:30-20:00

公式サイト https://www.scapes.jp/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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