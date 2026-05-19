セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」が韓国最大規模のWebtoon・デジタルコンテンツ創作教育専門機関「YLAB ACADEMY」に導入

株式会社セルシス

セルシスがグローバルに提供する「CLIP STUDIO PAINT」が、韓国最大規模のWebtoon・デジタルコンテンツ創作教育専門機関「YLAB ACADEMY」に、公式制作アプリとして導入されました。

「YLAB ACADEMY」は、韓国の大手Webtoon制作スタジオ・株式会社YLAB運営の韓国初、かつ約300人の生徒が在籍する、韓国最大規模のWebtoon・デジタルコンテンツ創作の教育専門機関です。プロ作家を輩出する作家デビューの登竜門としても知られています。

現在「CLIP STUDIO PAINT」は、世界中の企業や教育機関に幅広く導入されており、特にグローバルで成長を続けるWebtoon業界においては、標準アプリとして定着しています。韓国をはじめ、世界中の教育現場への導入を通じて次世代クリエイターの創出・育成を積極的に支援することで、さらなる認知度向上とユーザー層の拡大を目指してまいります。

▼CLIP STUDIO PAINTについて：

https://www.clipstudio.net/

▼YLAB ACADEMY 講師のキム・ウンジ様からの導入についてのコメント

「CLIP STUDIO PAINT」は、数あるグラフィックツールの中でも、Webtoonやイラスト制作に最適化されたアプリです。導入しやすいコスト、制作の利便性を高める革新的な機能が揃っています。また、定期的なアップデートによりユーザーのフィードバックが反映され、絶えず機能改善が行われている点も、採用の決め手です。

「CLIP STUDIO PAINT」は多機能なため、初めて触れる生徒にとっては多少の難しさを感じることもあるようですが、講義を通じて、その利便性と高い完成度に満足している様子が伺えます。実際に、生徒からは、「個人でも導入したい」と購入方法やバージョンについての問い合わせも多く、非常にポジティブな反応があります。

▼Webtoon市場について

Webtoon市場は、世界的に成長が見込まれており、年間平均成長率（CAGR）30.5%で、2030年には363億3,000万米ドルにまで成長すると予想されています。（*1）また、Webtoon発祥の地である韓国では、2022年より政府および韓国コンテンツ振興院による手厚い支援が行われており、Webtoon作品のさらなる海外展開を後押ししています。（*2）

*1 出典：株式会社グローバルインフォメーション「ウェブトゥーンの世界市場レポート 2026」

https://www.gii.co.jp/report/tbrc1969002-webtoons-global-market-report.html

*2 出典：JETRO「韓国ネット2強のネイバー、カカオのウェブトゥーン海外進出戦略 韓国コンテンツ産業の輸出は勢い増す」

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/69e2ec93708a5184.html

▼YLAB ACADEMYでの「CLIP STUDIO PAINT」活用の様子

YLAB ACADEMY 公式サイト：https://ylabac.kr/

「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに提供しています。全世界で6,000万人以上（*3）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



IR・投資家情報：https://www.celsys.com/irinfo/

IRアンケート：https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

IRメールマガジン：https://www.celsys.com/irinfo_magazine/

YouTube：https://www.youtube.com/@celsys_official/videos