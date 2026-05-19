全てが一点物。PRINCIPE PRIVE - Epoca d′Oroにて経年によって変化したユニークなダイヤルのみを集めたヴィンテージ時計コレクション「Patina Archive」がスタート

株式会社PRINCIPE prive

1940年代～90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro」が経年変化によってユニークに変化したダイヤルのみを集めた「Patina Archive Collection」を発表しました。

長い年月をかけて自然に変化したダイヤルはそれぞれに個性があり、同じデザインは存在しない、全て一点物となっております。

全ての製品はメンテナンス済みとなっており、外装に関しては状態の良い個体を選別しています。

まさに文字盤の中だけが別世界。強烈な個性と魅力に包まれた至極の一本をご提供いたします。

Patina Archive Collection

時間は、ただ過ぎ去るだけではない。

文字盤に現れる焼け、褪色、変化は、その時計が歩んできた時間そのものでもある。

「Patina Archive」は、経年によって唯一無二の表情を得たPatina Dialだけを集めたコレクション。

均一ではない色味、偶然生まれたトーン、二つとして同じものの存在しない個体差。

それは劣化ではなく、時間によって完成された美しさ。

新品では決して得ることのできない、“時間を纏った時計”だけを厳選しています。

ROLEX 1500 Tropical Oyster Perpetual Date 1968s

モデル：ROLEX 1500 Tropical Oyster Perpetual Date 1968s

販売価格：1,632,600円（税込）

Rolexが手掛けたオイスターパーペチュアル デイトは、ロレックスにおける最も純粋な日常時計のひとつと言える存在です。

34mmという控えめなサイズ感でありながら、広く取られた文字盤開口部によって、実寸以上の存在感を持ちます。ケースとダイヤルの均整は、ヴィンテージ オイスターパーペチュアルならではの魅力です。

この個体は、元々ブルーダイヤルだったものが、長年に渡る紫外線や湿気、熱の影響によって独特のトロピカルカラーへと変化しています。白いプリントは綺麗に残っており、水分侵入ではなく自然な経年変化によるものと考えられます。

夜光は温かみのあるイエロートーンへと変化し、欠けなく美しい状態を保っています。ソリッドリンクのオイスターブレスレットを備えています。

ROLEX 16758 18K Gold Tropical GMT-Master 1984s

モデル：ROLEX 16758 18K Gold Tropical GMT-Master 1984s

販売価格：6,250,000円（税込）

Rolexによる金無垢GMT-MASTER Ref.16758 “Root Beer”。

これまで取り扱ってきたゴールドスポーツモデルの中でも、特に印象深い一本です。

ケースは非常に良好な状態を維持しており、ラグは厚みと均整をしっかり保っています。クラウンガード周辺には、経年によってわずかに赤みを帯びた独特のパティナが現れ、この個体ならではの雰囲気を生み出しています。

ダイヤルは強いコントラストを伴ったトロピカル変化を見せ、外周に向かうにつれて深い表情を形成しています。均一ではないからこそ、自然な経年変化だけが持つ奥行きが感じられます。

私たちは、こうした個体ごとに異なる“時間の変化”そのものを、この時計最大の魅力だと考えています。

ROLEX 1675/8 18K Yellow Gold Tropical GMT 1978s

Rolexが手掛けた金無垢GMT-MASTER “Root Beer”は、スポーツモデルでありながら独特の色気を持つ、ロレックスの中でも特異な存在です。

そして今回の個体は、その中でもさらに異彩を放っています。

オックスブラッドのソレイユダイヤルは、長年の経年変化によってベンガルストライプのような独特な表情へと変化。表層がゆっくりと変化することで、内側に眠っていた真鍮色のような柔らかなトーンが現れています。

夜光入りのゴールド・ニップルインデックスは、ロレックスが金無垢スポーツモデルにのみ採用していた“フジツボ”期特有のディテール。まさにその時代を象徴する仕様です。

万人受けするダイヤルではありません。しかし、この不均一さ、この揺らぎこそが、唯一無二の個体としての魅力を生み出しています。

さらにケースはノンポリッシュと思われる非常に良好な状態を維持。太く残るケースエッジと締まりのあるブレスレットが、この個体の保存状態の良さを物語っています。

ROLEX 1601 Tropical Datejust 1971s

モデル：ROLEX 1601 Tropical Datejust 1971s

販売価格：1,659,000円（税込）

Rolexを代表するDatejust Ref.1601。ヴィンテージロレックスの入口としても、最後に辿り着く一本としても完成度の高い存在です。

この個体は、元々ブラックのグロスダイヤルだったものが、長年の経年変化によって独特のトロピカルカラーへと変化しています。均一ではない色味の揺らぎが、いわゆる“侘び寂び”を感じさせる表情を生み出しています。

風防は、サイクロップレンズを省いたドームクリスタルへ変更されており、文字盤全体のバランスをより美しく際立たせています。

夜光は全て綺麗に残っており、鮮やかなイエロートーンへと変化。ケースコンディションも非常に良好です。

販売店舗

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00 - 19:00

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - 公式サイト(https://principe-prive-epocadoro.com/collections/patina-archive)

https://principe-prive-epocadoro.com/collections/patina-archive

PRINCIPE PRIVE Epoca d’Oro(プリンチペプリヴェ エポカドーロ)について

PRINCIPE priveによる新たなプロジェクト。

2007年の創業以来、数々のブランドを日本で成功へと導いてきたPRINCIPE priveが手掛ける、

次なるステージ。コンセプトは、「世界で最も贅沢なヴィンテージ時計店。」

1940年代～1990年代――

時計史において最も象徴的な時代のタイムピースのみを厳選。経年変化によって深みを増したダイヤル、時代を映し出す造形美。新品では決して得られない、“時間そのものを所有する贅沢”を提供します。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro 公式ウェブサイト(https://principe-prive-epocadoro.com/)