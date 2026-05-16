下井草地域に新たな健康の拠点が誕生！パーソナルジム「THE PERSONAL GYM下井草店」オープン！

下井草の地域特性とジムの役割

First fit株式会社

杉並区下井草は落ち着いた住宅街が広がる住みやすいエリアとして知られ、都心へのアクセスの良さと穏やかな生活環境を兼ね備えた街です。西武新宿線沿線には地域密着型の商店街や公園も多く、ファミリー層や単身世帯、シニア層まで幅広い世代が暮らしています。静かな住環境の一方で、デスクワーク中心の生活や日常的な運動不足から、「健康維持」「体力向上」「姿勢改善」へのニーズが高まっています。

THE PERSONAL GYM下井草店は、下井草エリアの地域特性やライフスタイルに合わせ、一人ひとりの目標や身体の状態に寄り添ったパーソナルトレーニングを提供。初心者から上級者まで安心して通える環境を整え、地域に根差した健康づくりの拠点として、新たな価値を提供します。

オープンの背景と当ジムの特徴

現代社会では、健康意識の高まりとともに、忙しいライフスタイルの中で効果的な運動を求めるニーズが増加しています。下井草地域でも、幅広い世代にわたり運動習慣の重要性が認識されつつありますが、「時間の制約」「知識不足」「自己管理の難しさ」といった課題が見られます。

THE PERSONAL GYM下井草店は、このような課題を解決し、地域の健康促進と活性化を目指してオープンします。私たちは、以下の特徴を通じて利用者一人ひとりの健康を支援します。

１.経験豊富なトレーナー陣: 元医療従事者やトップアスリート経験者など、多彩な経歴を持つトレーナーが在籍しています。利用者のニーズや目標に応じた的確なトレーニング指導を提供します。

２.医療や栄養の専門職との連携: 医師、理学療法士、管理栄養士と連携し、利用者の健康状態やライフスタイルに合わせた総合的なサポート体制を実現。トレーニングだけでなく、食事や体調管理も含めたトータルケアを行います。

３.高い継続率とリーズナブルな価格設定: 1回あたり6,500円（税込7,150円）という業界最安クラスの価格でありながら、9割を超える継続率を誇ります。利用しやすい価格設定と高品質なサービスで、多くの方に選ばれています。

４.徹底的なサポート体制: 毎日のチャットサポートを通じて生活習慣の改善も支援しています。利用者と二人三脚で目標達成を目指し、美ボディとリバウンドしない健康習慣の定着をサポートします。

５.充実したアメニティと快適な環境: ウェア、タオル、ミネラルウォーター、プロテインなどを完備しており、手ぶらで気軽に通える環境を整えています。

６.高級感と清潔感のある内装: 白や黒、グレーを基調としたモダンな内装で、男女問わず「また来たい」と思える快適な空間を提供します。

これらの特徴により、THE PERSONAL GYMは利用者の健康促進を支援するとともに、地域全体の健康意識向上に寄与してまいります。

【5月限定】新生活応援キャンペーン！先着10名様限定の「モニターコース」募集を開始！

オープンから1ヶ月が経過し、下井草地域の皆様より大変多くの反響をいただいております。

これを受け、THE PERSONAL GYM下井草店では5月の新企画として、薄着になる夏に向けて本格的に体を変えたい方を対象とした「新生活応援モニターキャンペーン」を開始いたします。

■モニターコースの概要

・内容：通常のパーソナルトレーニングを特別価格で受講いただける期間限定コース。

・特典：入会金無料およびコース料金の特別割引。

・対象：本気で身体を変えたい方、ビフォーアフターの撮影にご協力いただける方（先着10名様）。

新生活が始まり、生活リズムの変化から運動不足を感じている方や、夏までに効率よくダイエットを成功させたい方を、プロのトレーナーがマンツーマンで徹底サポートいたします。

地域との連携：健康と活性化をともに

当社は、金沢市でJ3サッカーチーム「ツエーゲン金沢」のトップスポンサーを務めるなど、地域に密着した活動を展開してまいりました。この経験を活かし、下井草でも以下のような取り組みを行い、地域企業様や住民の皆様とともに、健康を軸とした新しい価値を創出したいと考えています。 ツエーゲン金沢HP：https://www.zweigen-kanazawa.jp

・地域企業との連携強化: 地元企業様との法人契約を通じて、従業員の皆様の福利厚生に貢献するプログラムを提供します。健康経営の推進を支援するため、従業員様個別トレーニングプログラムの導入や、健康セミナーなどの実施も可能です。

・地域の健康促進プロジェクトへの参加: 地域全体の健康意識を高めるため、健康フェアやスポーツイベントへの参加・協力を積極的に行います。これにより、地域住民の皆様とのつながりを深め、健康で活気ある街づくりに貢献します。

・地域スポーツの振興: 地元のスポーツチームやクラブと連携し、トレーニング支援や交流イベントを実施します。これにより、地域のスポーツ振興と次世代を担うアスリートの育成をサポートします。

私たちは、地域企業様と力を合わせ、健康を基盤としたプロジェクトやイベントを通じて、下井草地域全体の活性化を目指してまいります。

THE PERSONAL GYM下井草店の情報

THE PERSONAL GYM（ザ パーソナルジム）は、全店舗でウェアレンタルが無料、水やプロテインを完備しており、手ぶらで気軽にお越しいただけます。運動初心者の方でも準備の手間なく、すぐにトレーニングを始められる環境をご提供しています。

THE PERSONAL GYM下井草店は、広々とした空間を特徴としており、お客様が同時に2名までトレーニングできる環境を整えています。また、パーソナルジムとしては珍しく、豊富なトレーニング機材をご用意しております。快適な環境で、質の高いトレーニング体験をお楽しみいただけます。

店舗名：THE PERSONAL GYM下井草店

所在地：〒167-0021 東京都杉並区井草1-2-7 リヴェール下井草ステーションピア 店舗２.号室

オープン日：2026年4月10日

営業時間：9:00~23:00(最終受付は22:00)

アクセス：西武新宿線 下井草駅北口 徒歩2分

電話番号：03-6684-7862

今後は、地域企業や団体とのさらなる連携を進めるとともに、健康づくりの新しいモデルを提案してまいります。

企業様へのお願い：パートナーシップのご提案

私たち「THE PERSONAL GYM」は、「フィットネスを通じて人生を好転させる」という理念のもと、地域の皆様の健康促進を支援し続けています。

理念の一つであるフィットネスの入り口に携わるといことで、企業様の従業員一人ひとりの健康維持や業績向上に貢献できるよう、健康経営の推進や福利厚生プログラム、地域イベントへの協力を通じて、企業様と共に新たな価値を創造することを目指しています。

地域社会と連携し、共に成長するパートナーシップを築いていきたいと考えています。健康を支えるために、私たちと一緒に地域に貢献する取り組みを実現してみませんか？

興味がある企業様は、お気軽にご連絡ください。

<本社情報>

■法人名/代表者

First fit株式会社 / 代表 田中 健斗

■連絡先

【本社】

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目8-3 AOIHOUSE SHINJUKU 3F

Tel：03-6384-2441

■ホームページ

https://the-personal-gym.com/