コンヴァノ、2026年3月期通期決算を発表、500院超の医療機関ネットワーク×自社開発AIを基盤に、Non-GAAP営業利益は約49倍へ成長

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、2026年3月期通期決算を発表いたしました。当連結会計年度は、500院超の医療機関ネットワークを基盤に、AI・コンサルティング・ヘルスケア事業を中心としたストック型収益モデルへの転換を推進した結果、売上収益・利益ともに大幅な成長を実現いたしました。

■2026年3月期 通期業績ハイライト

- 売上収益：155億円（前年同期比 +378.3%）- Non-GAAP営業利益：66億円（前年同期比 約49倍）- 売上総利益率：48.8%（前年差 +10.4pt）

特に、収益性の高いコンサルティング事業およびヘルスケア事業の拡大により、ストック性の高いリカーリング収益が積み上がり、収益構造の改善が進みました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/153_1_277275697e5d06cca05515289d62da99.jpg?v=202605161051 ]

■AI・ヘルスケア事業が成長を牽引

当社は現在、以下5つの自社開発AIプロダクトを展開しています。

- AIスコアリング- AI業務自動化プラットフォーム「axon」- AI採用プラットフォーム- AIメディカルコスメCRM- 医療資材AI発注システム

これらのプロダクトは、500院超の医療機関ネットワークから蓄積されたデータを活用したSaaS型ストック収益モデルとして展開しており、継続課金型の高収益基盤を構築しています。

■コンサルティング事業は前年比約29倍へ成長

コンサルティング事業は、戦略策定から導入支援・保守運用まで一貫したAI・DX支援を提供し、売上収益は83億円（前年同期比 +2844.2%）へ拡大。

ヘルスケア事業も、独占商材の取り扱い拡大やクロスセル施策により、売上収益23億円（前年同期比 +2239.0%）と大きく成長しました

■2027年3月期は“保守的計画”へ全面転換

当社は今後、業績予想および中期経営計画において、

- BTC関連収益を一切織り込まない- 未確定M&Aや大型案件を除外- 既存契約・実績ベースのみで算出

という保守的な計画策定方針へ全面転換いたしました。これにより、下振れリスクを極力排除しながら、上振れ余地を確保する方針を採用しています。

■2027年3月期 業績予想

- 売上収益：267億円（前年同期比 +72.6%）- 営業利益：89億円（前年同期比 +399.0%）

コンサルティング事業、ヘルスケア事業を中心に成長を見込む一方、暗号資産関連収益・エグジット収益は一切計画に織り込んでおりません。

■成長戦略：「axon」× M&A

当社は、自社開発AI業務自動化プラットフォーム「axon」の市場浸透を成長の基軸とし、

- AI業務自動化- SaaS型リカーリング収益- フィジカルAI- M&A戦略

を組み合わせることで、非連続的成長を目指します。また、既存の500院超ネットワークを活用し、AIプロダクトの横展開を加速してまいります。

■今後の展望

当社は今後も、

- AI- コンサルティング- ヘルスケア- ネイル- インベストメント

の各領域を横断しながら、ストック型収益モデルを拡大し、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/