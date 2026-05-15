国産無添加ドッグトリーツ「Barky Bites」、新商品6種を一挙発売！ヤギミルクパウダーや鹿肉チップスなど、ラインナップを大幅拡充

■ 国産無添加トリーツ「Barky Bites」とは

株式会社Vis Creation

「Barky Bites」のトリーツは、自然素材のみを使用し、保存料・着色料・香料などの人工添加物は一切不使用。

遺伝子組み換え原料も使わず、消化のしやすさにも配慮した「お腹にやさしい」設計です。

食事に敏感なデリケートな愛犬にも取り入れやすいシンプルな原材料にこだわり、すべて日本国内製造で品質管理も徹底しています。

毎日あげるものだからこそ、安心・安全な素材を。愛犬の健康を想う飼い主の気持ちに応えるおやつを、ぜひ手に取ってみてください。

販売サイトはこちら :https://barkylife.jp/Barky Bitesはオンラインでご購入いただけます。現在、期間限定で合計4,000円（税込）以上のご購入で送料無料キャンペーンを実施しております。

■ 「Barky Bites」新商品紹介

発売開始したばかりの新商品6種をご紹介します。

もちもち紅はるか（100g）/ 880円

国産紅はるかを使用した、無添加・無着色のもちもち紅はるか。

素材本来の自然な甘みと、もちもちとした程良い噛みごたえが楽しめる、愛犬用のさつまいもトリーツです。

食物繊維を豊富に含み、腸内環境や便通をやさしくサポート。

しっかり噛むことで満足感も得られ、毎日のおやつやご褒美にもおすすめです。

ささみハード（50g）/ 880円

国産鶏ささみを使用した、無添加・無着色のささみハード。

しっかりとした噛みごたえのあるハード食感で、噛む楽しさを感じながら素材本来の旨みを味わえるトリーツです。

高たんぱく・低脂肪・低カロリーな鶏ささみを使用しているため、ダイエット中の愛犬にもおすすめ。

しっかり噛むことで満足感アップやストレス発散にもつながり、毎日のおやつやご褒美タイムにぴったりです。

鹿肉チップス（40g）/ 980円

大分県産の鹿肉を使用した、無添加・無着色の鹿肉チップス。

高たんぱく・低脂肪でヘルシーな鹿肉を使用し、毎日の健康維持やご褒美おやつにおすすめです。

低アレルゲンな鹿肉を使用しているため、食に敏感な愛犬にも配慮。

与えやすいチップタイプで、おやつタイムはもちろん、おでかけ時のご褒美にもぴったりです。

焼きアジの開き（50g）/ 980円

国産アジを使用した、無添加・無着色の焼きアジの開き。

香ばしく焼き上げることで、素材本来の旨みと香りを引き立てた、愛犬用の自然派おやつです。

頭から骨までまるごと食べられるため、カルシウムを豊富に摂取できるのも魅力。

骨までやわらかく仕上げているため、シニア犬にも与えやすく、毎日の健康維持やご褒美おやつにもおすすめです。

鶏ささみふりかけ（50g）/ 880円

北海道産鶏ささみ100％を使用した、無添加・無着色の鶏ささみふりかけ。

細かめの粒感でいつものフードに絡みやすく、食いつきアップをサポートするトッピングおやつです。

高たんぱく・低脂肪な鶏ささみを使用しており、毎日の健康維持や栄養補給にもおすすめ。

素材本来の香りと旨みをそのまま活かし、愛犬・愛猫が喜ぶ自然なおいしさに仕上げました。

ヤギミルクパウダー（40g）/ 980円

無添加・無着色のヤギミルクパウダー。

カルシウム・ビタミンなどの栄養を豊富に含み、毎日の健康維持や栄養補給をやさしくサポートします。

中鎖脂肪酸（MCT）を含んでおり、エネルギーになりやすく消化にもやさしいため、食欲が落ちている時や水分補給時にもおすすめ。

お湯やお水に溶かしてミルクとして与えるのはもちろん、いつものごはんへのトッピングとしても手軽にご使用いただけます。

今回の新商品は、「毎日あげるものだからこそ、安心・安全な素材を」というBarky Bitesの想いをそのままかたちにしたラインナップです。

鹿肉・鶏ささみ・アジ・ヤギミルクなど、素材ひとつひとつにこだわり、保存料・着色料・香料などの人工添加物は一切不使用。

ダイエット中の子にも、食に敏感なデリケートな子にも、シニア犬にも、それぞれの愛犬に合ったトリーツが見つかるよう、豊富なバリエーションをそろえました。

「うちの子に何をあげたらいいかわからない」と迷っている飼い主さんにこそ、一度手に取っていただきたい。

Barky Bitesは、愛犬の健康と笑顔を想う飼い主さんの毎日に、寄り添い続けます。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp