合計1,080名さまに当たる！「阪神タイガースを応援しよう！『ウル虎の夏2026』観戦チケット・オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」実施

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、2026年5月15日から「阪神タイガースを応援しよう！『ウル虎の夏2026』観戦チケット・オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」を実施します。

URL：https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2026/20260515_hanshintigers_ticket/

auじぶん銀行は、2022年から阪神タイガースのオフィシャルスポンサーを務めており、今年で5年目になります。昨年に引き続き、今年も阪神タイガースが開催する夏季限定イベント「ウル虎の夏2026」に合わせてプレゼントキャンペーンを行います。

適用条件を達成したお客さまの中から、抽選で合計1,080名さまに「ウル虎の夏2026対象試合ペア観戦チケット（会場：阪神甲子園球場）」、またはイベント開催期間中に試合の来場者へ配布される「ウル虎の夏2026限定オリジナルジャージ」・「限定オリジナルグッズ（タオル）」をプレゼントします。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/531_1_0f03b321acfdb0e99d3002b2cd315c7d.jpg?v=202605151051 ]【特典２.】ウル虎の夏2026限定オリジナルジャージ【特典３.】限定オリジナルグッズ（タオル）

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」を実現する銀行として、さらなる発展を目指して取り組んでまいります。

以上