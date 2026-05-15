大阪・都島に店舗を構えるムーガタ専門店 夢をかなえるゾウ（以下、当店）は、 2026年5月16日土曜日より、タイ東北地方(イサーン地方)の伝統料理である 「チムチュム（タイ式ハーブ鍋）」の食べ放題コースを新たに開始いたします。 ※自社調べ（大阪にてチムチュム食べ放題を提供する業態） ■ タイ人にも人気の理由 ― “現地そのまま”の再現度 当店はこれまで、タイ現地の味やビュッフェシステム、店舗内装を通じてまるでタイで食事をしているかのような体験を忠実に再現するムーガタ専門店として、 日本人のお客様はもちろん在日タイ人のお客様からも高い支持を獲得してきました。 今回スタートするチムチュム食べ放題では、 そのノウハウを活かし、 ハーブの香りが広がる本格スープ 現地さながらのナムチム（つけダレ） タイ屋台の空気感まで再現した体験設計を実現しています。 ■ チムチュムとは？ 「チムチュム」はタイ東北部・イサーン地方発祥の鍋料理で、 素焼きの土鍋を使い、ハーブとスパイスを効かせたスープで 肉や野菜を煮込むのが特徴です。 ・日本料理にはあまりないスパイスやハーブの爽やかな香り ・あっさりしながらも奥深い旨味 ・ナムチムで味をカスタマイズできる自由度 にあり、日本の鍋とは全く異なる“食体験”を楽しめます。 ■ 40種類以上の食材が食べ放題 ムーガタ食べ放題専門店として、豚肉、鶏肉、シーフード、野菜、その他麺類など常時40種類以上の食材を用意。 タイで体験したチムチュム食べ放題体験をそのまま再現しています。 ■ “まるでタイ現地”の没入体験 店内には大きなピンクガネーシャが鎮座し、またムエタイ観戦やタイのナイトマーケットを思わせる空気感を意識し、 料理だけでなく「空間」も含めて現地体験を提供。 日本にいながら、 まるでタイ旅行中に食べているかのような感覚を味わえます。 ■ こんな方におすすめです ・タイ料理が好きな方 ・ムーガタが好きな方 ・普通の鍋に飽きた方 ・SNS映えする体験を求める方 ■ 店舗情報 店名：タイ式焼肉 夢をかなえるゾウ 大阪都島店 業態：ムーガタ専門店／タイ料理 所在地：大阪府大阪市都島区都島本通２丁目６－１０ アンナビル 2F HP：https://jimjum.jp/ Instagram ：https://www.instagram.com/mookata.yumekana/ ■ 本件に関するお問い合わせ 店舗名：夢をかなえるゾウ 担当：櫨山 TEL：080-9719-7630 Email：mookata.osk@gmail.com