相模女子大学、国際バカロレア（IB）教員養成プログラムの正式認証を取得 日本で9番目、女子大学では全国初 神奈川県でも唯一の認証 在学中に「学士号・英語教員免許・IB教員資格」の同時取得が可能に

相模女子大学、国際バカロレア（IB）教員養成プログラムの正式認証を取得 日本で9番目、女子大学では全国初 神奈川県でも唯一の認証 在学中に「学士号・英語教員免許・IB教員資格」の同時取得が可能に