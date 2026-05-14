Peach、2026年9月20日より成田＝ソウル（仁川）線を新規開設！

成田国際空港株式会社提供：Peach Aviation株式会社

Peach（IATAコード：MM）は、2026年9月20日より成田＝ソウル（仁川）線を開設します。本路線は同社として、2019年以来約7年ぶりとなる成田空港からの国際線新規路線であり、台北線に加えて2路線目となります。

本路線は、成田を午前中に出発し、お昼にはソウルに到着するダイヤであるため、特に日本在住の方にとって、到着初日から観光やショッピングなど、ソウルでの時間を満喫することができます。

近年注目を集めるソウル・聖水洞（ソンスドン）は、様々なブランドのフラッグシップストアや個性的な雑貨を扱うインテリアショップなどが次々とオープンし、トレンドの発信地として注目を集めるエリアです。また地元の人々でにぎわう望遠（マンウォン）市場も観光客の中で人気が高まっており、ローカルな雰囲気でリーズナブルな韓国グルメを堪能することができます。

ご友人同士での気軽な旅や、親子での家族旅行など幅広いニーズに応えるソウルへ、Peachでより気軽にアクセスできるようになります。ぜひこの機会に、さらに便利になる成田空港の国際線ネットワークをご活用ください。

■ 就航日：2026年9月20日（日）

■ 就航ターミナル：第1ターミナル

■ 使用機材：A320neo、A320ceo

■ 就航路線：成田＝ソウル（仁川）線

■ 提供座席数：188席・180席

※関係当局の許可を前提とします。

※スケジュール、機材等は都合により変更となる場合がございます。