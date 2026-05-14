【Simejiランキング】Z世代が選ぶ!!「恋人にしたいスポーツ選手TOP10」

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社(https://www.baidu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji(https://simeji.me/)」（iOS/Android版）は、Simejiユーザーにアプリ上でアンケート調査を行い、そのデータをランキング化した「Simejiランキング」を発表します。

今回のテーマは、Z世代が選ぶ!!「恋人にしたいスポーツ選手TOP10」

※集計期間：2026/04/28～2026/05/11 有効回答数：16～29歳 男女 1,726件

世界で活躍するトップアスリートから、競技中の姿や人柄が話題となっている選手まで幅広くランクイン。単なる“かっこよさ”や“可愛さ”だけでなく、「誠実そう」「優しそう」「守ってくれそう」といった“恋人としての理想像”を重視する傾向が見られました。

また、SNSやメディア露出を通して競技外の人柄や雰囲気が広く知られている選手も多くランクインしており、“応援したくなる存在”であることも支持されているようです。

また今回は、「恋人にしたいスポーツ選手」というテーマに合わせ、男性選手ランキング・女性選手ランキングの2部門に分けてTOP10を作成しました。それぞれ異なる“推しポイント”や恋愛観が見られる、Z世代らしさあふれるランキング結果となりました。

■Z世代が選ぶ!!「恋人にしたい男性スポーツ選手TOP10」

※集計期間：2026/04/28～2026/05/11 有効回答数：16～29歳 男女 1,726件

第1位：大谷翔平

ロサンゼルス・ドジャース所属のプロ野球選手・大谷翔平選手。“二刀流”としてMLB史上でも歴史的な活躍を続けています。2023年にはMLB満票MVPを獲得し、世界的スター選手として高い人気を誇ります。

2024年には結婚を発表したことでも話題となり、競技だけでなく私生活にも注目が集まりました。

今回のアンケートでは、「誠実そう」「優しくて安心感がある」「約束を守ってくれそう」といった声が多数寄せられました。

また、「世界で活躍しているのに謙虚」「努力家で尊敬できる」といったコメントも多く、競技力だけではなく“信頼できる人柄”が人気につながっているようです。

第2位：羽生結弦

プロフィギュアスケーターとして活躍する羽生結弦選手。ソチ・平昌オリンピックで金メダルを獲得し、日本フィギュア界を代表する存在として長年支持を集めています。

競技中の美しい演技やストイックな姿勢に加え、上品で落ち着いた雰囲気も人気の理由となっているようです。アンケートでは、「王子様みたい」「優しそう」「真面目で一途そう」といった声が多数寄せられました。

第3位：高橋藍

男子バレーボール日本代表として活躍する高橋藍選手。2001年生まれで、イタリアリーグでもプレー経験を持つなど世界的にも注目を集めています。

クォーターならではの爽やかなルックスと、188cmの長身を活かした高い競技力でZ世代から圧倒的な人気を獲得。「イケメンすぎる」「笑顔が可愛い」「自然体で優しそう」など、ビジュアルだけでなく親しみやすい雰囲気も支持を集めました。

第4位：石川祐希

イタリアリーグでも活躍する男子バレーボール日本代表・石川祐希選手。日本代表キャプテンとしてチームを牽引する存在です。高校時代から“高校バレー界のスター”として注目を集め、中央大学在学中には異例のイタリア挑戦を果たすなど、長年日本バレー界の第一線で活躍を続けています。

さらに、インスタフォロワーは約200万人を誇る抜群の影響力と、その清潔感溢れるビジュアルが各界から注目を集め、スポーツ用品や化粧品メーカーはもちろんのこと、2024年7月からはアスリートとしては初めてイタリアのラグジュアリーブランド「TOD'S（トッズ）」のブランドフレンズに就任するなど幅広いジャンルから高い注目を集めています。

アンケートでは、「努力家で尊敬できる」「キャプテンとしてチームを支えていて素敵」「海外で挑戦し続けている姿がかっこいい」といったコメントも多く、競技力だけでなく“誠実でストイックな人柄”が人気につながっているようです。

第5位：三笘薫

イングランド・プレミアリーグ「ブライトン」に所属するサッカー日本代表・三笘薫選手。圧倒的なドリブル技術を武器に世界でも高い評価を受けています。筑波大学時代には“ドリブルを研究テーマにする”ほど理論派として知られ、知的なイメージも人気の理由となっています。

2022年FIFAワールドカップでは、“三笘の1ミリ”と呼ばれるプレーが世界中で話題となり、一気に知名度が上昇。現在ではサッカー界を代表するスター選手の一人として支持を集めています。

アンケートでは、「知的でかっこいい」「静かそうだけど優しそう」「クールな雰囲気が好き」といった声が多数寄せられました。また、「サッカーしている時とのギャップが良い」「真面目そうで安心感がある」といったコメントもあり、落ち着いた雰囲気や誠実そうな印象が人気につながっているようです。

第6位：周東佑京

福岡ソフトバンクホークス所属のプロ野球選手・周東佑京選手。“球界最速クラス”とも言われる俊足を武器に活躍しています。育成ドラフトから這い上がり、日本代表にも選出されるなど、その努力家なキャリアも注目を集めています。2023年のWBCでは代走として世界一に貢献し、“足が速すぎる選手”として一躍話題になり、近年はテレビやSNSでも注目を集めています。

アンケートでは、「スポーツ万能でかっこいい」「爽やか」「明るそうで一緒にいて楽しそう」といった声が多数寄せられました。また、「努力して成り上がった感じが好き」「運動神経が良すぎて憧れる」といったコメントも見られ、アスリートらしい魅力と親しみやすさが人気につながっているようです。

第7位：木原龍一

フィギュアスケート選手・木原龍一選手。三浦璃来選手との“りくりゅうペア”として活躍し、2026年ミラノ・コルティナオリンピックでは日本ペア史上初の金メダルを獲得しました。2026年4月には、“りくりゅう”として今シーズン限りでの現役引退を発表したことでも大きな話題となりました。

競技中に見せる穏やかな雰囲気や支え合う姿も人気を集めており、「紳士的」「恋人を大切にしてくれそう」「安心感がある」といった声が多数寄せられました。また、「優しさがにじみ出てる」「包容力がありそう」といったコメントも見られ、“理想のパートナー感”が支持につながっているようです。

第8位：阿部一二三

柔道日本代表として活躍する阿部一二三選手。東京・パリオリンピックでは二大会連続で金メダル獲得の快挙を達成。さらに東京オリンピックでは妹・阿部詩選手との“兄妹同日金メダル”でも大きな話題となりました。圧倒的な強さに加え、端正なルックスや男らしい雰囲気でも人気を集めており、柔道界を代表するスター選手として支持されています。

アンケートでは、「守ってくれそう」「頼りになりそう」「強くてかっこいい」といった声が多数寄せられました。また、「競技中とのギャップが良い」「笑顔が可愛い」といったコメントも多く、力強さだけでなく親しみやすい人柄も人気の理由となっているようです。

第9位：宇野昌磨

フィギュアスケート界を代表する選手として活躍する宇野昌磨選手。オリンピック銀メダルや世界選手権優勝など数々の実績を持ち、長年トップスケーターとして人気を集めています。最近ではプロeスポーツチームへの加入も発表し、ゲーム好きな一面でも話題に。競技外で見せる自然体なキャラクターも、Z世代から支持を集めているようです。

アンケートでは、「マイペースそう」「一緒にいたら落ち着きそう」といった声が多数寄せられました。また、「飾らない感じが好き」「素直そうで親しみやすい」といったコメントもあり、“自然体な雰囲気”が人気につながっているようです。

第10位：平野歩夢

スノーボード・スケートボード両競技で活躍する平野歩夢選手。北京オリンピックではスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得しました。冬季・夏季五輪の両方に出場した数少ない日本人選手としても知られ、その圧倒的な競技力とストイックな姿勢で世界的な人気を誇ります。

アンケートでは、「クールでかっこいい」「ミステリアスな雰囲気が好き」「無口そうだけど優しそう」といった声が多数寄せられました。また、「競技に真剣な姿がかっこいい」「自分をしっかり持っていそう」といったコメントもあり、ストイックさや独特の空気感が人気につながっているようです。

■Z世代が選ぶ!!「恋人にしたい女性スポーツ選手TOP10」

※集計期間：2026/04/28～2026/05/11 有効回答数：16～29歳 男女 1,726件

第1位：本田真凜

フィギュアスケート選手として活躍する本田真凜選手。ジュニア世界選手権優勝などの実績を持ち、競技だけでなく、SNSやメディア出演でも高い人気を誇りZ世代を中心に支持を集めています。近年はタレント活動やファッション分野でも注目を集めており、“憧れの存在”として人気が拡大。妹で女優の本田望結さんらとの仲の良い家族エピソードも話題になっています。

アンケートでは、「可愛すぎる」「一緒にいたら楽しそう」「雰囲気が好き」といった声が多数寄せられました。また、「笑顔が可愛い」「自然体で親近感がある」といったコメントもあり、柔らかい雰囲気や明るいキャラクターが支持されているようです。

第2位：吉田沙保里

レスリング女子日本代表としてオリンピック3連覇を達成した吉田沙保里選手。「霊長類最強女子」の愛称でも知られています。世界選手権を含め数々の大会で優勝を重ね、国民栄誉賞を受賞するほどの日本女子スポーツ界を代表する存在として長年高い人気を誇っています。

近年はバラエティ番組やSNSなどでも活躍しており、競技中の力強い姿とのギャップが話題に。明るく親しみやすいキャラクターも支持を集めています。

アンケートでは、「守ってくれそう」「安心感がすごい」「絶対に頼れる」といった声が多数寄せられました。また、「強いのに可愛い」「面白くて優しそう」といったコメントもあり、“最強だけど親しみやすい”存在として人気を集めているようです。

第3位：浅田真央

日本フィギュア界を代表する存在として長年愛され続ける浅田真央選手。バンクーバーオリンピック銀メダル獲得や世界選手権優勝など数々の実績を持っています。“トリプルアクセル”を武器に世界で活躍し、引退後もアイスショーやメディア出演など幅広く活動。世代を超えて支持される国民的人気スケーターとして知られています。

アンケートでは、「綺麗で癒されそう」「笑顔が素敵」「優しそう」といった声が多数寄せられました。

また、「ずっと憧れの存在」「上品で素敵」といったコメントもあり、競技中の美しさや柔らかい雰囲気が人気につながっているようです。

第4位：早田ひな

卓球日本代表として世界大会でも活躍する早田ひな選手。オリンピックや世界卓球など数々の国際大会で結果を残しています。近年は日本女子卓球界を代表するエースとして注目を集めており、落ち着いた雰囲気や柔らかい笑顔でも人気を獲得。インタビューなどで見せる穏やかな人柄も支持されています。

アンケートでは、「癒されそう」「優しそう」「笑顔が可愛い」といった声が多数寄せられました。また、「真面目そうで安心感がある」「競技中とのギャップが良い」といったコメントもあり、自然体な魅力が人気につながっているようです。

第5位：石川佳純

元卓球日本代表として長年活躍した石川佳純選手。オリンピック団体銀メダル・銅メダル獲得など、日本卓球界を支えてきた存在です。現役時代から“癒し系アスリート”として人気を集めており、引退後もテレビ出演やスポーツ関連活動など幅広く活躍しています。

アンケートでは、「優しそう」「自然体で素敵」「一緒にいると癒されそう」といった声が多数寄せられました。また、「落ち着いていて安心感がある」「性格が良さそう」といったコメントも多く、穏やかな雰囲気が支持されているようです。

第6位：三浦璃来

フィギュアスケート選手・三浦璃来選手。木原龍一選手との“りくりゅうペア”として活躍し、2026年ミラノ・コルティナオリンピックでは日本ペア史上初の金メダルを獲得しました。競技中に見せる華やかな演技や明るい笑顔でも人気を集めており、SNSでは“可愛すぎるペア選手”として話題になることも多いようです。

アンケートでは、「笑顔が可愛い」「優しそう」「一緒にいたら楽しそう」といった声が多数寄せられました。また、「努力家で応援したくなる」「柔らかい雰囲気が素敵」といったコメントもあり、親しみやすさと芯の強さを兼ね備えた存在として支持を集めているようです。

第7位：阿部詩

柔道女子日本代表として活躍する阿部詩選手。東京オリンピックでは金メダルを獲得。兄・阿部一二三選手との“兄妹同日金メダル”でも大きな話題となりました。競技中の覇気溢れる力強い姿に加え、普段の明るく元気なキャラクターでも人気を集めています。

アンケートでは、「笑顔が可愛い」「一緒にいたら楽しそう」「元気をもらえそう」といった声が多数寄せられました。また、「努力家で尊敬できる」「明るくて親しみやすそう」といったコメントもあり、元気で親しみやすい雰囲気が支持につながっているようです。

第8位：中島ひとみ

陸上選手として活躍する中島ひとみ選手。競技中に見せる真剣な表情と、普段の柔らかい雰囲気とのギャップで注目を集めています。SNSなどでは自然体な姿も話題となっており、Z世代を中心に人気が拡大している選手の一人です。

アンケートでは、「雰囲気が可愛い」「笑顔が好き」「優しそう」といった声が多数寄せられました。

また、「もっと知りたくなる魅力がある」「自然体で素敵」といったコメントもあり、おしゃれで親しみやすい空気感が人気につながっているようです。

第9位：池江璃花子

競泳日本代表として活躍する池江璃花子選手。日本記録を多数保持する日本水泳界を代表する存在です。18歳という若さで白血病を公表後、過酷な闘病生活を乗り越えて競技復帰を果たしたことでも大きな感動を呼びました。東京・パリオリンピック出場や世界大会での活躍を通して、“努力を諦めない姿”に多くの支持が集まっています。

アンケートでは、「笑顔が素敵」「頑張っている姿に惹かれる」「優しそう」といった声が多数寄せられました。また、「芯が強くて尊敬できる」「一緒にいたら前向きになれそう」といったコメントもあり、明るさと強さを兼ね備えた存在として人気を集めているようです。

第10位：村瀬心椛

スノーボード日本代表として活躍する村瀬心椛選手。2026年ミラノ・コルティナオリンピックでは金メダルを獲得。次世代を代表するスノーボーダーの一人です。高難度トリックを決める競技中のかっこよさに加え、普段の明るく自然体なキャラクターも人気を集めています。

アンケートでは、「元気をもらえそう」「笑顔が可愛い」「明るくて楽しそう」といった声が多数寄せられました。また、「頑張ってる姿が素敵」「ギャップがかっこいい」といったコメントもあり、アクティブで前向きな雰囲気が支持につながっているようです。

■総評

今回のランキングでは、世界で活躍する実力だけでなく、「誠実そう」「優しそう」「安心感がある」といった“人柄”も、Z世代が「恋人にしたい」と感じる大きなポイントになっていることがわかりました。

男性スポーツ選手では、大谷翔平選手や羽生結弦選手のように、競技で結果を残しながらも誠実でストイックなイメージを持つ選手が人気を集める結果に。また、高橋藍選手や石川祐希選手のように、競技力に加えてビジュアルや親しみやすい雰囲気を兼ね備えた選手も支持を集めました。

一方、女性スポーツ選手では、本田真凜選手や浅田真央選手のような“憧れ感”に加え、吉田沙保里選手のような“頼もしさ”で人気を集めるケースも見られました。世界で活躍する姿と、普段見せる自然体な雰囲気との“ギャップ”も、Z世代にとって大きな魅力となっているようです。

いかがでしたでしょうか？みなさんにとっての「恋人にしたいスポーツ選手」は、誰でしょうか？

■調査概要

調査名：Simejiランキング「恋人にしたいスポーツ選手は？」

調査対象：全国のSimejiユーザー

有効回答数：16～29歳 男女 1,726件

調査期間：2026年4月28日～5月11日

調査方法：Simejiアプリ内アンケートフォームにて実施

調査主体：Simeji

■Simejiランキングとは

Z世代のユーザーの皆様が持つ最新のトレンドを発信。Simejiアプリ上でアンケートを実施し、その調査結果をランキング化しています。

Simejiランキング https://simeji.me/?p=news

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8

・Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji