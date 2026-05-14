「どんなNo.1があるんだろう」と子どもの探究心をくすぐる！　文研出版より『ビジュアルクイズ図鑑世界Ｎｏ．１はどれだ！？　世界の生き物No.1 』を発売！

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株式会社　新興出版社啓林館


株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『ビジュアルクイズ図鑑　世界Ｎｏ．１はどれだ！？　世界の生き物No.1 』を、本日より全国の書店で発売いたします。


内容

（１）シリーズ概要


○誰でも知っているNo１ではなく「えっ？これが」と思うような雑学の


　No.1を、子ども達が大好きなクイズ形式で楽しめます。


○各クイズが右ページ始まりになっていて、答えは見えないページ構成


　の工夫が施されています。


○すべてのクイズや回答に大きくて美しい写真を配置しました。目で見


　て楽しめるクイズになっています。


○「雑学Tips」のページでは「こんなNo1もあるんだ！？」と子供が楽


　しめるような視点でのNo.1をコラムとして用意しました。


○この本をきっかけに「他にはどんなNo.1があるんだろう」と子供の探


　究心をくすぐる内容になっています。ちょっとしたイベントのクイズ


　にもピッタリ！



（２）第１巻は「世界の生きものNo.1」


○第１巻は陸海空の動物や植物の色々なNo.1クイズを紹介！


○速い動物、大きな鳥、小さな動物、長寿の動物、高い木、最大の花、


　最も辛いトウガラシ、世界一大きなリンゴを出題でしています。


商品情報

『ビジュアルクイズ図鑑　世界Ｎｏ．１はどれだ！？　世界の生き物No.1 』


シリーズ:ビジュアルクイズ図鑑　世界Ｎｏ．１はどれだ！？


対象:小学校低学年以上


判型:Ａ4変型判（26.4×21.7cm）・40頁　NDC360


定価:本体3200円（税別）


ISBN:978-4-580-82759-2　C8637


HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/