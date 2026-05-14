「どんなNo.1があるんだろう」と子どもの探究心をくすぐる！　文研出版より『ビジュアルクイズ図鑑世界Ｎｏ．１はどれだ！？　世界の生き物No.1 』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『ビジュアルクイズ図鑑 世界Ｎｏ．１はどれだ！？ 世界の生き物No.1 』を、本日より全国の書店で発売いたします。

内容

（１）シリーズ概要

○誰でも知っているNo１ではなく「えっ？これが」と思うような雑学の

No.1を、子ども達が大好きなクイズ形式で楽しめます。

○各クイズが右ページ始まりになっていて、答えは見えないページ構成

の工夫が施されています。

○すべてのクイズや回答に大きくて美しい写真を配置しました。目で見

て楽しめるクイズになっています。

○「雑学Tips」のページでは「こんなNo1もあるんだ！？」と子供が楽

しめるような視点でのNo.1をコラムとして用意しました。

○この本をきっかけに「他にはどんなNo.1があるんだろう」と子供の探

究心をくすぐる内容になっています。ちょっとしたイベントのクイズ

にもピッタリ！

（２）第１巻は「世界の生きものNo.1」

○第１巻は陸海空の動物や植物の色々なNo.1クイズを紹介！

○速い動物、大きな鳥、小さな動物、長寿の動物、高い木、最大の花、

最も辛いトウガラシ、世界一大きなリンゴを出題でしています。

商品情報

『ビジュアルクイズ図鑑 世界Ｎｏ．１はどれだ！？ 世界の生き物No.1 』

シリーズ:ビジュアルクイズ図鑑 世界Ｎｏ．１はどれだ！？

対象:小学校低学年以上

判型:Ａ4変型判（26.4×21.7cm）・40頁 NDC360

定価:本体3200円（税別）

ISBN:978-4-580-82759-2 C8637

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/