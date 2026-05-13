【6月1日リリース決定】遊ぶほど現金が貯まる！？新感覚ポイ活ダーツゲーム『Cash Aim of DARTS』事前ダウンロード受付中！
Life Reversal株式会社（所在地：東京都港区、代表：萱原 実）は、スマートフォン向け新作ゲームアプリ「Cash Aim of DARTS（キャッシュ・エイム・オブ・ダーツ）」の正式サービス開始日を2026年6月1日（月）に決定いたしました。
現在、各アプリストアにて事前ダウンロードを先行受付中です。
また、リリース直前記念として、5月18日（月）よりAmazonギフト券が当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を公式Xにて実施いたします。
■ 『Cash Aim of DARTS』とは
本作は、シンプルな操作でダーツを楽しみながら、プレイ実績に応じてポイントが貯まる「P2E（Play to Earn）」型のポイ活ゲームアプリです。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ONfziIpZ978 ]
【本作のポイント】
- ダーツを投げるだけで「お小遣い稼ぎ」難しい操作は一切なし。スワイプでダーツを的に当てるだけでポイントが獲得できます。スマホゲームの爽快感とポイ活の実益を同時に味わえます。
- 貯まったポイントは「現金化」が可能。獲得したポイントは現金として引き出すことができます。
- 完全無課金で遊べるため、副業に関心がある層や、ポイ活ユーザーにとってリスクゼロで始められる新しい収益源となります。
- 2026年6月1日正式リリース決定事前登録は5月1日から各アプリストアにて受付開始しております。
事前登録いただければ正式リリースから、すぐにプレイを楽しんでいただけます。
■ 事前ダウンロードURL
6月1日の正式サービス開始後、すぐにプレイいただけるよう、事前ダウンロードをおすすめしております。
iOS（App Store）： https://apps.apple.com/jp/app/cashaim-of-darts/id6742816611
Android（Google Play Store）： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifereversal.cashaimofdarts.android
Amazonギフトコードが当たる！X（旧Twitter）キャンペーン
正式リリースを目前に、公式Xにて豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。
- 実施期間： 2026年5月18日（月）～ 5月31日（日）23:59まで
- 賞品： Amazonギフトコード 500円分 を抽選で50名様にプレゼント
- 応募方法：
- - 『CashAim of DARTS』公式Xアカウント（@CashAimofDARTS）をフォロー
- - 対象のキャンペーン投稿をリポストする
- 公式X： https://x.com/CashAimofDARTS
- 当選発表：当選者には2026年6月1日（月）10:00～2日（火）18:00 の間にDMにて順次連絡
■ 今後のスケジュール
2026年5月1日 ： 事前ダウンロード受付開始（実施中）
2026年5月18日： リリース直前プレゼントキャンペーン開始
2026年6月1日： 正式サービス開始
■ アプリ概要
タイトル： CashAim of DARTS（キャッシュエイム・オブ・ダーツ）
ジャンル： ポイ活ダーツゲーム
価格： 基本プレイ無料
対応OS： iOS / Android
公式サイト：https://darts.cash-aim.com/html/lp/
公式X：https://x.com/CashAimofDARTS
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cashaimofdarts
■Life Reversal株式会社とは
Life Reversalは2023年4月に設立。"ゲームで稼ぐを常識に"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に注力するとともに、人々の生活を豊かにするサービスを提供してまいります。
設立：2023年4月18日
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15WIN青山531
事業内容：ゲームアプリの開発・運営