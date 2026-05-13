【6月1日リリース決定】遊ぶほど現金が貯まる！？新感覚ポイ活ダーツゲーム『Cash Aim of DARTS』事前ダウンロード受付中！

Life Reversal株式会社

Life Reversal株式会社（所在地：東京都港区、代表：萱原 実）は、スマートフォン向け新作ゲームアプリ「Cash Aim of DARTS（キャッシュ・エイム・オブ・ダーツ）」の正式サービス開始日を2026年6月1日（月）に決定いたしました。

現在、各アプリストアにて事前ダウンロードを先行受付中です。

また、リリース直前記念として、5月18日（月）よりAmazonギフト券が当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を公式Xにて実施いたします。

■ 『Cash Aim of DARTS』とは

本作は、シンプルな操作でダーツを楽しみながら、プレイ実績に応じてポイントが貯まる「P2E（Play to Earn）」型のポイ活ゲームアプリです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ONfziIpZ978 ]

【本作のポイント】- ダーツを投げるだけで「お小遣い稼ぎ」難しい操作は一切なし。スワイプでダーツを的に当てるだけでポイントが獲得できます。スマホゲームの爽快感とポイ活の実益を同時に味わえます。- 貯まったポイントは「現金化」が可能。獲得したポイントは現金として引き出すことができます。- 完全無課金で遊べるため、副業に関心がある層や、ポイ活ユーザーにとってリスクゼロで始められる新しい収益源となります。- 2026年6月1日正式リリース決定事前登録は5月1日から各アプリストアにて受付開始しております。事前登録いただければ正式リリースから、すぐにプレイを楽しんでいただけます。

■ 事前ダウンロードURL

6月1日の正式サービス開始後、すぐにプレイいただけるよう、事前ダウンロードをおすすめしております。

iOS（App Store）： https://apps.apple.com/jp/app/cashaim-of-darts/id6742816611

Android（Google Play Store）： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifereversal.cashaimofdarts.android

Amazonギフトコードが当たる！X（旧Twitter）キャンペーン

正式リリースを目前に、公式Xにて豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。

■ 今後のスケジュール

- 実施期間： 2026年5月18日（月）～ 5月31日（日）23:59まで- 賞品： Amazonギフトコード 500円分 を抽選で50名様にプレゼント- 応募方法：- - 『CashAim of DARTS』公式Xアカウント（@CashAimofDARTS）をフォロー- - 対象のキャンペーン投稿をリポストする- 公式X： https://x.com/CashAimofDARTS- 当選発表：当選者には2026年6月1日（月）10:00～2日（火）18:00 の間にDMにて順次連絡

2026年5月1日 ： 事前ダウンロード受付開始（実施中）

2026年5月18日： リリース直前プレゼントキャンペーン開始

2026年6月1日： 正式サービス開始

■ アプリ概要

タイトル： CashAim of DARTS（キャッシュエイム・オブ・ダーツ）

ジャンル： ポイ活ダーツゲーム

価格： 基本プレイ無料

対応OS： iOS / Android

公式サイト：https://darts.cash-aim.com/html/lp/

公式X：https://x.com/CashAimofDARTS

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cashaimofdarts

■Life Reversal株式会社とは

Life Reversalは2023年4月に設立。"ゲームで稼ぐを常識に"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に注力するとともに、人々の生活を豊かにするサービスを提供してまいります。

設立：2023年4月18日

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15WIN青山531

事業内容：ゲームアプリの開発・運営