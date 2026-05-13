TVアニメ『進撃の巨人』の描き下ろし シミラールックver. 第2弾 トレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『進撃の巨人』の商品15種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『進撃の巨人』の商品の受注を5月8日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/70,413?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし エレン シミラールックver. 第2弾 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし リヴァイ シミラールックver. 第2弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 着用Tee

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種（エレン、ハンジ）

サイズ：ユニセックス M, L

素材 ：綿100％

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 着用BIGシルエットTシャツ

肩をドロップさせたビッグシルエットでゆったりした印象と抜け感が特徴のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,950(税込)

種類 ：全2種（エルヴィン、リヴァイ）

サイズ：ユニセックス S, M, L, XL

素材 ：綿100%

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 F3号キャンバスボード

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全2種（エレン、リヴァイ）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし エレン シミラールックver. 第2弾 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ）

サイズ：本体：（約）24.7×10.8cm 台座：（約）直径9.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし エレン シミラールックver. 第2弾 BIGアクリルスタンド」を使用しております。

台座は繋げて飾れる仕様になっています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ）

サイズ：本体：（約）17.5×7.7cm 台座：（約）9.7×6.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 アクリルカード2枚セット

※画像は「描き下ろし エレン シミラールックver. 第2弾 アクリルカード2枚セット」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全4種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ）

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 ポストカード5枚セット

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\880(税込)

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし エレン シミラールックver. 第2弾 A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ、集合）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし シミラールックver. 第2弾 75mmホログラム缶バッジ

※画像は「描き下ろし エレン シミラールックver. 第2弾 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全4種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼B8硬質ケース vol.2

キャラクターの名前、調査兵団の紋章、身長、体重、誕生日を組み合わせてケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全2種（エレン、リヴァイ）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼トレーディング缶バッジ vol.12

エレン、ミカサ、アルミン、ジャン、ライナー、リヴァイ、エルヴィン、ハンジの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「エレン 缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/70,413?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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