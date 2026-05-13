千鳥格子×お花柄がエモ可愛い！サンリオキャラクターズの「カオハナデザイン キーチェーンバッグコレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ カオハナデザインキーチェーンバッグコレクション」（1回500円・税10%込、全5種）を2026年5月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

サンリオキャラクターズがミニバッグ型のキーチェーンになってカプセルトイに登場！



「カオハナデザイン」は、1990年代後半に株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」のデザインとして発表し人気を集めた「ハローキティ カオシリーズ」を令和版にアレンジしたシリーズ。

1990年代後半に流行したお花＆千鳥格子が可愛く、当時を懐かしむ層にはもちろん、平成ギャルカルチャーにあこがれを抱くZ世代の心にもときめきを届けます。



そんな「カオハナデザイン」をあしらった本商品は、バッグチャームとしてお手持ちのバッグにつけるのはもちろん、ミニポーチとしても使える実用的なトレンドアイテム！



マチ付きなので、見た目よりも大容量で、リップやワイヤレスイヤホン、充電器のコードなど、携帯したい小物を入れるのにぴったりです。



ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全5種。

裏表別デザインで、両面ぬかりなく可愛いのもポイントです！



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

ハローキティマイメロディクロミシナモロールポムポムプリン

●商品名：サンリオキャラクターズ カオハナデザインキーチェーンバッグコレクション

●発売日：2026年5月下旬から順次発売予定

●価格：1回500円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・ハローキティ

・マイメロディ

・クロミ

・シナモロール

・ポムポムプリン

●商品素材：合成PU、ポリエステル、POM、ナイロン、鉄

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp