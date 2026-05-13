千鳥格子×お花柄がエモ可愛い！サンリオキャラクターズの「カオハナデザイン キーチェーンバッグコレクション」がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ カオハナデザインキーチェーンバッグコレクション」（1回500円・税10%込、全5種）を2026年5月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
サンリオキャラクターズがミニバッグ型のキーチェーンになってカプセルトイに登場！
「カオハナデザイン」は、1990年代後半に株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」のデザインとして発表し人気を集めた「ハローキティ カオシリーズ」を令和版にアレンジしたシリーズ。
1990年代後半に流行したお花＆千鳥格子が可愛く、当時を懐かしむ層にはもちろん、平成ギャルカルチャーにあこがれを抱くZ世代の心にもときめきを届けます。
そんな「カオハナデザイン」をあしらった本商品は、バッグチャームとしてお手持ちのバッグにつけるのはもちろん、ミニポーチとしても使える実用的なトレンドアイテム！
マチ付きなので、見た目よりも大容量で、リップやワイヤレスイヤホン、充電器のコードなど、携帯したい小物を入れるのにぴったりです。
ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全5種。
裏表別デザインで、両面ぬかりなく可愛いのもポイントです！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
ハローキティ
マイメロディ
クロミ
シナモロール
ポムポムプリン
【商品情報】
●商品名：サンリオキャラクターズ カオハナデザインキーチェーンバッグコレクション
●発売日：2026年5月下旬から順次発売予定
●価格：1回500円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ
・シナモロール
・ポムポムプリン
●商品素材：合成PU、ポリエステル、POM、ナイロン、鉄
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
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