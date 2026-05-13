関西地区初出店！！博多の行列店「元祖博多だるま」が京都拉麺小路に6月12日オープン

西日本旅客鉄道株式会社

京都駅ビル開発株式会社（京都市下京区、代表取締役社長 橋本修男）が管理する京都駅ビル10階のラーメン集合施設「京都拉麺小路」に、博多の人気店として国内外で高い支持を集める「元祖博多だるま」（運営：有限会社ディアンドエッチ、代表取締役 河原秀登）を、オープンいたします。

■「元祖博多だるま」について

「博多だるま」は、昭和38年創業の博多ラーメンの老舗として、長年にわたり地元福岡を中心に支持を集めてきたブランドです。

創業以来受け継がれてきた製法で炊き上げる豚骨スープは、濃厚でコク深い旨味と力強さを持ちながら、後味にキレがあるのが特徴です。長時間炊き出すことで骨の旨味を凝縮し、食べ進めても飽きの来ないバランスに仕上げています。

これに合わせるのは、スープと相性を追求した歯切れのよい極細麺。スープをしっかりと持ち上げ、一体感のある味わいを実現しています。

■メニューの一例炙りトロ肉チャーシューメン1,500円(税込)

脂の甘みと炙りの香ばしさがたまらない！当店ベストセラーの博多豚骨ラーメン

玉らーめん1,050円(税込)

コク深い白濁豚骨スープに、黄身がとろける絶品味玉！心も体も満たされる本格の一杯

※メニュー内容は予告なく変更となる場合がございます。

■店舗概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1995_1_438abf9fe8383230fc0d05e78e9cfdba.jpg?v=202605130252 ]