トウ・キユーピー、ナプキンの備品化(TM)プロジェクト「職場のロリエ」を導入開始

株式会社トウ・キユーピー

キユーピー株式会社のグループ会社で、キユーピーグループの公式通販ショップ「キユーピーウエルネス」を運営する株式会社トウ・キユーピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川和正）は、花王株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷部 佳宏、以下 花王）の生理用品ブランド「ロリエ」が推進するナプキンの備品化(TM)プロジェクト「職場のロリエ」を導入いたしました。

本取り組みは、働く女性支援の一環として、誰もが安心して働き続けられる職場環境の実現を目的としています。

■「職場のロリエ」とは

「職場のロリエ」とは、企業の福利厚生として職場のトイレにナプキンを備品化するプロジェクトです。

「突然生理が来ても安心して働ける職場環境を増やす」という想いのもと、さまざまな業界に賛同が広がり、2022年の開始以降、400社以上の企業で導入されています。（2025年4月末時点）

公式サイト：https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/

■導入の背景と目的

トウ・キユーピーでは、女性社員比率が高い職場特性（導入時点で65.2％・産休社員含む）の中で、社員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりは重要なテーマとしています。これまでも産休・育休制度や復職支援など、ライフステージの変化に応じた働き方支援を進めてきました。

一方で、社員からは生理やPMSに伴う体調の変化や、急に生理が始まった際の不安など、日常の業務の中で感じる困りごとも寄せられていました。こうした悩みは多くの働く女性に共通するものであり、調査においても、生理に関する悩みを抱える人は約6割、そのうち約8割が業務効率の低下を感じているという結果が報告されています（※）。

※花王グループカスタマーマーケティング株式会社調べ（2022年1月実施／全国の20～30代の働く女性500名／インターネット調査）

また、体調不良などにより本来のパフォーマンスを発揮できない「プレゼンティズム」の観点からも、こうした日常的な不調や不安への対応は、働きやすさだけでなく生産性の観点からも解決すべき重要な課題と捉え、日常の中で無理なく取り入れられる支援として、本プロジェクトの趣旨に共感し、導入に至りました。

■社員コメント

- 「周期が不規則な時もありなかなか準備がしづらいのですが、「職場のロリエ」があることで、不安な時でも安心して働けるようになったと思います。自席に取りに戻ったり、通勤バッグに常備しておく必要も無いので、手間も心理的負担も軽くなっているのが嬉しいです。」- 「急に生理が始まってしまった時や、会議が長引いてナプキンを自席まで取りに行けない時、業務が立て込んでいる時などに利用できてありがたいです。女性が多い職場ではありますが、男性の目を気にせずに快適に過ごせています。」

トウ・キユーピーでは、本取り組みを起点に、働く女性支援をはじめ、社員の心身の健康と働きやすさを高める取り組みをさらに拡充し、多様な人材が安心して力を発揮できる職場環境づくりを推進してまいります。

■株式会社トウ・キユーピーについて

株式会社トウ・キユーピーは、キユーピー株式会社のグループ会社です。キユーピー株式会社が開発したサプリメントやスキンケア商品の販売を行う公式通販ショップ「キユーピーウエルネス」を運営しています。 ヒアルロン酸、酢酸菌などキユーピーグループの保有する技術や素材を使い、長年の研究によるエビデンスを持つたしかな商品を取り揃えています。 「ていねいに、美しく、生きる。」をブランドステートメントに一人ひとりが本来もっている健やかさを引き出し、からだの内と外から自然な美しさをつくっていけるよう、お客様のヘルスケアパートナーをめざしています。

■キユーピーウエルネス公式Instagram：https://www.instagram.com/kewpiewellness.official/

キユーピーウエルネスはこちら :https://shop.kewpiewellness.com/