アレルギー対策寝具「アレルギークリア」子どもの眠りを守る、新しい選択肢として新登場
クロスクリエイション株式会社（本社：日本）は、アレルギーに悩む方のための寝具シリーズ
「新アレルギークリア」を発表しました。
近年、花粉やハウスダスト、ダニによるアレルギー症状に悩む方が増加しており、特に子どもの
睡眠環境への関心が高まっています。こうした背景を受け、同社は「毎日使う寝具からアレルゲン対策を行う」
という発想のもと、本製品をリニューアル開発しました。
■ 原因は「寝具」かもしれないという新常識
夜間に悪化する咳や鼻づまりの原因の一つとされるのが、
布団内に潜むダニやハウスダストです。
１枚の布団には約20万匹のダニが居ると言われており、直接ダニアレルギーの原因とされるダニの死骸、糞などのアレルゲンは、計り知れないほど有ると言われています。
「アレルギークリア」は、
寝ている間のアレルゲン環境を整えることで、根本から生活コストにアプローチします。
■ 「子どもを守りたい」という想いから誕生
本製品は、アレルギーに悩む子どもを持つ家庭の声をもとに開発されました。
「夜になると咳が出る」
「朝起きると鼻がつまっている」
こうした悩みの原因の一つとされる寝具環境に着目し、毎日使う布団そのものを改善することで、より快適な睡眠をサポートします。
■ アレルゲン対策を徹底した独自設計
「アレルギークリア」は、以下の特徴を備えています。
・ダニの侵入・繁殖を抑える高密度生地、縫製方法
・ハウスダストの発生を抑制
・お洗濯可能で清潔を維持（専門業者でお洗濯されることをお勧めしております）
・国内縫製による高品質仕上げ
日々の睡眠環境におけるアレルゲンリスクを軽減し、安心して使える設計となっています。
■ 寝るだけで変わる、3つの節約効果
１. 光熱費の削減
呼吸が楽になることで、過剰な冷暖房・加湿に頼らない生活へ
２. 医療費の抑制
アレルゲン対策により、通院頻度や薬への依存を軽減
３. 時間コストの削減
体調不良による睡眠の質低下・日中パフォーマンス低下を防ぐ
■ 製品特長
・綿わたにこだわった天然素材思考
・ダニの侵入・繁殖を抑える高密度生地、縫製技術
・ハウスダストの発生を低減
・洗濯可能で清潔を維持
・国内縫製による高品質
■ 寝具は“消費”から“投資”へ
「アレルギークリア」は、単なる寝具ではなく、アレルギーを軽減させる事で
家計と健康を同時に守る“生活改善投資”という新しい価値を提案します。
■ 今後の展開
クロスクリエイション株式会社は今後も、
アレルギー対策と生活コスト削減を両立する製品開発を進めてまいります。
■ 会社概要
会社名：クロスクリエイション株式会社
729-1323 広島県三原市大和町大具1958
0847-34-2460
事業内容：寝具製造・販売、防ダニ製品開発
アレルギークリア公式サイト
https://www.nemurie-store.jp/