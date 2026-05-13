アレルギー対策寝具「アレルギークリア」子どもの眠りを守る、新しい選択肢として新登場

クロスクリエイション株式会社

クロスクリエイション株式会社（本社：日本）は、アレルギーに悩む方のための寝具シリーズ

「新アレルギークリア」を発表しました。

近年、花粉やハウスダスト、ダニによるアレルギー症状に悩む方が増加しており、特に子どもの

睡眠環境への関心が高まっています。こうした背景を受け、同社は「毎日使う寝具からアレルゲン対策を行う」

という発想のもと、本製品をリニューアル開発しました。

■ 原因は「寝具」かもしれないという新常識

夜間に悪化する咳や鼻づまりの原因の一つとされるのが、

布団内に潜むダニやハウスダストです。

１枚の布団には約20万匹のダニが居ると言われており、直接ダニアレルギーの原因とされるダニの死骸、糞などのアレルゲンは、計り知れないほど有ると言われています。

「アレルギークリア」は、

寝ている間のアレルゲン環境を整えることで、根本から生活コストにアプローチします。

■ 「子どもを守りたい」という想いから誕生

本製品は、アレルギーに悩む子どもを持つ家庭の声をもとに開発されました。

「夜になると咳が出る」

「朝起きると鼻がつまっている」

こうした悩みの原因の一つとされる寝具環境に着目し、毎日使う布団そのものを改善することで、より快適な睡眠をサポートします。

■ アレルゲン対策を徹底した独自設計

「アレルギークリア」は、以下の特徴を備えています。

・ダニの侵入・繁殖を抑える高密度生地、縫製方法

・ハウスダストの発生を抑制

・お洗濯可能で清潔を維持（専門業者でお洗濯されることをお勧めしております）

・国内縫製による高品質仕上げ

日々の睡眠環境におけるアレルゲンリスクを軽減し、安心して使える設計となっています。

■ 寝るだけで変わる、3つの節約効果

１. 光熱費の削減

呼吸が楽になることで、過剰な冷暖房・加湿に頼らない生活へ

２. 医療費の抑制

アレルゲン対策により、通院頻度や薬への依存を軽減

３. 時間コストの削減

体調不良による睡眠の質低下・日中パフォーマンス低下を防ぐ

■ 製品特長

・綿わたにこだわった天然素材思考

・ダニの侵入・繁殖を抑える高密度生地、縫製技術

・ハウスダストの発生を低減

・洗濯可能で清潔を維持

・国内縫製による高品質

■ 寝具は“消費”から“投資”へ

「アレルギークリア」は、単なる寝具ではなく、アレルギーを軽減させる事で

家計と健康を同時に守る“生活改善投資”という新しい価値を提案します。

■ 今後の展開

クロスクリエイション株式会社は今後も、

アレルギー対策と生活コスト削減を両立する製品開発を進めてまいります。

■ 会社概要

会社名：クロスクリエイション株式会社

729-1323 広島県三原市大和町大具1958

0847-34-2460

事業内容：寝具製造・販売、防ダニ製品開発

アレルギークリア公式サイト

https://www.nemurie-store.jp/