医療AI推進機構、仏ANA Healthcare社と医療データ利活用に関するパートナーシップを締結

医療AI推進機構株式会社

医療AI推進機構株式会社（本社：東京都中央区、機構長：島原佑基、代表取締役：川邊翔、以下「MAPI」）は、フランスを拠点とするヘルスケアデータプラットフォーム企業 ANA Healthcare（拠点：フランス・マルセイユ、CEO：Kai Hashimoto、以下「ANA Healthcare」）と、医療データの相互活用に関するパートナーシップを締結したことをお知らせします。本パートナーシップにより、日本・欧州・ラテンアメリカにまたがる医療データへのアクセス環境を提供します。 両社はそれぞれの地域ネットワークを活かし、グローバルな医療データへのアクセスを促進してまいります。

【背景と目的】

医療AI開発や治験設計において、多様な地域・人種のデータへのアクセスは不可欠な要素となっています。一方で、各国の医療データは法規制や商慣習の違いにより、海外からのアクセスが容易ではありません。

MAPIは、医療データの匿名加工・管理に強みを持ち、日本における医療データの提供側・取得側の双方をサポートしています。ANA Healthcareは、独自のプラットフォーム「ANA Cohort」を通じて、欧州（フランス・スペイン等）およびラテンアメリカを中心に100以上の医療機関から医療データの検索・匿名化・抽出を自動化するサービスを提供しています。

両社の地域補完性を活かし、クライアントが必要とする地域のデータに対して、ワンストップでのアクセス環境を実現することが本パートナーシップの目的です。

【パートナーシップの詳細】

MAPIとANA Healthcareの相互送客による、グローバルな医療データアクセスを支援

本パートナーシップにより、MAPIは日本市場においてANA Healthcareの欧州・ラテンアメリカデータへの需要を持つクライアントを紹介し、ANA Healthcareは欧州・ラテンアメリカ市場において日本の医療データへの需要を持つクライアントをMAPIに紹介します。

対象データは、CT・MR・超音波・X線を中心としたイメージングデータおよび関連する臨床データです。両社はそれぞれの地域における規制対応・データ品質管理の専門性を活かし、クライアントのデータニーズに適切に対応します。

【今後の展望】

本パートナーシップを通じて、両社は以下の取り組みを推進してまいります。

・日本・欧州・ラテンアメリカにまたがるマルチリージョンのデータ提供体制の確立

・製薬企業・医療機器メーカーのグローバル治験やAI開発プロジェクトへの貢献

・両社のパートナーネットワークを活用した、さらなるデータアクセス範囲の拡大

MAPIは、米国Segmed社との提携に続き、ANA Healthcareとの提携により、日本・米国・欧州・ラテンアメリカをカバーするグローバルなデータパートナーシップネットワークを構築します。

【両社代表のメッセージ】

ANA Healthcare CEO Kai Hashimoto氏

ANA Healthcareでは、高品質な医療データを国境を越えて利用可能にしつつ、コンプライアンスおよび患者プライバシーの最高水準を確保することを使命としています。今回のMAPIとの提携は、真にグローバルなデータアクセス基盤の構築に向けた重要な一歩です。これにより、日本を含む各地域の多様なデータセットへ、研究者や企業がシームレスにアクセスできるようになります。両社のネットワークと専門性を組み合わせることで、医療AIの開発を加速し、意義ある医療イノベーションの創出を目指します。

医療AI推進機構株式会社 機構長 島原 佑基

ANA Healthcareは、欧州を中心に100以上の医療機関と連携した実績を持つ、信頼性の高いデータプラットフォーム企業です。MAPIが構築する次世代医療データベースに、ANA Healthcareの欧州・ラテンアメリカネットワークが加わることで、日本のクライアントにとって、グローバルなデータアクセスの選択肢が大きく広がります。両社の強みを活かし、医療AI開発のさらなる発展に貢献してまいります。

【会社概要】

医療AI推進機構株式会社（Medical AI Promotion Institute）

代表者：島原 佑基、川邊 翔

本 社：東京都中央区日本橋大伝馬町12‐9 ライフサイエンスビル9 4階

設 立：2023年11月8日

事業内容：医療データの加工・提供を行う「次世代医療データベース事業」の開発・運営

URL：https://mapi-jp.org

Facebook：https://www.facebook.com/iryoaisuishinkiko

X：https://twitter.com/iryoai_mapi

ANA Healthcare

代表者：Kai Hashimoto, Pierre Michel

所在地：フランス・マルセイユ市モンプレジール通り1番地（13011）

設立：2022年12月

事業内容：医療データプラットフォーム「ANA Cohort」の開発・運営

URL：https://ana-healthcare.com