「捨て方がわからない」を解決 電動工具バッテリー回収、全国3,000店舗へ拡大(2026年春)
大阪プラント株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表取締役：会坂 景治)は、電動工具用廃バッテリーの回収設置店舗数が全国3,000店舗規模に拡大しました。
回収缶3,000店舗突破
電動工具に使用されるバッテリーは、一般ごみとして廃棄された場合、発火や発熱といった事故につながる恐れがあり、適切な処分が求められています。しかしながら、「どこに捨てればよいかわからない」「処分方法が不明」といった理由から、保管されたままになっているケースも多く見受けられます。
こうした課題を解決するため、大阪プラント株式会社では全国のホームセンターを中心に、電動工具用廃バッテリーの回収缶設置を推進してまいりました。このたび、設置店舗数が全国3,000店舗規模に拡大し、より多くの方が身近な場所で安全に廃バッテリーを回収できる環境が整いました。なお、本サービスは個人・法人を問わず無料で利用可能で、幅広いユーザーにご活用いただいております。
当社は創業50年以上の歴史を持ち、本回収サービスについても10年以上継続して運用してまいりました。これまでの実績とノウハウを活かし、安全かつ安定した回収・再生体制を構築しています。
▼回収缶設置店舗一覧
https://osakaplant.net/rbattery/rbbox/
回収されたバッテリーは、大阪プラントの国内自社工場にて選別・再生処理を行い、リサイクルバッテリーとして再び市場へ供給しています。これにより、廃棄物の削減とともに、リチウムなどの希少資源の有効活用を実現し、環境負荷の低減にも貢献しています。
■回収対象品
対象品 ：電動工具及び園芸ツール用・測量機器用・電動自転車用・ドローン用のバッテリー
電池種類：リチウムイオン電池(Li-ion)・ニッケル水素電池(Ni-MH)・ニカド電池(Ni-cd)
回収品目
※安全確保のため、バッテリーの端子部分にテープ等で絶縁処理を行ったうえで、店舗へお持ち込みください。
絶縁処理
大阪プラントが回収するバッテリーパックは再利用を目的としております。
当社で再利用対象外のバッテリーパックは回収しておりません。
■回収対象外
以下のバッテリーは回収対象外となります。
・解体、破損しているバッテリー
・膨張しているバッテリー
・水濡れなどにより安全性が確保できない状態のもの
・純正メーカー製以外の互換バッテリー
また、回収対象品以外の以下の製品も回収できません。
・鉛バッテリー
・乾電池
・コイン電池
・モバイルバッテリー
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
■会社概要
会社名 ： 大阪プラント株式会社
代表者 ： 代表取締役 会坂 景治
所在地 ： 〒541-0055
大阪府大阪市中央区船場中央1丁目2-1 船場センタービル1号館B1
設立 ： 1975年9月17日
事業内容： コンピュータリボン製造、トナーカートリッジ、
インクジェットカートリッジ、
及びバッテリーのリサイクル製造販売・鉛バッテリー販売
資本金 ： 4億円
URL ： https://osakaplant.net/