大阪プラント株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表取締役：会坂 景治)は、電動工具用廃バッテリーの回収設置店舗数が全国3,000店舗規模に拡大しました。





回収缶3,000店舗突破





電動工具に使用されるバッテリーは、一般ごみとして廃棄された場合、発火や発熱といった事故につながる恐れがあり、適切な処分が求められています。しかしながら、「どこに捨てればよいかわからない」「処分方法が不明」といった理由から、保管されたままになっているケースも多く見受けられます。





こうした課題を解決するため、大阪プラント株式会社では全国のホームセンターを中心に、電動工具用廃バッテリーの回収缶設置を推進してまいりました。このたび、設置店舗数が全国3,000店舗規模に拡大し、より多くの方が身近な場所で安全に廃バッテリーを回収できる環境が整いました。なお、本サービスは個人・法人を問わず無料で利用可能で、幅広いユーザーにご活用いただいております。





当社は創業50年以上の歴史を持ち、本回収サービスについても10年以上継続して運用してまいりました。これまでの実績とノウハウを活かし、安全かつ安定した回収・再生体制を構築しています。





▼回収缶設置店舗一覧

https://osakaplant.net/rbattery/rbbox/





回収されたバッテリーは、大阪プラントの国内自社工場にて選別・再生処理を行い、リサイクルバッテリーとして再び市場へ供給しています。これにより、廃棄物の削減とともに、リチウムなどの希少資源の有効活用を実現し、環境負荷の低減にも貢献しています。









■回収対象品

対象品 ：電動工具及び園芸ツール用・測量機器用・電動自転車用・ドローン用のバッテリー

電池種類：リチウムイオン電池(Li-ion)・ニッケル水素電池(Ni-MH)・ニカド電池(Ni-cd)





回収品目





※安全確保のため、バッテリーの端子部分にテープ等で絶縁処理を行ったうえで、店舗へお持ち込みください。





絶縁処理





大阪プラントが回収するバッテリーパックは再利用を目的としております。

当社で再利用対象外のバッテリーパックは回収しておりません。









■回収対象外

以下のバッテリーは回収対象外となります。

・解体、破損しているバッテリー

・膨張しているバッテリー

・水濡れなどにより安全性が確保できない状態のもの

・純正メーカー製以外の互換バッテリー





また、回収対象品以外の以下の製品も回収できません。





・鉛バッテリー

・乾電池

・コイン電池

・モバイルバッテリー





あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。









■会社概要

会社名 ： 大阪プラント株式会社

代表者 ： 代表取締役 会坂 景治

所在地 ： 〒541-0055

大阪府大阪市中央区船場中央1丁目2-1 船場センタービル1号館B1

設立 ： 1975年9月17日

事業内容： コンピュータリボン製造、トナーカートリッジ、

インクジェットカートリッジ、

及びバッテリーのリサイクル製造販売・鉛バッテリー販売

資本金 ： 4億円

URL ： https://osakaplant.net/